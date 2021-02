เจ็บนี้อีกนาน “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” / ลักษมณ์ นันทิวัชรินทร์

จบไปเรียบร้อยสำหรับศึกการต่อสู้แบบผสมผสานระดับเอเซีย ที่กำลังก้าวทะยานสู่ระดับโลกอย่าง One FC ที่เปิดศึก One:Unbreakable III ที่สังเวียนสิงคโปร์สเตเดี้ยม และนำมาออกอากาศให้แฟนๆ ได้รับชมกันไปเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยคราวนี้เน้นคู่มวยแบบศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน หรือ MMA ให้จุใจแฟนๆ คู่เอกเป็นนักสู้สาวไทย “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ที่แม้จะพลาดท่าทำเข็มขัดแชมป์หลุดกระเด็นไปทั้งสองเส้น ในแบบมวยไทย และแบบคิกบ๊อกซิ่ง แต่ “สาวแสตมป์” ก็ยังพยายามเดินหน้าลุยในแบบ MMA ต่อเนื่อง รายการนี้ขึ้นสังเวียนพบนักสู้สาวจากยูเครน “อลีโยน่า ราสโซฮินญ่า” นักสู้สาวฟอร์มแรงที่มีสถิติชนะ 12 แพ้ 4 โดยชัยชนะ 12 ครั้งนั้น เธอเก็บคู่ต่อสู้ด้วยท่า “อาร์มบาร์” ในยกแรกได้ถึง 10 ครั้ง จนได้ฉายาว่า “เพชฌฆาตอาร์มบาร์” มีความชำนาญเกมบนพื้นจากพื้นฐานที่ชำนาญยูโดมาก่อนขึ้นสังเวียนมานักสู้สาวไทยรูปร่างหนากว่าคู่ต่อสู้อย่างเห็นได้ชัด ตามฟอร์มแล้วคิดว่าสาวไทยน่าจะได้เปรียบในเกมยืนออกอาวุธ แต่คู่ต่อสู้ก็ออกหมัดและเตะได้เนียนตารวดเร็วคล่องแคล่วไม่น้อย แถมอาศัยความเร็วพุ่งเข้าลากสาวไทยลงพื้นได้สำเร็จ แต่ “สาวแสตมป์” อาศัยความแข็งแกร่งพลิกขึ้นมาได้เปรียบ แต่ขาดประสบการณ์เลยทำอะไรได้ไม่ถนัด จากนั้นตลอด 3 ยกเกมการต่อสู้เป็นไปในรูปนี้ คือสาวไทยเดินออกอาวุธ สาวยูเครนพยายามลากลงพื้น สาวไทยพลิกมาได้เปรียบ แต่สาวยูเครนก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้ และกลับมายืนสู้กันอีก แต่โดยรวม “สาวแสตมป์” ทำได้ดีกว่า ทั้งการออกอาวุธ และการคุมเกมบนพื้น คะแนนนำลิ่ว แต่ปลายยกสามราสโซฮินญ่าดึงเกมลงมาบนพื้นได้อีกครั้ง แม้ว่าแสตมป์จะพลิกสถานการณ์ได้ แต่ศีรษะดันมุดไปอยู่ใต้ซอกแขนคู่ต่อสู้ จับล็อกในท่า “กิโยติน โช้ค” ทันที สาวไทยพยายามเกร็งคอสู้ แต่มือเปะปะไปตบบ่าคู่ต่อสู้เหมือนยอม “แท็บ เอ๊าท์” คือแตะเพื่อยอมแพ้ กรรมการโดดเข้ายุติการต่อสู้ทันที แสตมป์ลุกขึ้นยืนยังดีใจนึกว่าหมดยกชนะแล้ว แต่พอรู้ว่าถูกจับแพ้ก็พยายามประท้วงแต่ไม่สำเร็จ พ่ายแพ้ในแบบ MMA เป็นครั้งแรกไฟต์นี้ต้องบอกว่าทาง One FC จัดคู่ต่อสู้ที่เป็น “ของจริง” มาให้สาวไทยทดสอบฝีมือการต่อสู้แบบ MMA เลยทีเดียว ทำได้ดีทั้งเกมยืนสู้ออกอาวุธ และมีความรวดเร็วและเทคนิคเกมบนพื้นอย่างดี เรียกว่าครบเครื่อง แต่สาวไทยถือว่าเตรียมตัวมาดีมากจริงๆ เกมยืนสู้เราดีกว่าแน่นอน แต่เกมบนพื้นก็ถือว่า “สาวแสตมป์” ทำได้ดี ป้องกันตัวได้ คุมสถานการณ์ได้ แถมยังพลิกสถานการณ์มาได้เปรียบหลายครั้ง แม้ว่ายังขาดประสบการณ์อยู่บ้างจนการจัดระเบียบร่างกายไม่ดีนัก เกือบถูกจับทำ “อาร์มบาร์” ถึง 2-3 ครั้ง อาศัยว่าแข็งแกร่งดิ้นหลุดมาได้งามๆ ตลอด แต่การจัดระเบียบร่างกายไม่ดีนี้ทำให้เสียท่าตอนท้ายที่ถูกล็อกคอด้านบนในท่า “กิโยติน โช้ค” จนเกิดกรณีแตะบ่าจนแพ้ไปก็ถือว่าน่าเสียดายแทน เพราะเหลือเวลาอีกแค่ 7 วินาทีเท่านั้น เชื่อว่าแสตมป์ทนได้อยู่ คะแนนนั้นเรานำแน่ๆ เพราะทำได้ดีกว่ามาตลอด ก็ถือเป็นประสบการณ์ไปสำหรับไฟต์นี้ ไม่รู้ทาง One FC จะจัดให้สาวไทยได้ “ล้างตา” อีกซักครั้งมั้ย เชื่อว่าแฟนๆ สนใจแน่นอน แต่ถ้าไม่เราก็เดินหน้าเสริมกระดูก MMA กันต่อ เพราะมาดีแล้วจริงๆ คราวนี้ เป็นกำลังใจให้ครับ