ส.ยิงปืนรณยุทธ ยันไทยมีลุ้นเหรียญศึก IPSC Handgun World Shoot 2022

“สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย (THPSA)” ร่วมกับ บ.ไทยอามส์ จก.และฟอนเทียร์ เมทัล โพเซสซิ่ง ผู้ผลิตกระสุนปืนชั้นนำของโลก จากแอฟริกาใต้ แถลงความคืบหน้า การจัดการแข่งขัน IPSC Handgun World Shoot 2022, Pattaya Thailandสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย (THPSA) ร่วมกับบริษัท ไทยอามส์ จำกัด และพันธมิตรบริษัท ฟอนเทียร์ เมทัล โพเซสซิ่ง จำกัด ผู้ผลิตกระสุนปืนมาตรฐานชั้นนำของโลก จากแอฟริกาใต้ ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับใช้กระสุนในการแข่งขันรายการนี้ ร่วมแถลงข่าว ความคืบหน้าการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ “IPSC Handgun World Shoot 2022, Pattaya Thailand” ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ไทย กับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการใหญ่ของโลก โดยมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายปี 16 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 นี้ ณ พัทยา จ.ชลบุรีพล.อ.วินัย ภัททิยกุล นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย (THPSA ) พร้อมด้วย นายชาญชัย กรรณสูต ประธานกรรมการบริษัท ไทยอามส์ จำกัด และ นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ ผู้แทนสมาพันธ์ IPSC ประจำประเทศไทย และอุปนายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย (THPSA ) คณะกรรมการร่วมแถลงข่าวความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ “IPSC Handgun World Shoot 2022, Pattaya Thailand” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 นี้ ณ พัทยา จ.ชลบุรีนายวรวิทย์ ชวนะนันท์ ผู้แทนสมาพันธ์ IPSC ประจำประเทศไทย และอุปนายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย (THPSA ) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน IPSC Handgun World Shoot 2022, Pattaya Thailand ว่า การแข่งขันแมทซ์สำคัญของโลกในครั้งนี้ ได้มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายปี ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2565 ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยสำหรับการจัดแข่งขันระดับ world shoot และโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาสมาพันธ์ยิงปืนรณยุทธนานาชาติเข้าร่วมแข่งขัน มากขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวกว่า 2,000 คน จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก จึงเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนกีฬายิงปืนรณยุทธของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล การส่งเสริมภาพลักษณ์ และความสนใจต่อกีฬายิงปืนรณยุทธในวงกว้าง ตลอดจนการสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ ๆ เพื่อสานต่อให้กีฬายิงปืนรณยุทธ์ของไทยสามารถโลดแล่นบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนสำหรับการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันนั้น ถือว่ามีความคืบหน้าในระดับดีในทุก ๆ ส่วน ทั้งความพร้อมของสถานที่แข่งขันและสถานที่เปิดงาน คณะกรรมการตัดสินจากต่างประเทศ การจัดระบบการแข่งขันซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันภายในเดือนพฤษภาคมนี้ รวมถึงความพร้อมด้านการคัดเลือกนักกีฬาไทย ซึ่งอยู่ในระหว่างการคัดเลือกโดยมีการคัดเลือกทั้งหมด 8 ครั้ง ปัจจุบันได้ทำการคัดเลือกไปแล้ว 6 ครั้ง เหลืออีกเพียง 2 ครั้ง เท่านั้น ส่วนภาพรวมของผลงานทีมนักกีฬาไทยที่ผ่านมาถือว่าสร้างผลงานได้ดีและโดดเด่นในระดับภูมิภาค และคาดหวังว่าการแข่งขันระดับ World shoot ในครั้งนี้ ทีมนักกีฬาไทยจะสามารถคว้าเหรียญจากการแข่งขันได้ด้วยเช่นกัน“อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ คือ ทางสมาคมฯ ได้เลือกกระสุนปืนในการแข่งขันจากผู้ผลิตกระสุนปืนในเมืองไทยของบริษัท ไทยอามส์ จำกัด เพื่อร่วมสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพของผู้ผลิตชาวไทย อันเป็นการผสานจุดแข็งของการกีฬา และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมส่งเสริมศักยภาพการกีฬายิงปืนรณยุทธ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยควบคู่กัน โดยกระสุนปืนที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องมีคุณลักษณะพิเศษทาง technical ที่เป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐานเฉพาะ สำหรับการแข่งขันในระดับโลกและต้องตอบโจทย์การแข่งขัน IPSC Handgun World Shoot ครั้งนี้ด้วย” นายวรวิทย์ กล่าวนายวีรพงศ์ ช่วงแก้ววิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ไทยอามส์ จำกัด ผู้ผลิตกระสุนปืนระดับแนวหน้าของประเทศไทยในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกเป็น World Shoot 2022 Official Match Ammunition ผู้ผลิตกระสุนปืนสำหรับใช้ในการแข่งขัน IPSC Handgun World Shoot 2022 อย่างเป็นทางการ กล่าวถึง ความพร้อมและโอกาสสำคัญในการได้รับเลือกจากสมาคมฯ ว่า ทาง ไทยอามส์ (THAI ARMS )มีความพร้อมทั้งด้านการผลิต และโนฮาวในการพัฒนากระสุนปืนที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันระดับ World shoot ซึ่งเรากับพันธมิตรหลัก คือ บริษัท ฟอนเทียร์ เมทัล โพเซสซิ่ง จำกัด ( Frontier Metal Processing (Pty) Ltd. ) บริษัทผู้ผลิตกระสุนปืนจาก South Africa ที่ทั่วโลกรู้จักและให้การยอมรับ ในการร่วมผลิตหัวกระสุน เพื่อให้ได้กระสุนปืนที่ดีที่สุด สำหรับใช้ในการแข่งขันรายการใหญ่ในครั้งนี้“ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่เราได้ถูกรับเลือกใช้กระสุนปืนสำหรับการแข่งขัน IPSC Handgun World Shoot 2022 อย่างเป็นทางการ นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นโอกาสสำคัญของ บริษัทไทยอามส์ (THAI ARMS ) ที่มากกกว่าความสำเร็จทางด้านธุรกิจ คือ การได้มีส่วนร่วมส่งเสริมกีฬายิงปืนรณยุทธไทยบนเวทีโลก ในฐานะผู้ผลิตกระสุนปืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งยังเป็นโอกาสของภาคธุรกิจ และผู้ผลิตชาวไทยที่จะได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านการผลิต และความก้าวหน้าในภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ผ่านการแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกอย่าง IPSC Handgun World Shoot 2022, Pattaya THAILAND ที่มียอดนักกีฬายิงปืนจากทั่วโลกได้ใช้ และไว้ใจในกระสุนปืนของไทยอามส์ ที่อาจส่งผลถึงการสนับสนุนด้านการส่งออกในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในอนาคต ตอบสนองนโยบายรัฐในการผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นเป้าหมายของ New S-curve ตัวที่ 11 ที่รัฐต้องการให้มีการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ด้วยเช่นกัน”