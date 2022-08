"พันธ์พยัคฆ์" เชื่อ "น้องโอ๋" กินนิ่ม "เลียม" ป้องแชมป์สำเร็จ

"พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์" มั่นใจในตัวยอดมวยรุ่นพี่ "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" ว่าจะสามารถจัดการผู้ท้าชิงจอมเก๋าจากแดนผู้ดี "เลียม แฮร์ริสัน" ได้อย่างสบายในศึก ONE FIGHT NIGHT 1: อาเดรียโน VS ดิมิเทรียส II ที่จะซึ่งจะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.นี้พันธ์พยัคฆ์ ซึ่งปัจจุบันผันตัวไปเป็นเทรนเนอร์ประจำค่ายอีโวลฟ์ ค่ายดังแห่งแดนสิงโต มีโอกาสได้ร่วมฝึกซ้อมกับ "ราชันฆ่าไม่ตาย" น้องโอ๋ ไก่ย่างดาว ซึ่งเป็นครูมวยที่นั่นเช่นกันโดย พันธ์พยัคฆ์ เองก็มีคิวลงศึกชิงเก้าอี้สำรองศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ที่จะมีขึ้นในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคมนี้ด้วยความที่ทำงานที่เดียวกันและมีโปรแกรมชกใกล้กัน พันธ์พยัคฆ์ จึงถือโอกาสขอวิชาจากยอดมวยเมืองสกลอย่าง น้องโอ๋ เพื่อเอาไว้ใช้กับคู่แข่ง โดย พันธ์พยัคฆ์ เผยว่าได้เทคนิคหลายอย่างที่เขาสามารถนำไปปรับปรุงตัวเอง"จากที่ได้เห็น พี่น้องโอ๋ ทำทุกวันทั้งเรื่องงานและการเป็นนักกีฬา ผมรู้ซึ้งเลยว่าทำไมพี่เขาถึงได้ชื่อว่า ราชันฆ่าไม่ตาย ถือเป็นโชคดีของผมที่ได้ซึมซับและเรียนรู้หลายอย่างจากพี่เขาครับ"นอกจากนั้น หลังจากได้เห็นการฝึกซ้อมอย่างมือาชีพของ น้องโอ๋ แล้ว พันธ์พยัคฆ์ เชื่อว่าผู้ท้าชิงอย่าง เลียม ต้องเตรียมตัวรับมือให้ดี โดยเขาออกมาวิเคราะห์คู่ชิงแชมป์หยุดโลกคู่นี้ว่า"จริง ๆ ผมก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในไฟต์นี้ แต่จากประสบการณ์ของผมที่ได้เห็นการฝึกซ้อมของพี่เขาทุกวัน เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบมากครับ ผมรู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ พี่น้องโอ๋ และเชื่อว่า เลียม ไม่ใช่งานยากของเขาแน่นอนครับ"แฟน ๆ สามารถตรวจสอบวิธีการรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II (วันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65) และศึก ONE Fight Night 1: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส II (วันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65) ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th