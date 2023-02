อันดราเด้ บู๊ดาวรุ่ง บลันช์ฟิลด์ ศึก UFC FIGHT NIGHT อาทิตย์นี้

UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดศึกการต่อสู้สุดมันประจำเดือนกุมภาพันธ์ ภายใต้ศึก UFC FIGHT NIGHT : ANDRADE VS BLANCHFIELD คู่เอกจะเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นฟลายเวตหญิงระหว่าง เจสสิก้า อันดราเด้ อดีตแชมป์จากบราซิล จะขึ้นสังเวียนพบกับ เอริน บลันช์ฟิลด์ คู่ต่อกรชาวอเมริกัน โดยจะระเบิดศึกขึ้น ณ สังเวียน UFC APEX, ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้คู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างอดีตแชมป์โลกรุ่นสตรอว์เวตหญิงอย่าง เจสสิก้า อันดราเด้ นักสู้ชาวบราซิลวัย 31 ปีที่มีสถิติชนะ 24 แพ้ 9 โดยผลงานช่วงหลังนับว่าร้อนแรง เมื่อสามารถเก็บชัยชนะมา 3 ไฟต์ติดต่อกัน ไฟต์ล่าสุดเอาชนะคะแนน ลอว์เรน เมอร์ฟี่ ไปได้เมื่อเดือนมกราคมที่ ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็นการขึ้นสังเวียนไฟต์ที่ 2 ในรอบ 2 เดือนโดย อันดราเด้ จะพบกับ เอริน บลันช์ฟิลด์ ดาวรุ่งสาวชาวอเมริกันวัย 23 ปีเจ้าของสถิติชนะ 10 ไฟต์และแพ้เพียงไฟต์เดียว โดยเธอยังไม่เคยแพ้ใครในสังเวียน UFC ด้วยการชนะมา 4 ไฟต์รวดในสังเวียน 8 เหลี่ยม โดยผลงานล่าสุดคือการเอาชนะซับมิทชชั่น มอลลี่ แม็คแคน ในยกแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2022 ที่ผ่านมารองคู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นไลต์เฮฟวี่เวตระหว่าง จอร์แดน ไรท์ นักสู้อเมริกันวัย 31 ปีเจ้าของสถิติชนะ 12 แพ้ 4 ผลงานช่วงแพ้มา 3 ไฟต์รวดจะขึ้นสังเวียนพบกับ แซค เปาก้า คู่ต่อกรเพื่อนร่วมชาติวัย 34 ปี ที่มีสถิติชนะ 5 แพ้ 1 และนับเป็นไฟต์ที่ 2 ในสังเวียน UFC ของนักสู้รายนี้ หลังจากทราประเดิมด้วยการแพ้น็อค โมฮัมเหม็ด อุสมาน ในยกที่ 2 เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้อันน่าสนุกตื่นเต้น เร้าใจ อีกมากมาย รออยู่ภายใต้ศึก UFC FIGHT NIGHT : ANDRADE VS BLANCHFIELD วันอาทิตย์นี้ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT : ANDRADE VS BLANCHFIELDคู่หลักคู่เอก - รุ่นฟลายเวตหญิงเจสสิก้า อันดราเด้ VS เอริน บลันช์ฟิลด์รองคู่เอก - รุ่นไลต์เฮฟวี่เวตจอร์แดน ไรท์ VS แซ็ค เปาก้ารุ่นเฮฟวี่เวตจอช ปาริเซียน VS จามาล โปเกซรองคู่เอก - รุ่นไลต์เฮฟวี่เวตวิลเลี่ยม ไนท์ VS มารซิน ปราชิโน่รุ่นไลต์เวตจิม มิลเลอร์ VS อเล็กซานเดอร์ เอร์นานเดซคู่ก่อนรายการรุ่นไลต์เวตนาซิม ซาดิคอฟ VS อีแวน เอลเดอร์รุ่นแบนตั้มเวตลิน่า แลนส์เบิร์ก VS เมย์ร่า บูเอโน่ ซิลวารุ่นเฟเธอร์เวตจามาล เอมเมอร์ส VS คูเซอีน อัสคาบอฟรุ่นไลต์เฮฟวี่เวตโอแว็ง แซ็งต์ โปรซ์ VS ฟิลิเป้ ลินส์ VSรุ่นเวลเตอร์เวตเอเจ เฟล็ทช์เชอร์ VS เธมบ้า โกริมโบรุ่นฟลายเวตเคลย์ตง คาร์เพนเทอร์ VS ฮวนคามิโล่ รอนเดรอสสำหรับศึก UFC FIGHT NIGHT : ANDRADE VS BLANCHFIELD จะระเบิดศึกขึ้น ณ สังเวียน UFC APEX, ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ คู่หลักเริ่มเวลา เวลา 7.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-february-18-2023