"แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" ล้างแค้นได้สวย / ลักษมณ์ นันทิวัชรินทร์

ต้องขอแสดงความยินดีกับ “สาวแสตมป์” แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ นักสู้สาวในรายการ One Championship ที่ขึ้นสังเวียนศึกใหญ่ One:Empower ที่จัดเป็นศึกนักสู้หญิงล้วนเมื่อค่ำๆ วันศุกร์ที่ผ่านมา พบกับคู่ปรับเก่าชาวยูเครน อลีโยน่า ราสโซฮินย่า ในรายการ One Atomweight World Grand Prix คัดเอายอดนักสู้สาวในรุ่นอะตอมเวท 8 รายขึ้นมาสู้กันเป็นรอบๆ แบบมวยรอบ เพื่อหาผู้ชนะเข้าไปยืนเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัด MMA รุ่นอะตอมเวทกับนักสู้สาวไร้เทียมทานของ One FC แองเจล่า ลีแสตมป์กับสาวยูเครนเจอกันมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อต้นปี โดยในไฟต์นั้นสาวไทยทำได้ดีกว่าไล่ออกอาวุธใส่ราสโซฮินย่าตลอด 3 ยก แต่สาวยูเครนเจ้าของฉายา “นักฆ่าอาร์มบาร์” เพราะจับคู่ต่อสู้ล็อกแขนในท่า “อาร์มบาร์” มาแล้วนับไม่ถ้วนก็ยืนสู้และพยายามลากสาวไทยลงพื้น จนท้ายยก 3 ซึ่งเป็นยกสุดท้ายแล้วแสตมป์พลาดท่าโดนลากลงมาฟัดกันอยู่บนพื้นโดนล็อกในท่า “กิโยติน โช้ค” ทางนักสู้สาวไทยพยายามแก้ยื่นมือคลำๆ หาจุดจับ กลายเป็นดูเหมือนแตะ “แท็บเอ๊าท์” ยอมแพ้ไปซะอย่างนั้น กรรมการโดดเข้าแยกเมื่อเหลือเวลาอีกแค่ 7 วินาทีทางสาวไทยยังนึกว่าหมดเวลาแล้วและชนะแล้ว แต่กลายเป็นถูกจับแพ้ไป ฝากรอยแค้นไว้รอวันชำระมาไฟต์นี้ “สาวแสตมป์” ฟิตจัดรูปร่างลีนและแกร่งขึ้นเห็นได้ชัด แต่เกมการต่อสู้ดูเกร็งๆ ออกอาวุธขัดๆ ไม่เนียนตา เหมือนระวังจนเกินไป กลายเป็นสาวยูเครนที่อาศัยสปีดหมัดที่รวดเร็วเข้าทิ่มได้หลายหมัด และได้ลากลงพื้นสมใจพยายามจับล็อกในท่า “กิโยติน โช้ค” อีก สาวไทยแสดงให้เห็นว่าเตรียมพร้อมสำหรับเกมบนพื้นมาอย่างดีป้องกันและดิ้นหลุดออกมาได้ แถมยังพลิกมาอยู่ข้างหลังจับล็อกในท่า “เรียร์ เนคเก็ด โช้ค” หรือล็อกคอจากด้านหลัง แต่สาวยูเครนก็แก้ออกมาได้ ยกสองยกสามสาวไทยเน้นเตะแขนจนคู่ต่อสู้สาวล้า แต่ยังลากลงมาบนพื้นและช่วงกลางๆ ยก 3 มีโอกาสจับท่าถนัด “อาร์มบาร์” ชนิดไม่น่าหลุดแล้ว แต่แสตมป์แสดงให้เห็นว่าฟิตซ้อมมาอย่างดีอาศัยความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นของร่างกายบิดตัวดิ้นหนีออกมาได้ แถมได้ขึ้นคร่อมประเคนหมัดบนใบหน้าสาวยูเครนเข้าหลายดอก ครบยกกรรมการให้สาวไทยชนะสูสี 2-1 เสียง ล้างแค้นสำเร็จต้องชื่นชมกับ “สาวแสตมป์” ว่ามาคราวนี้เตรียมการเกมบนพื้นมาได้จนเนียนตามาก เทคนิคการปล้ำฟัดต่างๆ ทำได้ดีเหมือนนักสู้สายนอนมืออาชีพเลยทีเดียว โดยเฉพาะการใช้สะโพกถ่ายน้ำหนักเพื่อแก้สถานการณ์ รวมทั้งความแข็งแกร่งของร่างกายที่ทำให้ดิ้นหลุดออกมาได้แถมกลับมาได้เปรียบอีกต่างหาก จนเอาชนะล้างตาในไฟต์นี้ได้สำเร็จ ถ้าจะมีอะไรต้องเสริมก็เห็นจะเป็นการทำ “เทคดาวน์ ดีเฟ้นส์” คือการป้องกันการถูกลากลงบนพื้น โดยเฉพาะนักสู้สายยืนอย่างเราต้องขืนไม่ให้ถูกลากลงพื้นง่ายๆ ต้องทำให้ดีกว่านี้ เพราะไฟต์นี้ทางราสโซฮินยาเข้าจับเมื่อไหร่ก็ลงพื้นเมื่อนั้น คู่ต่อสู้ของสาวไทยในรอบต่อไปยังไม่ประกาศออกมา แต่ล้วนแต่อันตรายหมด สายนอนสู้อย่างอิตสึกิ ฮิราตะ สาวญี่ปุ่น หรือ ริตู โฟกัต นักมวยปล้ำสาวอินเดีย และโซ ฮี ฮาม สาวเกาหลีหน้าตาน่ารักสายคิ๊กบ็อกซิ่ง ที่ล้มมือวางอันดับ 1 ของรายการชาวฟิลิปปินส์อย่างเดนนิส ซัมโบอังก้ามาได้ ศึกหน้าแสตมป์เจอใครก็คงเป็นงานหนักทั้งนั้น แต่ถ้าฟิตซ้อมสมบูรณ์ขนาดนี้ก็เชื่อว่าได้เชียร์กันยาวๆ