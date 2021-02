"แสตมป์"แพ้ซับมิชชันสาวยูเครน หยุดสถิติไร้พ่ายอย่างน่าเสียดาย

แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ เปิดศักราชใหม่ไม่สวย พลาดท่าแพ้ซับมิชชัน ในท่า Guillotine Choke ให้กับ "อาลีโอนา ราสโซฮินา" ดีกรีแชมป์จากยูเครน ในนาทีที่ 4.53 ของยกที่ 3 หยุดสถิติไร้พ่าย 5 ไฟต์ ในกติกา MMA อย่างน่าเสียดาย ส่วนคู่รอง "ฟาบริซิโอ อานดราด" นักชกบราซิล ต้อนเอาชนะคะแนน "โชโก ซาโตะ" จากญี่ปุ่น ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้นักชกแดนซามูไรเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เมื่อปี 2562 ยังไม่เคยแพ้ใครวัน แชมเปียนชิพ ระเบิดศึก ONE: UNBREAKABLE III ไปอย่างสุดมันส์ ซึ่งทุกคู่ขึ้นสังเวียนสู้กันในรูปแบบการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ออกอากาศเทปบันทึกการแข่งขันคืนวันศุกร์ที่ 5 ก.พ. โดยไฮไลต์อยู่ที่คู่เอกนำรายการ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ นักสู้สาวเบอร์หนึ่งของไทยวัย 23 ปี เป็นอดีตแชมป์โลก ONE สองประเภทกีฬาคือ มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง ปัจจุบันรั้งอันดับ 5 ในแรงกิง ONE โดยแข่งขันในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต (52.2 กก.) เจ้าของสถิติไร้พ่าย 5 ไฟต์ เจอกับ อาลีโอนา ราสโซฮินา ดีกรีแชมป์ MMA จากยูเครน วัย 30 ปี ซึ่งมีสถิติไม่ธรรมดาเช่นกัน ผลงานชนะ 12 ครั้ง และปิดเกมคู่แข่งขันด้วยซับมิชชันอาร์มบาร์มาแล้ว 10 ไฟต์เปิดฉากยกแรก อาลีโอนา เปิดเกมเดินเข้าหาทันที ฝั่ง แสตมป์ เน้นวงนอกวนหาจังหวะเตะขา ต่อยหมัด ช่วงกลางยก แสตมป์มีจังหวะล็อกคอ แต่แชมป์จากยูเครนยังแกร่งพลิกตัวขึ้นหลุดจากการรัดของนักชกสาวไทย ยกสอง เป็นการสาดอาวุธด้วยการวางแข้ง และต่อยหมัดแลกกันเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าปลายยก อาลีโอนา จะพุ่งเข้าจับตัวแสตมป์ได้แต่ก็ยังเผด็จศึกสาวไทยไม่ได้ ยกสาม ซึ่งเป็นยกสุดท้าย เกมดูเหมือนจะจบด้วยการลุ้นคะแนนกันอยู่แล้ว ทว่าอีก 1 นาทีจะหมดยกนี้ อาลีโอนา ตัดสินใจพุ่งเข้าล็อกขาแสตมป์ ทั้งคู่ปล้ำฟัดกันในท่านอน แต่จังหวะนี้แชมป์ MMA จากยูเครน ล็อกคอแสตมป์อยู่หมัด กรรมการสังเกตอาการแล้วเห็นแสตมป์แตะแขนคู่ต่อสู้เป็นการส่งสัญญาณยอมแพ้ จึงสั่งเบรกแล้วตัดสินให้ อาลีโอนา เป็นฝ่ายชนะซับมิชชัน ในท่า Guillotine Choke นาทีที่ 4.53 ของยกที่ 3 โดย อาลีโอนา ราสโซฮินา นักชกสาวยูเครน หลังจากได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะ ถึงกับกลั้นน้ำตาของความดีใจไว้ไม่อยู่ ซึ่งเธอนับเป็นคนแรกที่ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับแสตมป์ และหยุดสถิติชนะรวด 5 ไฟต์ของแสตมป์ลงได้ในศึกนี้ขณะที่คู่รอง รุ่นแบนตัมเวต (65.8 กก.) โชโก ซาโตะ นักชกชาวญี่ปุ่นวัย 32 ปี ซึ่งรั้งอันดับ 2 ของแรงกิง ONE รุ่นแบนตัมเวต กติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน โดยผลงานของนักสู้แดนซามูไรคนนี้ ตั้งแต่เข้ามาอยู่ใน วัน แชมเปียนชิพ ไล่จากปี 2562 ขึ้นสังเวียนมาแล้ว 3 ไฟต์ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น พบกับ ฟาบริซิโอ อานดราด นักชกจากบราซิลวัย 23 ปี ผลปรากฎว่า อานดราด เน้นเล่นวงนอก ใช้จังหวะฉาบฉวยต่อยหมัด และเตะเจาะยางได้อย่างจะแจ้ง เอาชนะคะแนน ซาโตะ ที่เน้นพุ่งเข้าจับแต่ทำอะไรไม่ได้ตามที่ตัวเองตั้งใจ ด้วยคะแนนเป็นอย่างเอกฉันท์ โดยชัยชนะนัดนี้ของ อานดราด ยังเป็นการมอบความปราชัยให้กับนักชกแดนอาทิตย์อุทัย เป็นครั้งแรกอีกด้วยส่วนคู่มวยประกอบรายการคู่อื่น ๆ มีผลดังนี้ รุ่นสตรอว์เวต (56.7 กก.) เรียวโตะ ซาวาดะ (ญี่ปุ่น) ชนะซับมิชชัน โรบิน คาตาลัน (ฟิลิปปินส์) ในท่า Rear-naked Choke นาทีที่ 4.19 ของยกที่ 1, รุ่นเฮฟวีเวต (102.2 กก.) คัง จี วอน (เกาหลีใต้) ชนะทีเคโอ เมห์ดี บาร์กี (อิหร่าน) นาทีที่ 4.50 ยกที่ 1, รุ่นไลต์เวต (77.1 กก.) อาห์เหม็ด มูจตาบา (ปากีสถาน) ชนะน็อก ราฮูล ราจู (อินเดีย) นาทีที่ 0.56 ยกแรก และคู่เปิดหัวรายการ รุ่นแบนตัมเวต (65.8 กก.) เทียล ธัง (เมียนมา) ชนะทีเคโอ พอล ลูมิฮี (อินโดนีเซีย) นาทีที่ 2.25 ยกที่ 2