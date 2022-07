ONE เปิดสนามเต็มรูปแบบ จองตั๋วชมสดในสนามต่อเนื่อง 2 วันติด 26-27 ส.ค.นี้

วัน แชมเปียนชิพ เปิดให้แฟน ๆ เข้าชมในสนามแบบเต็มพิกัด โดยจัดทัพนักกีฬาขึ้นสังเวียนต่อเนื่องสองวัน ในวันศุกร์ที่ 26 และวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65 ณ สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์เพื่อต้อนรับกลับสู่การดำเนินการแข่งขันแบบปกติ พร้อมฉลองการขยายฐานผู้ชมสู่สหรัฐอเมริกา วัน แชมเปียนชิพ จึงเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันในสนาม ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ สองอีเวนต์ต่อเนื่องในเดือนสิงหาคม 2565เริ่มด้วยศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน วันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 เวลา 18.30 น.ตามเวลาสิงคโปร์ โดยมีสองแชมป์โลก ONE ขึ้นป้องกันตำแหน่ง ทางด้าน "อ็อก เร ยุน" แชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต เตรียมย้ำแค้นอดีตเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้ "คริสเตียน ลี" ตามด้วยแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวต "ธานฮ์ เล" จะป้องกันตำแหน่งครั้งที่สอง กับผู้ท้าชิงอันดับ 1 "ถัง ไค"สำหรับแฟนชาวไทย จะได้ร่วมเชียร์ 4 ขุนพลจากแดนสยาม นำโดย "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" ตัดเชือกรอบรองฯ ศึกมวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (61.2 กก.) กับ "วอลเตอร์ กอนซาลเวส" ด้าน "พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์" จะลงสนามในฐานะตัวสำรอง ปะทะ "แชร์ซอด คาบูทอฟ"อีกคู่ที่แฟนชาวไทยจดจ่อรอคอย คือการสางแค้นระหว่าง "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" กับ "ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี" ซึ่งรั้งเก้าอี้อันดับ 1 และ 2 ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (65.8 กก.) เพื่อหวังจะได้ชิงบัลลังก์กับ "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" ในอนาคตต่อเนื่องด้วยศึก ONE 161: ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65 เริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาสิงคโปร์ โดยคู่เอกเป็นการเปิดศึกล้างตาระหว่าง “อาเดรียโน โมราเอส” แชมป์โลก ชาวบราซิล และ “ดิมิเทรียส จอห์นสัน” เจ้าตำนาน MMA ฝั่งอเมริกา ที่ขอกลับมาถอนแค้น หลังจากถูกน็อกราบคาบก่อนหน้านี้ โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวต (61.2 กก.) เป็นเดิมพันเช่นเดียวกับครั้งแรกขณะที่แชมป์โลกฆ่าไม่ตาย “น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว” ได้ฤกษ์กลับมาป้องแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (65.8 กก.) เป็นครั้งที่ 6 กับนักมวยจอมเก๋าจากแดนผู้ดี “เลียม แฮร์ริสัน” ในฐานะคู่รองของรายการร่วมด้วยซุปตาร์นักบู๊ขวัญใจชาวไทย “รถถัง เมืองจิตรนนท์" และมวยหนุ่มจากไซปรัส “ซาวาส ไมเคิล” ที่จะเผชิญหน้ากันในการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบรองชนะเลิศ เพื่อหาที่หนึ่งของสาย เอ เข้าสู่รอบชิงฯ ต่อไปแฟน ๆ ที่อยู่ในสิงคโปร์ หรือมีแพลนเดินทางท่องเที่ยวไปสิงคโปร์ช่วงปลายเดือนส.ค.นี้ สามารถจองบัตรเข้าชมสดในสนาม สำหรับการแข่งขันทั้งสองนัดได้ที่ https://ticketmaster.sg/activity ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป