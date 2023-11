“ซุปเปอร์เล็ก” ได้ฤกษ์ป้องบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง ดวลเดือด “อีเลียส” ศึก ONE Fight Night 18

“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” เตรียมหวนคืนสู่ตำราคิกบ็อกซิ่งอีกครั้ง พร้อมป้องกันบัลลังก์ครั้งที่สอง เผชิญหน้า “อีเลียส มาห์มูดี” งานนี้การันตีความเดือดต้อนรับปี 2567สาวกกีฬาการต่อสู้เตรียมตัวให้พร้อมกับความมันต้อนรับศักราชใหม่ ในศึก ONE Fight Night 18 โดยล่าสุดได้มีการประกบคู่มวยที่ทุกคนรอคอย “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วัย 28 ปี จากบุรีรัมย์ ได้ฤกษ์ป้องกันตำแหน่งครั้งที่สอง พบกับเจ้าของเก้าอี้เบอร์ 5 ของแรงกิง อย่าง “อีเลียส มาห์มูดี” นักชกจอมบู๊ วัย 25 ปี จากแอลจีเรีย ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.67สำหรับ “ซุปเปอร์เล็ก” ณ ปัจจุบันฟอร์มกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น หลังจากสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นมาตลอดทั้งปี 2566 โดยยอดมวยจากบุรีรัมย์ เริ่มต้นปีด้วยการเอาชนะ “แดเนียล พูแอร์ตัส” ยอดฝีมือจากสเปน คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวตที่ว่างอยู่มาครอง ในเดือน ม.ค. ก่อนจะสานต่อความสำเร็จเอาชนะน็อก “แดเนียล วิลเลียมส์” นักชกลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย ในการป้องกันตำแหน่งครั้งแรก เมื่อเดือน มี.ค.แต่ทว่าหลังจากการป้องกันตำแหน่งครั้งล่าสุด “ซุปเปอร์เล็ก” ตัดสินใจข้ามสายไปลุยกติกามวยไทย ซึ่งเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจ หลังคว้าชัยแบบไม่ครบยกเหนือ “นาบิล อานาน” และจอมพริ้วจากรัสเซียอย่าง “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” ขณะที่ผลงานไฟต์ล่าสุดก็สามารถโค่น “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ราชันมวยไทย รุ่นเดียวกันลงได้ ในการชกนอกรอบกติกามวยไทย แคตช์เวต ซูเปอร์ไฟต์ 140 ป. เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม การได้หวนกลับคืนสู่กติกาคิกบ็อกซิ่งในครั้งนี้ “ซุปเปอร์เล็ก” มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และกระหายหมายที่จะป้องกันบัลลังก์ให้ได้อีกครั้ง หลังตั้งตารอไฟต์นี้มานานถึง 8 เดือนเต็มด้าน “อีเลียส มาห์มูดี” เป็นที่รู้จักกันดีของแฟนมวยชาวไทย หลังเคยได้รับโอกาสทองขึ้นชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ที่ว่างอยู่เมื่อปี 2562 แต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝัน หลังปราชัยให้กับ “เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี” ก่อนที่สองไฟต์ต่อมาจะกระโดดข้ามสายมาชกในกติกามวยไทย โดยคว้าชัยเหนือปลาไหลตัวพ่ออย่าง “เลิศสิลา ภูเก็ตท็อปทีม” และพ่ายให้กับ “มงคลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี” เมื่อเดือนมิ.ย.64หลังห่างหายจากการขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมือไปนานสองปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และอาการบาดเจ็บ ในที่สุด “อีเลียส” ก็ได้กลับมาบู๊สมใจอยากอีกครั้งในศึก ONE Fight Night 13 เมื่อ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา และด้วยความกระหายในชัยชนะอันแรงกล้า ทำให้เขาจัดการไล่ถลุง “เอ็ดการ์ ทาบาเรส” อดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทย จนเอาชนะทีเคโอ ไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นขณะที่การเผชิญหน้ากับ “ซุปเปอร์เล็ก” ในครั้งนี้ “อีเลียส” ที่ปัจจุบันนั่งเก้าอี้เบอร์ 5 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต มาพร้อมกับความหวังที่จะขึ้นแท่นนั่งบัลลังก์คนใหม่ให้ได้ เพื่อลบภาพจำอันฝันร้ายที่เขาเคยได้เผชิญมาเมื่อ 4 ปีที่แล้วติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh