เมอร์ฟีย์ ยังไร้พ่ายไล่ต้อนแต้มชนะ บาร์โบซา ขาดลอยศึก UFC FIGHT NIGHT

ลีโรน เมอร์ฟีย์ นักสู้จากอังกฤษ (แดง) ยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายไว้ได้ต่อไปเป็นไฟต์ที่ 15 ด้วยการไล่ต้อนสอนมวย เอ็ดสัน บาร์โบซา (เหลือง) นักสู้จากบราซิล เอาชนะคะแนนไปได้อย่างขาดลอย ในคู่เอกของศึก UFC FIGHT NIGHT : BARBOZA VS MURPHY ณ สังเวียน UFC APEX ,ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมาคู่เอกของรายการเป็นการปะทะกันในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวต เอ็ดสัน บาร์โบซา นักสู้จากบราซิล ที่จะดวลกับ ลีโรน เมอร์ฟีย์ คู่ต่อกรจากอังกฤษ เปิดฉากยกแรกทั้งคู่ปักหลักแลกอาวุธกันกลางเวที โดย บาร์โบซา ใช้ลูกเตะตัดล่างนำร่อง ในขณะที่ เมอร์ฟีย์ ก็พร้อมบวกหมัดตลอดเวลา เข้าสู่ยกที่ 2 ช่วงกลางยก เมอร์ฟีย์ ได้เทคดาวน์ก่อนจะลุกขึ้นมาประเคนอาวุธชุดใหญ่ใส่ บาร์โบซา จนเสียอาการแต่เสียงระฆังก็ช่วยชีวิตนักสู้บราซิเลียนไว้ได้หวุดหวิดยกที่ 3-4 เมอร์ฟีย์ ยังเป็นฝ่ายรุกไล่ฟันศอกสลับยิงหมัดใส่ บาร์โบซา ที่ช้าลงไปอย่างเห็นได้ชัด พยายามเอาตัวรอดด้วยการหาจังหวะบวกหมัดสลับกับเตะเจาะยางเพื่อหยุดยั้ง เมอร์ฟีย์ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผล เข้าสู่ยกที่ 5 ซึ่งเป็นยกสุดท้าย เมอร์ฟีย์ ยังเป็นฝ่ายคุมการต่อสู้ได้ทั้งหมด และแม้จะพยายามปิดเกม แต่ บาร์โบซา ก็จะทนทายาทเอาตัวรอดได้ในที่สุดครบ 5 ยกกรรมการรวมคะแนน พร้อมชูมือให้ ลีโรน เมอร์ฟีย์ เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน เอ็ดสัน บาร์โบซา ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ พร้อมกับรักษาสถิติไร้พ่ายไว้ได้ต่อไปจากการชนะ 14 ไฟต์รวดและเสมออีก 1 ไฟต์ ขณะที่ บาร์โบซา แพ้เป็นครั้งที่ 12 และยังคงสถิติชนะไว้ที่ 24 ไฟต์รองคู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวต เคาส์ วิลเลียมส์ นักสู้อเมริกันวัย 30 ปี ดวลกับ คาร์ลตัน แฮร์ริส คู่ต่อกรวัย 36 ปีชาวโมซอมบิก โดยผลการต่อสู้คู่นี้จบลงที่กลางยกแรกเท่านั้น โดยเป็นจังหวะที่ แฮร์ริส ปล่อยหมัดขวาใส่ วิลเลี่ยมส์ จนเซ แต่กลับโดนบวกหมัดขวาจาก วิลเลียมส์ จนหลับกลางอากาศ ก่อนที่กรรมการจะสั่งยุติการต่อสู้ทันที เป็นอันว่า เคาส์ วิลเลียมส์ เป็นฝ่ายชนะ TKO คาร์ลตัน แฮร์ริส ไปได้ในยกที่ 1 พร้อมกับเพิ่มสถิติให้ตัวเองเป็นชนะ 15 แพ้ 3 และยังไม่เคยแพ้น็อคหรือแพ้ซับมิทชันให้ใครผลการต่อสู้อย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT : BARBOZA VS MURPHYคู่หลักของรายการคู่เอก - รุ่นเฟเธอร์เวตเอ็ดสัน บาร์โบซา ชนะคะแนน ลีโรน เมอร์ฟีย์รองคู่เอก - รุ่นเวลเตอร์เวตเคาส์ วิลเลียมส์ ชนะ TKO คาร์ลตัน แฮร์ริส ยกที่ 1รุ่นเวลเตอร์เวตเธมบา กอริมโบ ชนะคะแนน รามิซ บราฮิมาจรุ่นแบนตัมเวตเอเดรียน ยาเนซ ชนะ TKO วินิซิอุซ ซัลบาดอร์ ยกที่ 1รุ่นสตรอว์เวตหญิงอันเจลา ฮิลล์ ชนะซับมิทชัน ลูอานา ปินเฮโร ยกที่ 2คู่ประกอบรายการรุ่นไลต์เวตทอม โนแลน ชนะ TKO บิคตอร์ มาร์ติเนซ ยกที่ 1รุ่นไลต์เฮฟวีเวตอูมาร์ ซาย ชนะซับมิทชัน ทูโก ท็อกกอส ยกที่ 1รุ่นแบนตัมเวตหญิงเมลิสซา กัตโต ชนะ TKO ตามิเรส วิดาล ยกที่ 3รุ่นมิดเดิลเวตอาบัส มาโกเมดอฟ ชนะคะแนน วาร์เลย์ อัลเวสรุ่นสตรอว์เวตหญิงอาเดรียเน คาร์เนลอสซี ชนะดิสควอลิฟาย เปียรา โรดริเกวซรุ่นแบนตัมเวตเหยลี่ อลาเต็ง ชนะคะแนน เคลดซง โรดริเกวซรุ่นสตรอว์เวตหญิงวาเนสซา เดโมปูลอส ชนะคะแนน เอมิลี ดูคอร์ตสำหรับรายการต่อไปจะเป็นการต่อสู้ภายใต้ศึก UFC 302 : MAKHACHEV VS POIRIER คู่เอกของรายการที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง เป็นการป้องกันแชมป์โลก UFC รุ่นไลต์เวต ระหว่าง อิสลาม มาคาห์เชฟ เจ้าของตำแหน่งชาวรัสเซีย จะดวลกับจอมบ้าดีเดือดชาวอเมริกันอย่าง ดัสติน พัวริเยร์ โดยจะระเบิดศึกกัน ณ สังเวียน Prudential Center ,นิวอาร์ก ,นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายนนี้ คู่หลักของรายการเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-302