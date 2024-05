ประทับใจ! เทศกาลวิ่งระดับนานาชาติ “Phukethon 2024 Run Fiesta” เปิดฉากกิจกรรม The Park Run เดิน-วิ่งระยะทาง 5 กม. นักวิ่งหน้าใหม่พาครอบครัว ร่วมวิ่งรับแสงแดดยามเช้าบนเส้นทางเลียบชายทะเล สร้างความประทับใจให้กับทุกคนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ รันริโอไทยแลนด์ ผู้จัดงานกีฬาระดับนานาชาติ และอีกกว่า 10 องค์กร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต, อำเภอเมืองภูเก็ต, การกีฬาแห่งประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB, สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ASICS, Gatorade, ISUZU, Suunto, ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา, มูลนิธิน้อมเกล้า, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต, สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) และสมาคมการค้าผู้จัดกีฬามวลชนไทย (TMPSA) ร่วมปั้นเทศกาลวิ่งระดับนานาชาติ “Phukethon 2024 Run Fiesta” ให้เป็นการสร้างยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวกีฬาแบบครบทุกมิติ เพื่อรองรับนักวิ่งแนวกีฬามวลชนจากทั่วประเทศและทั่วโลก ปีนี้ ยังได้วางรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจจาก International Sports Tourism อย่างยั่งยืนของทางจังหวัดภูเก็ต โดยปีนี้จัดระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคมล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เทศกาลวิ่งระดับนานาชาติ “Phukethon 2024 Run Fiesta” ได้มีการเปิดฉากด้วยกิจกรรมเดิน-วิ่งแนวครอบครัว The Park Run ระยะทาง 5 กม. ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักวิ่งหน้าใหม่ และส่งเสริมให้กลุ่มครอบครัวทำกิจกรรมในวันหยุดร่วมกัน โดยบรรยากาศมีนักวิ่งชาวไทย และชาวต่างชาติ ต่างพาครอบครัวของตัวเอง รวมทั้งสัตว์เลี้ยงแสนรัก ตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักด้วยความสนุกสนาน และสีหน้ายิ้มแย้มจุดเริ่มต้นออกจากบริเวณสะพานหินในช่วงเช้ามืด ซึ่งนักวิ่งที่เข้าร่วมได้สัมผัสกับบรรยากาศของแสงอาทิตย์ยามเช้าอันสดใสสวยงาม และวิ่งไปตามเส้นทางเลียบชายหาดทะเลที่ได้ชมกับความงดงามของท้องทะเลภูเก็ต พร้อมด้วยป้ายแลนด์มาร์คของจังหวัดภูเก็ต ก่อนวนที่วงเวียนสะพานหินแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่สะพานหิน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่พาครอบครัวมาสร้างความสุขร่วมกันด้วยการออกกำลังกายสำหรับเทศกาลวิ่งระดับนานาชาติ “Phukethon 2024 Run Fiesta” จะมีการแข่งขันระยะทาง 21.1 กม. - The Bay และระยะทาง 10 กม.- The Old Town ในวันอาทิยต์ที่ 19 พฤษภาคมนี้ บนเส้นทางประวัติศาสตร์ The Old Town ลัดเลาะย่านเมืองเก่า แห่งเกาะภูเก็ต สัมผัสเสน่ห์สถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปี้ยน (Sino-European) อาคารเก่าแก่เรียงราย 2 ฟากฝั่งถนน ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2446 ประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจ ซึ่งกลายมาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของภูเก็ต เพื่อยกระดับอีกหนึ่งมาตรฐานสนามวิ่งมาราธอนสู่ World Athletics Road Race Label