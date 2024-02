มีของดีมาโชว์ "เมห์ดี" สานฝันคืนสังเวียน ขอโชว์สเตปมวยสากลให้โลกจำ

“เมห์ดี ซาทูต” พร้อมกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้ง เพื่อเติมเต็มความฝันในการโชว์ฝีมือภายใต้กติกามวยสากล มั่นใจทักษะการออกหมัดมีดีไม่แพ้คู่ชก “ซูฮาร์ แอล กาห์ทานี”“เมห์ดี ซาทูต” ตำนานนักมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง วัย 40 ปี ชาวแอลจีเรีย-ฝรั่งเศส ที่ประกาศแขวนนวมไปในปี 2565 เตรียมกลับมาขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมืออีกครั้ง โดยจะพบกับ “ซูฮาร์ แอล กาห์ทานี” นักชกไร้พ่ายวัย 34 ปี จากซาอุดีอาระเบีย ในกติกามวยสากล แคตช์เวต 147 ปอนด์ ในศึก ONE 166 ที่จะจัดขึ้น ณ ลูเซล สปอร์ตส์ อารีนา ประเทศกาตาร์ ในวันที่ 1 มี.ค.นี้สำหรับศึก ONE 166 ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก ที่ ONE ยกพลบุกมาจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลก ณ ประเทศกาตาร์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งเปอร์เซีย ซึ่งเรื่องนี้ทำให้ “เมห์ดี” ที่ได้ประกาศแขวนนวมไปแล้ว ถึงกับรู้สึกเนื้อเต้น เมื่อทราบว่าตนจะได้มีส่วนร่วมในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้“ผมรู้สึกว่ามันน่าทึ่งมาก เมื่อรู้ว่า ONE จะจัดการแข่งขันที่กาตาร์ ผมรีบบอกนักสู้ในทีมให้รู้ตัวกันทันที และผมก็ไม่ได้คิดฝันมาก่อนเลยด้วยซ้ำว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นผมเองที่ถูกเสนอให้ลงแข่งขันในรายการนี้ การได้เป็นส่วนหนึ่งของศึกนี้ที่จัดขึ้นในอาหรับ ถือเป็นความฝันที่สุดพิเศษสำหรับผมเลยครับ”“เมห์ดี” ยอมรับว่าแม้ตนจะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามบนเส้นทางอาชีพนักมวยไทย แต่การขึ้นชกภายใต้กติกามวยสากล ก็คือหนึ่งในความฝันที่ต้องการทำให้สำเร็จสักครั้งในชีวิต จนกระทั่งครั้งนี้ที่ ONE ยื่นข้อเสนอสุดพิเศษมาให้ จึงทำให้เขาเลือกที่จะกลับมาสวมนวมขึ้นสังเวียนอีกครั้ง เพื่อสานต่อความฝันให้กลายเป็นจริง“การตัดสินใจแขวนนวมในตอนนั้นทำให้ผมรู้สึกเสียใจมาก เพราะผมยังมีความฝันอีกหนึ่งอย่างที่ยังทำไม่สำเร็จ คือการชกมวยสากล อย่างน้อยหนึ่งไฟต์ในหน้าประวัติอาชีพนักสู้ของผม ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีคนถามผมอยู่เสมอว่า ผมยังอยากจะกลับมาชกอีกไหม ซึ่งผมมักจะตอบว่า แน่นอน แต่ต้องไม่ใช่ในกติกามวยไทย หรือคิกบ็อกซิ่ง จนกระทั่ง ONE ยื่นข้อเสนอให้ผมชกในกติกามวยสากล ผมจึงตอบว่า ใช่ ผมจะกลับมาชกอีกครั้ง เพราะนี่คือการแข่งขันที่ผมจะช่วยเติมเต็มความฝันให้กับผม”โดยไฟต์นี้ “เมห์ดี” จะต้องพบกับคู่ชกสุดแกร่ง ดีกรีแชมป์มวยสากล WBC ของภูมิภาคตะวันออกกลาง คนแรกในประวัติศาสตร์ อย่าง “ซูฮาร์” นักชกไร้พ่ายจากซาอุดีอาระเบีย ซึ่งแม้จะดูเป็นรองในทุกมิติ แต่ “เมห์ดี” ก็มั่นใจในทักษะมวยสากลของตนเองที่ซุ่มซ้อมมานานหลาย 10 ปี และพร้อมแล้วที่จะขึ้นสังเวียนไปโชว์ฝีมือให้แฟน ๆ หายคิดถึง ในวันศุกร์ที่ 1 มี.ค.นี้“คนใกล้ตัวผมหลาย ๆ คน ต่างทราบดีว่าผมชอบมวยสากลมากขนาดไหน ก่อนขึ้นชกในแต่ละไฟต์ ผมจะต้องฝึกทักษะการออกหมัดแบบมวยสากลเป็นประจำ และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงมีทักษะมวยสากลที่ไม่ธรรมดา”“ทีแรกผมคิดว่าเราจะชกกันด้วยนวมเล็กเปิดนิ้วขนาด 4 ออนซ์ แต่เมื่อรู้ว่าจะต้องใช้นวมมาตรฐานขนาด 10 ออนซ์ มันก็ทำให้ไฟต์นี้ยิ่งน่าสนใจขึ้นมาก เพราะจะทำให้เราได้ชกกันในรูปแบบมวยสากลอาชีพจริง ๆ สำหรับผมแล้ว ไฟต์นี้มันน่าตื่นเต้นมากครับ”