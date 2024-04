ความท้าทายขั้นสุด! “ชาโด้” ท้าชน “จิมมี” ดีกรีเบอร์ 4 แรงกิงมวยไทย ศึก ONE ลุมพินี 62

“ชาโด้ สิงห์มาวิน” นักสู้ยอดกตัญญู วัย 24 ปี จากเมืองตาก เตรียมสานต่อความร้อนแรง ด้วยการท้าชน “จิมมี วีโนต์” นักชกมากฝีมือ วัย 28 ปี จากฝรั่งเศส เจ้าของเก้าอี้เบอร์ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตโดยจะแลกเดือดกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในฐานะคู่เอกนำรายการ ของศึก ONE ลุมพินี 62 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ค.นี้สำหรับ “ชาโด้” นักชกขาลุยอาวุธหนัก เป็นที่รู้จักของแฟน ๆ ในฐานะนักสู้ยอดกตัญญู ผู้มีแม่เป็นทุกอย่างของชีวิต โดยหลังจากคว้าแชมป์มวยไทยเวทีราชดำเนินมาครองในปี 2565 เจ้าตัวจึงตัดสินใจเปิดรับความท้าทายครั้งใหญ่ ย้ายข้ามฟากมาโชว์ฝีมือในศึก ONE ลุมพินี เพื่อพิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางสู่ระดับโลกการเปิดตัวด้วยความพ่ายแพ้ต่อ “มามูกา อูซูบายัน” นักชกจากรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 52 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา มอบบทเรียนหลายอย่างให้กับ “ชาโด้” จนทำให้เจ้าตัวสามารถกลับมาแก้ตัวได้อย่างยอดเยี่ยมในไฟต์ต่อมา ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ด้วยการอัดทีเคโอ “เอริค เฮเออร์” คู่ชกจากสวีเดนอย่างสุดมันในยกสุดท้าย พร้อมพิชิตดับเบิลโบนัส 7 แสนบาท สานฝันซื้อที่ดินสร้างบ้านให้กับคุณแม่ได้สำเร็จทางฝั่งของ “จิมมี” ที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของเก้าอี้เบอร์ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต คือหนึ่งในนักชกตัวอันตรายที่ใครไม่สามารถมองข้าม การันตีด้วยผลงานความสำเร็จระดับสูงในฐานะนักมวยชาวต่างชาติรายที่ 6 ในประวัติศาสตร์ ที่คว้าเข็มขัดแชมป์มวยไทยจากเวทีมวยลุมพินีมาครองในปี 2562 รวมไปถึงยังมีตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยจากหลายสถาบันประดับบารมีด้วยดีกรีความสำเร็จที่มากล้น ส่งผลให้ “จิมมี” ได้โอกาสเปิดตัวกับ ONE ครั้งแรก ในฐานะผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ของ “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” เจ้าบัลลังก์ในเวลานั้นทันที ในศึก ONE157 เมื่อเดือน พ.ค.65 และสามารถต่อกรได้อย่างสนุกสุดมัน ก่อนจะพ่ายไปแบบหวุดหวิดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ก่อนที่ 5 เดือนต่อมาในศึก ONE 162 “จิมมี” จะเอาชนะ “นิคลาส ลาร์เซน” จอมแกร่งจากเดนมาร์ก เปิดซิงเก็บแต้มชัยแรกได้สำเร็จการถูกประกบให้มาพบกับนักชกตัวตึงประจำแรงกิงรุ่นเฟเธอร์เวตอย่าง “จิมมี” ในไฟต์นี้ ถือเป็นบททดสอบสุดโหดสำหรับ “ชาโด้” ในการพิสูจน์ตัวเองว่าแกร่งพอหรือยังที่จะก้าวไปตามล่าความฝันบนเวทีระดับโลก ONE ในอนาคต โดยแฟนมวยชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์นักชกยอดกตัญญูไปพร้อมกันในศึก ONE ลุมพินี 62 วันศุกร์ที่ 10 พ.ค.นี้