ไม่มีแชมป์โลกถ้าขาดเธอ “แฮ็กเกอร์ตี” ยกแฟนสาวคือแรงผลักดันสู่จุดสูงสุด

“แฮ็กเกอร์ตี” เปิดโหมดหวานพูดถึงแฟนสาวคนสนิท ยกย่องให้เธอคือบุคคลสำคัญในชีวิตที่มีส่วนผลักดันให้ตนก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลก ONE สองบัลลังก์หวานเจี๊ยบรับวันวาเลนไทน์ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 26 ปี จากเกาะอังกฤษ เปิดใจพูดถึง “เคนซี ดราเปอร์” แฟนสาวคนสนิทว่าเป็นบุคคลสำคัญที่คอยอยู่เคียงข้างเขามาตลอด ถ้าไม่มีเธอเดินเข้ามาในชีวิต ตนก็อาจไม่ได้มายืนอยู่ในจุดสูงสุดของวงการศิลปะการต่อสู้ในฐานะแชมป์โลก ONE อย่างทุกวันนี้ได้สำหรับ “โจนาธาน” และ “เคนซี” รู้จักกันครั้งแรกที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แต่ด้วยอาชีพของกำปั้นเลือดผู้ดี ทำให้ตอนนี้เขาต้องตระเวนแข่งขันอยู่ในเอเชียเป็นส่วนใหญ่ โดยแฟนสาวของเขาเข้าใจถึงจุดนี้ดีจึงตกลงย้ายมาอาศัยอยู่ด้วยกันที่เกาะสมุย ทำให้แชมป์โลกคนดังประทับใจในตัวเธอมากยิ่งขึ้น“มันเป็นเรื่องดีงามที่มีเธออยู่เคียงข้างผม ถือเป็นแรงกระตุ้นชั้นดี หลังจากฝึกซ้อมอย่างหนักมาทั้งวัน เมื่อกลับมาถึงบ้าน ผมจะทำตัวสบาย ๆ กับเธอ และปล่อยอารมณ์พักผ่อนเต็มที่ ส่วนช่วงเก็บตัวฝึกซ้อม เธอก็จะอยู่กับผมตลอด บางครั้งเธอได้ยินเสียงฝึกซ้อมของผมจนหูอื้อ แต่เธอก็สนับสนุนสิ่งที่ผมทำและผมคงทำมันไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ ผมรู้สึกปลื้มใจมากที่มีคนอยู่ข้าง ๆ แบบนี้ครับ”ในช่วงแรกเริ่มของการเป็นนักกีฬาอาชีพ “แฮ็กเกอร์ตี” ยังไม่สามารถหาเงินเพียงพอสำหรับให้ทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในต่างแดนได้ แต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว เขากลายเป็นแชมป์โลก ONE ที่มีทั้งชื่อเสียงเงินทอง และยังมีแฟนสาวคนสำคัญอยู่ในชีวิตเสมอ“ผมอยากขอบคุณมากสำหรับเงินรางวัลโบนัสที่ได้จาก ONE มันทำให้ผมสามารถอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยได้อย่างไม่ขัดสน ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก และที่สำคัญคือสามารถช่วยจุนเจือแฟนของผมได้เป็นอย่างดีด้วย ผมต้องขอบคุณ ONE และบอสชาตรีมาก ผมจะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้น และสะสมโบนัสต่อไปอีกเรื่อย ๆ ครับ”สำหรับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” เตรียมขึ้นสังเวียนทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์มวยไทยเป็นครั้งแรกจากผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง “ฟิลิปเป โลโบ” จอมบู๊พลังอึด วัย 30 ปี จากบราซิล ในศึก ONE Fight Night 19 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 17 ก.พ.นี้แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 19 ในสนามผ่านทาง Thaiticketmajor.com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น.และติดตามข่าวสารความคืบหน้าของ ONE ได้ทางเว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh