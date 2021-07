หรือฟุตบอลจะไม่ได้กลับบ้าน / กษิติ กมลนาวิน ราชวังสัน

ช่างบังเอิญเหลือเกินที่ทั้ง 4 ทีมที่หลุดรอดมาถึงรอบรองชนะเลิศนั้น ต่างก็เป็นทีมที่ได้เล่นที่สนามในบ้านของตนเองในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง 3 นัด สเปน เล่นใน เซบียา อิตาลี เล่นใน กรุงโรมา ดานม้าร์ค เล่นใน กรุงเคอเป็นฮาว และ อังกฤษ โชคดีที่สุด ได้เล่นแทบจะทุกเกมใน กรุงลอนเดิ้น ยกเว้นเพียงรอบ 8 ทีมเท่านั้น คิวเตะรอบรองชนะเลิศ ชิงชนะเลิศ ก็ใน เว็มบลีย์ สเตเดียม ทำเอาบรรยากาศสำหรับ อังกฤษ แทบไม่ต่างจากการเป็นเจ้าภาพชาติเดียว เหมือน “ฟุตบอลได้กลับบ้าน” (Football Comes Home) อีกครั้งเช่นเดียวกับตอนที่เป็นเจ้าภาพในปี 1996การกระจายเกมไปทั่วทั้ง ทวีปยุโรป ใน 11 สนาม 11 เมืองนั้น มีเช็ล ปลาตีนี (Michel Platini) นาโปเลองลูกหนังของ ฝรั่งเศส ตอนที่ยังไม่ร่วงจากตำแหน่งประธานสหสมาคมฟุตบอลยุโรป หรือ ยูเอ๊ฟฟ่า (UEFA) ต้องการฉลองครบรอบ 60 ปีของการแข่งขัน ซึ่งนับว่าช่างเฮงซวยสิ้นดี นอกจากจะ ได้เปรียบ-เสียเปรียบ ต่างกันมาก หลายทีมต้องเล่นในสนามที่ไม่ใช่ของตน แถมแต่ละทีมยังต้องบินไปบินมาวุ่นไปหมด เพราะในรอบแบ่งกลุ่มนั้น แต่ละกลุ่มเตะใน 2 ประเทศนอกจากนั้น หลายสนามมีมาตรการจำกัดจำนวนผู้ชมไม่เท่ากัน แค่ 20% 25% 30% 33% 40% 50% หรือ เต็ม 100% ของความจุ ขึ้นอยู่กับมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ โควิด-19 ของแต่ละเมือง กระนั้นในหลายสนามก็ยังมีผู้เข้าชมน้อยกว่านั้นอีก เพราะไม่ใช่ทีมชาติของตน คนดูย่อมบางตา ไม่สมประสงค์ตามสโลแกน “Live it. For real” ที่หวังกระตุ้นให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมในสนามเพื่อซึมซับบรรยากาศจริงๆอย่างใกล้ชิดติดเนื้อหนังเลย ไม่เอาแล้วนะครับแบบนี้พูดถึง เว็มบลีย์ สเตเดี้ยม ของ อังกฤษ ที่เป็นสังเวียนสำหรับเกมใน รอบรองชนะเลิศ ยาวไปถึง นัดชิงชนะเลิศ นั้นสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1934 แล้วมาปรับปรุงใหม่หมดในช่วงปี 2003-07 โดยหากจัดการแข่งขันกีฬา สมาคมฟุตบอล รักบี้ มวย ก็รับรองความจุ 90,000 ที่นั่ง ถ้าเป็นคอนเสิร์ตจะแถมตั๋วยืนได้อีก 15,000 คน ถ้าใช้สำหรับการแข่งขัน อเมริกัน ฟุตบอล ความจุเป็น 86,000 ที่นั่ง โดยเฉพาะฟุตบอลนั้น ยูเอ๊ฟฟ่า รับรองให้ 86,000-87,000 ที่นั่งทาง ศาลาว่าการกรุงลอนเดิ้น อนุญาตให้ เว็มบลีย์ สเตเดี้ยม มีผู้ชมเข้ามาชมเกม ยูโร 2020 จำนวนแตกต่างกันในแต่ละนัด โดยใน รอบแบ่งกลุ่ม รับได้ 25% คือ 22,500 ที่นั่ง ในรอบ 16 ทีม นัดแรก ซึ่งเป็นคู่ระหว่าง อิตาลี - อ๊อสเตรีย ก็ยังให้เท่าเดิม แต่ รอบ 16 ทีม นัดที่ 2 ซึ่งเป็นคู่ระหว่าง อังกฤษ - เจอรมานี ดันให้เพิ่มขึ้นเป็น 50% เป็น 45,000 ที่นั่ง งานนี้คนดูขนกันเข้ามาถึง 41,973 คน ยิ่ง รอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ ซัดเข้าไป 67% หรือ 60,000 ที่นั่งเลย นี่ทำให้ อังกฤษ ได้เปรียบชาติอื่นๆราวกับเป็นเจ้าภาพทัวร์นาเม้นท์นี้เต็มๆตอนเขียนคอลัมน์นี้ผมยังไม่ทราบว่า อิตาลี อดีตแช้มพ์ในปี 1968 หรือ สเปน อดีตแช้มพ์ 3 สมัย ปี 1964 2008 และ 2012 ได้รอชิงชนะเลิศกับผู้ชนะเกมคืนนี้ระหว่าง อังกฤษ ที่ไม่เคยได้แช้มพ์เลยแม้แต่หนเดียว กับ ดานม้าร์ค ที่เคยคว้าแช้มพ์มาแล้วในปี 1992 แต่ยังไงผมก็ยังเฝ้าจับตาทีมบ้านเกิดของผมที่มีอะไรพิเศษเพียงพอที่จะคว้าแช้มพ์เพื่อสร้างเทพนิยายอีกหนเรื่องความได้เปรียบของ อังกฤษ ในฐานะเจ้าบ้านที่จะมีกองเชียร์เยอะมากนั้นก็หนึ่งแล้ว แกเร็ธ เซ้าธ์เกท (Gareth Southgate) โค้ชก็อยู่กับทีมชาติมายาวนานตั้งแต่ปี 2016 นับว่าประสบการณ์และความสัมพันธ์ในทีมเหลือเฟือ เคยคุมทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2018 ได้อีกหนหลังจากที่ อังกฤษ เฝ้ารอการเข้ารอบลึกขนาดนี้มาตั้งแต่ครั้งสุดท้ายในปี 1990 แฮรี่ เคน (Harry Kane) ดาวซัลโว 6 ประตูใน ฟุตบอลโลก 2018 ก็ฟอร์มกำลังเข้าฝักแล้ว ที่สำคัญ จอร์แด็น พิคเฝิร์ด (Jordan Pickford) ก็ยังช่วยให้ อังกฤษ ยังไม่เสียซักประตูเลยในขณะที่ ดานม้าร์ค มีโค้ช แค้สเป้อร์ ยูลมันด์ (Kasper Hjulmand) เพิ่งเข้ามารับหน้าที่ในเดือนมิถุนายน 2019 แทนโค้ชคนเก่าที่ความจริงจะหมดสัญญาหลัง ยูโร 2020 แต่เขาขี้เกียจรอเพราะมันถูกเลื่อนออกไป โค้ชไม่ได้อยู่กับทีมมานาน รางวัลใหญ่ก็ไม่มี อย่างไรก็ตาม ผมมองในแง่ดีว่า โค้ชผสมผสานนักเตะได้ดี ซึ่งหลายคน ตั้งแต่ ผู้รักษาประตู กองหลัง มิดฟีลด์ ต่างก็ค้าแข้งอยู่ใน อังกฤษ มีความคุ้นเคยกับสตายล์การเล่นของนักเตะ เดอะ ธรี ลายเอิ้นส์ แต่เหล่ากองหน้าของ ดานม้าร์ค นี่สิที่ล้วนค้าแข้งอยู่ใน สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี และ เจอรมานี อันนี้นักเตะ อังกฤษ คงไม่ถึงขนาดจับทางได้กระมัง นี่คือสิ่งที่น่ากลัว ผมมองว่า ฟุตบอลยังไม่ได้กลับบ้านหรอกครับ