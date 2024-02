เดือดรับเมษา! “ซุปเปอร์บอน” เปิดศึกเช็กบิล “มารัต” เดิมพันเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง เฉพาะกาล

เปิดโปรแกรมเดือดรับเดือนเมษายน “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” ตอบรับโอกาสครั้งสำคัญ เปิดศึกเช็กบิลคู่ปรับเก่า “มารัต กริกอเรียน” ชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล“ซุปเปอร์บอน” จอมเตะก้านคอขวัญใจมหาชน วัย 33 ปี จากพัทลุง คว้าโอกาสจะได้กลับมาครองบัลลังก์อีกครั้ง โดยจะพบกับคู่ปรับเก่า “มารัต กริกอเรียน” นักชกพลังอึด วัย 32 ปี จากอาร์เมเนีย โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล เป็นเดิมพัน ในฐานะคู่เอกนำรายการศึก ONE ลุมพินี 58 ที่จะถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 5 เม.ย.นี้สำหรับ “ซุปเปอร์บอน” และ “มารัต” เคยเผชิญหน้ากันครั้งแรกในการแข่งขันที่ประเทศจีน เมื่อปี 2561 โดยเป็นฝ่าย “มารัต” ที่เอาชนะน็อก “ซุปเปอร์บอน” ไปได้จากนั้นทั้งคู่โคจรมาเจอกันครั้งที่ 2 แต่เป็นครั้งแรกใน ONE โดยมีเดิมพันเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ที่ “ซุปเปอร์บอน” ถือครองอยู่ขณะนั้น ในศึก ONE X เมื่อ 26 มี.ค.65 ต่างฝ่ายงัดของดีออกมาซัดกันแบบไม่มีหยุดตลอด 5 ยก ก่อนสุดท้ายจะเป็นฝ่าย “ซุปเปอร์บอน” รั้งเข็มขัดไว้ได้สำเร็จในการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกอย่างไรก็ตาม เส้นทางในการเป็นเจ้าบัลลังก์ของ “ซุปเปอร์บอน” ต้องยุติลงในไฟต์ต่อมา เมื่อ 14 ม.ค.66 ศึก ONE Fight Night 6 ที่ประเทศไทย หลังถูก "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" จอมบู๊วัย 30 ปี จากเบลารุส งัดฟอร์มขั้นเทพ บุกถล่มหมัด เอาชนะน็อกไปในยกที่ 2 ขึ้นแท่นราชันคนใหม่ ชนิดช็อกแฟนมวยเจ้าถิ่นชาวไทยทั้งสนามหลังพุ่งชนความผิดหวัง “ซุปเปอร์บอน” ก็สามารถกลับมากู้ศรัทธาจากแฟน ๆ ได้สำเร็จในไฟต์ต่อมา จากการเตะซ้ายเข้าปลายคาง เอาชนะน็อก “ไทฟุน ออสแคน” นักชกจากตุรกี ไปอย่างสวยงามในยกที่ 2 ของศึก ONE Fight Night 11 เมื่อ 10 มิ.ย.66ก่อนที่ไฟต์ล่าสุด “ซุปเปอร์บอน” จะลองของกระโดดข้ามสาย ไปเปิดศึกชิงบัลลังก์มวยไทย รุ่นเดียวกันกับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อ 22 ธ.ค.66 โดยสามารถต่อกรกับรุ่นน้องมากฝีมือได้อย่างถึงพริกถึงขิง ก่อนจะพ่ายไปแบบหวุดหวิดด้วยคะแนนเสียงข้างมากขณะที่ “มารัต” หลังจากพลาดท่าแพ้ “ซุปเปอร์บอน” ก็กลับมาเรียกฟอร์มเก่งคืน ด้วยการเอาชนะ “ไทฟุน ออสแคน” จนทำให้ได้รับโอกาสขึ้นชิงบัลลังก์ครั้งที่ 2 จาก “ชิงกิซ” คู่ปรับเก่าที่ตนเคยเอาชนะมาได้เมื่อ 11 ปีก่อน ในศึก ONE Fight Night 13 เมื่อ 5 ส.ค.66 ซึ่งแม้เกมการชกในวันนั้น “มารัต” จะโชว์พลังอึดเดินบดขยี้จน “ชิงกิซ” จนออกอาการแกว่งให้เห็นในช่วง 2 ยกสุดท้าย แต่ก็โกยแต้มไล่จี้ไม่ทัน ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ อย่างน่าเสียดายผลงานล่าสุดของ “มารัต” เพิ่งผ่านการเปิดศึกภาค 6 กับคู่ปรับตลอดกาล “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” ในศึก ONE 165 เมื่อ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา และสามารถระเบิดฟอร์มขั้นสุด ถลุงหมัดตัดลำตัว ปิดเกมชนะน็อกไปในยกที่ 3 พร้อมกลายเป็นคนแรกที่สามารถเอาชนะน็อก “สิทธิชัย” ในกติกาคิกบ็อกซิ่งได้เส้นทางชัยชนะของทั้งคู่ ส่งให้ “ซุปเปอร์บอน” และ “มารัต” โคจรมาเจอกันเป็นภาคที่ 2 ใน ONE ระหว่างที่เจ้าของบัลลังก์อย่าง "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" ไม่ทำหน้าที่ในเวลานี้ ผู้รั้งเก้าอี้เบอร์ 1 และ 2 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต จึงพร้อมประชันฝีมือให้รู้ดำรู้แดง หลังจากเคยผลัดแพ้ชนะกันมาคนละไฟต์ และเพื่อพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่เหมาะสมจะได้นั่งบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาลสำรองบัตรชมการแข่งขัน ONE ลุมพินี 58 ได้ที่ bit.ly/OLOFF58Tixติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh