UFC ได้ฤกษ์ระเบิดศึกล้มยักษ์ "เบลดส์" ฟัด "ลูอิส" อาทิตย์ 21 ก.พ.นี้

ศึก UFC Fight Night: Blaydes vs Lewis สุดสัปดาห์เป็นการเขย่าสังเวียนของ เคอร์ติส เบลดส์ อีกหนึ่งจอมน็อคเอ๊าต์รุ่นยักษ์ชาวอเมริกันที่เป็นรองแชมป์โลกอันดับ 2 จะประจัญหน้ากับ เดอร์ริค ลูอิส จอมระห่ำเพื่อนร่วมชาติในพิกัดเฮฟวีเวต ณ APEX ARENA ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งเดิมทีคู่นี้จะต้องต่อสู้เป็นคู่เอกของศึก UFC Fight Night ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน ปีที่แล้ว แต่จากปัญหาเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การต่อสู้ถูกเลื่อนออกไป จนกระทั่งได้กำหนดการใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์นี้“เดอะ เรเซอร์” เจ้าของน้ำหนักตัว 120 กิโลกรัม มีสถิติการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาเมื่อเก็บชัยชนะได้ถึง 14 ไฟต์ และแพ้เพียง 2 ไฟต์เท่านั้น โดยไฟต์ล่าสุดของ เบลดส์ เอาชนะคะแนน อเล็กซานเดอร์ โวลคอฟ จอมเก๋าจากรัสเซีย ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นั่นทำให้สถิติของ เบลดส์ ในการขึ้นต่อสู้ 4 ไฟต์หลังสุดนั้นชนะรวด แถมยังเป็นการได้รับการชูมือแบบไม่ครบยกถึง 2 ไฟต์ในขณะที่ “เดอะ แบล็คบีสต์” คู่ต่อสู้ของ เบลดส์ ก็ถือว่าอันตรายไม่เบา โดยสถิติการต่อสู้ของ ลูอิส ชนะ 24 แพ้ 7 ซึ่งการพ่ายแพ้ของ ลูอิส มักแพ้แบบไม่ครบยก และมักจะโดนหมัดของคู่แข่งส่งลงไปกองกับพื้นเวทีอยู่บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามฟอร์มในช่วงหลัง ถือว่ารองแชมป์โลกอันดับ 4 มีพัฒนาการที่ดีขึนเรื่อยๆ เมื่อเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ 3 ไฟต์ติดต่อกัน ก่อนจะมาประจัญหน้ากับ เบลดส์ ในวันอาทิตย์นี้ในขณะที่อดีตแชมป์โลกรุ่นยักษ์อย่าง เดอะ พิตบูล อันเดร เอร์ลอฟสกี ไอ้หมาบ้าจากเบลารุส เจ้าของสถิติชนะ 30 แพ้ 19 ก็มีคิวขึ้นสังเวียนพบกับ ทอม อัสปินัลล์ นักสู้รูปหล่อจากเมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ที่ครองสถิติชนะ 9 (TKO) แพ้ 2 แถมยังพกสถิติอันน่าสะพรึงกลัว เมื่อชนะแบบไม่ครบยกมาแล้ว 5 ไฟต์ติดต่อกัน และยังไม่เคยพ่าย TKO ให้กับใคร--------------------------------------------คู่หลักของรายการคู่เอก - รุ่นเฮฟวีเวต กำหนด 5 ยกเคอร์ติส เบลดส์ Vs เดอร์ริค ลูอิสรุ่นแบนตั้มเวตหญิงเคตเลน วิเอรา Vs ญานา คูนิตสกาญารุ่นเฟเธอร์เวตชาร์ล โรซา Vs ดาร์ริค มินเนอร์รุ่นเฮฟวี่เวตอเล็กเซ โอเลนิค Vs คริส ดูอาคาอุสรุ่นมิดเดิลเวตฟิลลิป ฮาเวส Vs นาสซูร์ดีน อิมาวอฟรุ่นเฮฟวี่เวตอันเดร เอร์ลอฟสกี Vs ทอม อัสปินัลล์รุ่นเฟเธอร์เวตราฟาเอล อัลเวส Vs แพท ซาบาตินีรุ่นเฟเธอร์เวตจาเร็ด กอร์ดอน Vs แดนนี ชาเวซรุ่นไลท์เวทแดร็กเกอร์ โคลเซ Vs ลูอิส เปญารุ่นแบนตัมเวตเอ็ดดี ไวน์แลนด์ Vs จอห์น กัสตาเนดารุ่นเฟเธอร์เวตเนต แลนด์เวียร์ Vs ฆูเลียน เอโรซารุ่นฟลายเวตหญิงชานา ด็อบสัน Vs เคซี โอนีลรุ่นเฟเธอร์เวตชาส สเกลลี Vs จามาล เอ็มเมอร์สรุ่นแบนตัมเวตอิมันน์ ซาฮาบี Vs ดราโก โรดริเกวซรุ่นเฮฟวีเวตเซอร์เกย์ สปิวัค Vs จาเร็ด วานเดราสำหรับศึก UFC Fight Night: Blaydes vs Lewis จะแข่งขันกันที่ APEX ARENA ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ คู่หลักในรายการเริ่มเวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย