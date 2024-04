อิฟม่า มอบประกาศนียบัตร 8 ครูมวยไทยพร้อมไปซาอุฯ - 'ศักดิ์ชาย' วอนทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อมวยไทย

ปิดฉากชื่นมื่น IFMA Headquarter มอบประกาศนียบัตร 8 ครูมวยไทยผ่านการอบรมตามมาตรฐานเพื่อไปทำหน้าที่ "ทูตครูมวยไทย" ในงานใหญ่ "มวยไทย กาล่า 2024" ที่กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย ระหว่าง 7-9 พ.ค.นี้ ขณะที่ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ วอนคนไทยร่วมมือกันแบบไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะประจำชาติที่คนไทยหวงแหนเมื่อวันที่ 26 เมษายน สำนักงานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA Headquarter) นำโดย ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานอิฟม่า, สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการอิฟม่า, พล.อ.อ.มังกร เสมารัตน์ อุปนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ, นายขจร พราวศรี อุปนายกสมาคมกีฬามมวยไทยสมัครเล่นฯ ทำพิธีปิดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริม และเผยแพร่มวยไทยในราชอาณาจักรชาอุดีอาระเบีย ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยการอบรมดังกล่าว IFMA Headquarter ได้รับการร้องขอจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จึงได้ร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ให้ความร่วมมือในการจัดอบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2567 สืบเนื่องจากสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงริยาด ส่งหนังสือขอรับการสนับสนุนครูฝึกมวยไทย (ชาวไทย) จำนวน 8 คนมาถึง "บิ๊กก้อง" ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริม และเผยแพร่มวยไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฝึกสอนมวยไทยระหว่างครูมวยไทยของไทย กับครูมวยไทยของซาอุดีอาระเบียอีกทั้งเป็นการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย กับซาอุดีอาระเบีย และต่อยอดเป็นครูฝึกมวยไทย ซึ่งมีผู้ฝึกสอนให้ความสนใจที่จะเดินทางไปเป็นครูฝึกมวยไทยในระยะยาว พร้อมทั้งเดินทางไปกรุงริยาด เพื่อร่วมสาธิตมวยไทย และศิลปะการต่อสู้ของไทยบนเวทีในงาน "มวยไทย กาล่า 2024" และทำการฝึกสอนมวยไทยตามหลักสูตรการฝึกอบรมมวยไทยให้กับผู้เข้าร่วมงาน "Muaythal Workshop for Saudi Muaythai Trainers'" ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567อย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด แจ้งกับ กกท. ว่า ผู้ฝึกสอนมวยไทยทั้ง 8 คน จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรม OSM หรือ One Standard Muaythai จากสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA) และได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากอิฟม่า เพื่อให้สามารถไปทำการฝึกสอนมวยไทยในซาอุดีอาระเบียได้เนื่องจากเป็นไปตามหลักสากลในการพัฒนา และอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยต้องได้รับการรับรอง และได้รับใบประกาศนียบัตรจากสหพันธ์กีฬานั้นๆ ซึ่งในส่วนของมวยไทย สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เพียงองค์กรเดียว เป็นผู้รับผิดชอบโดยหลังเสร็จสิ้นการอบรมเมื่อวันที่ 26 เมษายน IFMA Headquarter ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับ 8 ครูมวยชาวไทยที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับ C License ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ของกรมพัฒนาฝีมือแรงาน กระทรวงแรงงาน แต่ยังไม่พอที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศและต้องได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจาก IFMA Headquarter จำนวน 8 คน ได้แก่ จ่าสิบตรี ศุภชัย พันธุ์สุวรรณ, สิบเอก อัมฤทธิ์ สิงห์ดี, สิบเอก อภิวัฒน์ สุริฉาย, นายธชาดล แช่มรัมย์, นายอนุสรณ์ ศรีจันทร์, นางสาวณัฐธันยา ไวจันทึก, นางสาวสายฝน จิตมา และนางสาวปนิดดา พาชัยทั้งนี้ครูมวยไทยทั้ง 8 คนจะเดินทางไปกรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อทำหน้าที่ "ทูตครูมวยไทย" ร่วมสาธิตมวยไทย และศิลปะการต่อสู้ของไทยบนเวทีในงาน "มวยไทย กาล่า 2024" และทำการฝึกสอนมวยไทยตามหลักสูตรการฝึกอบรมมวยไทยให้กับผู้เข้าร่วมงาน "Muaythal Workshop for Saudi Muaythai Trainers'" ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานอิฟม่า เปิดเผยว่า เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ สำนักงานกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญในการร่วมมือกันโดยไม่จำเป็นต้องทำบันทึกข้อตกลงใดๆ มันคือความร่วมมือร่วมใจ ในฐานะคนไทย ที่ต้องการส่งเสริมกีฬามวยไทยจากประเทศแม่ไปยังประเทศต่างๆ ร่วมกันด้วยมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ โดยเฉพาะตนรับผิดชอบสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ ( IFMA) ในฐานะเป็นประธาน และเป็นคนไทย ต้องขอให้สมาชิกของ IFMA ได้ทำงานร่วมมือกับสำนักงานมวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่าน IFMA HQ รวมถึงสมาชิกที่อยู่ในไทยคือ สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ"ผมไม่สามารถไปห้ามปราม คณะบุคคล นิติบุคคล สมาคมกีฬาทั่วไป สมาคมทั่วไป ที่ทำกิจกรรมมวยไทย ต้องมาตาม IFMA แต่ผมอยากให้ศึกษา เส้นทางการเชื่อมท่านทั้งหลายกับโลกมวยไทยที่ IOC รับรอง มันต้องผ่าน IFMA ตามกฎของ IOC สิ่งนี้ ผมพยายามมาหลายปี ให้ IOC รับรอง IFMA และกีฬามวยไทย และผมก็ทำสำเร็จแล้ว เหลือแต่ทำอย่างไรให้พวกท่านทั้งหลาย เข้าใจบทบาทของกีฬามวยไทย ที่กำกับโดย IFMA ในเวทีโลกเข้าใจ และมาร่วมมือกับผมอย่างจริงจัง และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน เพราะเราคนไทย เรามีหน้าที่รักษา ส่งเสริม กีฬามวยไทยร่วมกัน" ดร.ศักดิ์ชายกล่าวทิ้งท้าย