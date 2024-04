อิฟม่า ผนึก กกท. จัดอบรม 'ครูมวยไทย' ตามมาตรฐานสากลที่นานาชาติยอมรับก่อนบินไปสอนที่ซาอุฯ

กกท. ผนึกกำลัง สำนักงานใหญ่อิฟม่า จัดอบรม "ครูมวยไทย" ตามเงื่อนไขสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงริยาด กำหนดต้องผ่านการติวเข้มจากอิฟม่าเพื่อทำความเข้าใจ One Standard Muaythai ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม และเผยแพร่มวยไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่าง 7-9 พ.ค.นี้เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา สำนักงานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA Headquarter) นำโดย ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานอิฟม่า, สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการอิฟม่า พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และวิทยากรระดับครูมวยไทยของอิฟม่า ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นำโดยนายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กกท., นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. เปิดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริม และเผยแพร่มวยไทยในราชอาณาจักรชาอุดีอาระเบีย ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยการอบรมดังกล่าวกำหนดระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2567 เนื่องจากสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงริยาด ส่งหนังสือขอรับการสนับสนุนครูฝึกมวยไทย (ชาวไทย) จำนวน 8 คนมาถึง "บิ๊กก้อง" ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริม และเผยแพร่มวยไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฝึกสอนมวยไทยระหว่างครูมวยไทยของไทย กับครูมวยไทยของซาอุดีอาระเบีย อีกทั้งเป็นการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย กับซาอุดีอาระเบีย และต่อยอดเป็นครูฝึกมวยไทย ซึ่งมีผู้ฝึกสอนให้ความสนใจที่จะเดินทางไปเป็นครูฝึกมวยไทยในระยะยาว พร้อมทั้งเดินทางไปกรุงริยาด เพื่อร่วมสาธิตมวยไทย และศิลปะการต่อสู้ของไทยบนเวทีในงาน "มวยไทย กาล่า 2024" และทำการฝึกสอนมวยไทยตามหลักสูตรการฝึกอบรมมวยไทยให้กับผู้เข้าร่วมงาน "Muaythal Workshop for Saudi Muaythai Trainers'" ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567อย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด แจ้งกับ กกท. ว่า ผู้ฝึกสอนมวยไทยทั้ง 8 คน จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรม OSM หรือ One Standard Muaythai จากสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA) และได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากอิฟม่า เพื่อให้สามารถไปทำการฝึกสอนมวยไทยในซาอุดีอาระเบียได้เนื่องจากเป็นไปตามหลักสากลในการพัฒนา และอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยต้องได้รับการรับรอง และได้รับใบประกาศนียบัตรจากสหพันธ์กีฬานั้นๆ ซึ่งในส่วนของมวยไทย สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เพียงองค์กรเดียว เป็นผู้รับผิดชอบดังนั้น กกท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังอิฟม่า เพื่อร้องขอให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนมวยไทยที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริม และเผยแพร่มวยไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำนวน 8 คน ประกอบด้วย จ่าสิบตรี ศุภชัย พันธุ์สุวรรณ, สิบเอก อัมฤทธิ์ สิงห์ดี, สิบเอก อภิวัฒน์ สุริฉาย, นายธชาดล แช่มรัมย์, นายอนุสรณ์ ศรีจันทร์, นางสาวณัฐธันยา ไวจันทึก, นางสาวสายฝน จิตมา และนางสาวปนิดดา พาชัย ซึ่งผู้ฝึกสอนมวยไทยทั้ง 8 คนนั้น ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับ C License ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ของกรมพัฒนาฝีมือแรงาน กระทรวงแรงงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธานอิฟม่า เปิดเผยว่า อิฟม่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐทุกภาคส่วน สำหรับการอบรมในวันแรกได้มีพิธีเปิด และการให้ความรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยหมัด เท้า เข่า ศอก การไหว้ครู แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 8 รายเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับครูมวยไทยที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อต้องการให้มวยไทย ศิลปะประจำชาติไทยเกิด OSM หรือ One Standard Muaythai ซึ่งซาอุดีอาระเบียให้ความสำคัญ และเห็นคุณค่าของมวยไทย และเป็นเรื่องน่ายินดีที่ครูมวยไทยที่เป็นชาวไทยเป็นที่ต้องการในตลาดประเทศยักษ์ใหญ่ของเอเชียอย่างซาอุดีอาระเบีย ซึ่งในส่วนการไปประกอบอาชีพครูมวยไทยต่างประเทศนั้น นอกจากผ่านการอบรมระดับ C License ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานแล้ว ยังไม่เพียงพอเพราะชาติต่างๆ เขามีเงื่อนไขว่า จำเป็นต้องผ่านการอบรม และมีใบประกาศนียบัตรจาก IFMA เพิ่มเติมอีกด้วยจึงจะสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์