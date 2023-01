"โคลเวอร์ โซลูชั่น" ร่วมกับ "อริแคท อีสปอร์ต" จัดงานใหญ่ "PUBG PC GOLDBREAD CHAMP OF THE YEAR"

ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ยูเนี่ยน ชั้น G บริษัท “โคลเวอร์ โซลูชั่น” ได้ร่วมมือกับ “อริแคท อีสปอร์ต” พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลัก บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด เจ้าของแบรนด์และผู้ผลิตขนมปังโกลด์เบรด จัดการแข่งขันรายการใหญ่ PUBG PC GOLDBREAD CHAMP OF THE YEAR 2022 ที่นำทีม Top จากรายการ Goldbread cup ในซีซั่นต่าง มาประชันหน้ากัน เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาทเริ่มลงทะเบียน เวลา 11.00 น. จนเข้าสู่ช่วงเวลา 12.00 น. จะเป็นการเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีตัวแทนจาก Aricat Esport คุณ ณัฎฐชัย เกษร Chief Executive Officer คุณ ประสพโชค จันทรมงคล Managing Director ตัวแทนจาก Clover Solution และ คุณพงศ์พัฒน์ ลาภวัฒนวรกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ตัวแทนจาก บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด ขึ้นกล่าวเปิดงานแข่งขันอย่างเป็นทางการบนเวที พร้อมทั้งแสดงความเห็นที่ต่อกิจกรรม อีสปอร์ตที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในเวลานี้ในเวลา 13.00 น. นักแข่งทั้ง 16 ทีมเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน โดยทีมที่เข้าร่วมทั้งหมดในรายการนี้ ได้รับการคัดเลือกมาจากทีมหัวตารางของทัวร์นาเมนต์ทั้ง 2 รายการ ได้แก่ GOLDBREAD SUMMER CHAMPIONSHIP, GOLDBREAD WINTER CHAMPIONSHIP จากการแข่งขันในช่วงปี 2022 ที่ผ่านมาจนได้รับเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้โดยจะแข่งขันทั้งหมด 5 แมชต์พร้อมกัน ภายในงานจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลและร่วมสนุกจากขนมปังโกลด์เบรด พร้อมรองรับผู้ชมที่เข้ามาร่วมงานเต็มความจุของพื้นที่ เข้ามาร่วมส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจการแข่งขันอย่างสนุกสนานช่วง 17.00 น. เป็นการประกาศแชมป์ของ PUBG PC GOLDBREAD CHAMP OF THE YEARทีมคว้าแชมป์ PUBG PC GOLDBREAD CHAMP OF THE YEAR ได้แก่ทีม Theerathon Fiveทีมรองแชมป์อันดับ 1 : ทีม eArenaทีมรองแชมป์อันดับ 2 : ทีม S. Somphong E-Sportและทีมรองแชมป์อันดับ 3 : ทีม Buriram United Esportsโดย คุณสุทัศน์ นันชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด ได้ขึ้นมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน และกล่าวปิดพิธีการแข่ง PUBG PC GOLDBREAD CHAMP OF THE YEAR อย่างสมบูรณ์และวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2023 ยังพบกับการแข่งขัน GOLDBREAD PUBG PC SHOW MATCH ซึ่งเป็นการแข่งขันโดยนำทีมชั้นนำจาก PRO LEAGUE 16 ทีม มาร่วมแข่งขันกันเฉพาะกิจ เพื่อเอาใจแฟนๆ ที่ชื่นชอบทีมโปรด ได้มาดวลกันบนเวทีออนกราวน์ให้แฟนๆได้มาชมมาเชียร์นักกีฬาคนโปรดติดตามการแข่งขัน PUBG PC GOLDBREAD CHAMP OF THE YEAR และ GOLDBREAD PUBG PC SHOW MATCH ทางช่องทางออนไลน์ ได้ที่เพจ PUBG Battlegrounds,ช่องทาง Youtube กับ Twitch ของ Aricat Esports , เพจ Clover Solution และเพจ Space Gamer