พันธบัตรใหม่ซื้อต่อหรือรอก่อน?

คนที่ชื่นชอบการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลย่อมทราบดีว่า ส่วนใหญ่แล้วใน 1 ปีพันธบัตรจะเสนอขาย 2 ครั้ง คือ ช่วงครึ่งแรกและครึ่งหลังของปี หรืออาจมีการเสนอขายข้ามปีงบประมาณอีก 1 ครั้ง อายุและดอกเบี้ยของพันธบัตรขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนด ส่วนใหญ่แล้วอิงกับพันธบัตรรุ่นเก่าที่ครบอายุและอิงผลตอบแทนจาก Yield พันธบัตรรัฐบาลก่อนที่จะเสนอขาย สำหรับพันธบัตรที่เสนอขายในปี 2565 มี 3 รุ่น เสนอขาย 4 ครั้ง เริ่มที่พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นส่งความสุข เสนอขาย 17-31 มกราคม 2565 เป็นรุ่น 3 ปี ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เฉลี่ย 1.9% ต่อปี วงเงินจำหน่าย 3 หมื่นล้านบาทพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข เสนอขาย 15-30 มิถุนายน 2565 เป็นรุ่น 5 ปี ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เฉลี่ย 2.9% และรุ่น 10 ปี ดอกเบี้ยขั้นบันได เฉลี่ย 3.6% วงเงินจำหน่าย 45,000 ล้านบาทพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) เสนอขาย 22-24 สิงหาคม 2565 รุ่น 5 ปี ดอกเบี้ยขั้นแบบบันได เฉลี่ย 2.9% รุ่น 10 ปี ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เฉลี่ย 3.6% วงเงินจำหน่าย 21,000 ล้านบาท เป็นพันธบัตรรุ่นออมเพิ่มสุขตัวเดิมที่เคยเสนอขายเมื่อเดือนมิถุนายน 2565ล่าสุด คือ พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม เสนอขาย 7-20 ธันวาคม 2565 แบ่งเป็นรุ่น 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.3% และรุ่น 7 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3% วงเงินรวม 60,000 ล้านบาทสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยในครั้งนี้ได้เพิ่มวงเงินจำหน่ายพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. เป็น 15,000 ล้านบาท และซื้อได้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย เพื่อขยายศักยภาพและฐานผู้ลงทุนช่องทางดิจิทัลภาครัฐ และในการจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายสำหรับประชาชน วงเงิน 40,000 ล้านบาท ยังคงใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้ประชาชนได้ทั่วถึงทุกคน โดยมีรายละเอียดการจำหน่าย ดังนี้1.รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 15,000 ล้านบาท (จัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served) ให้แก่ประชาชน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 7-20 ธันวาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง ล่าสุด สบน.จำหน่ายพันธบัตรบนวอลเล็ตครบ 1.5 หมื่นล้านบาทเมื่อ 9 ธันวาคม 25652.รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยแบ่งการจำหน่ายเป็น 2 ช่วง ดังนี้• ช่วงที่ 1 เปิดให้ประชาชนจองซื้อพันธบัตร (13-14 ธันวาคม 2565) วงเงิน 40,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท และสามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูงผู้สนใจสามารถจองซื้อผ่าน Internet Banking Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อไม่มีผลต่อการจัดสรร ไม่ว่าจะไปช้าหรือเร็วมีสิทธิการซื้อเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จากทั้งจาก SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย การเผยแพร่ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th รวมถึงสามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่แท็บพันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งนี้ หากได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินจองซื้อ หรือผิดเงื่อนไขการจำหน่าย ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (กรณีมีเหตุสุดวิสัยจะประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และคืนเงินจองซื้อส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรภายหลังโดยเร็วต่อไป)• ช่วงที่ 2 เปิดจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (19-20 ธันวาคม 2565) วงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงทั้งนี้ วงเงินที่จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และธนาคารตัวแทนจำหน่ายไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการจำหน่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำหน่ายผ่านช่องทางวอลเล็ต สบม.ได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร.0-2111-1111 และการจำหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่งช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกประเทศใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ราว 0.15% ไม่มีโปรโมชันเงินฝาก ที่พึ่งของคนมีเงินออมคือสลากออมทรัพย์ของธนาคารรัฐ ออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 เจ้าแรกลดวงเงินและรางวัลของสลากลง ออมสินขายตามวงเงินหากเต็มก็ปิดการจำหน่าย ธ.ก.ส.ขายทดแทนสลากรุ่นเดิม กลายเป็นสลากของ 2 ธนาคารนี้หมดลงอย่างรวดเร็ว แม้ตัวผลตอบแทนจะต่ำ ส่วน ธอส.ขายต่อหน่วยค่อนข้างแพง คนเข้าถึงยากการโหยหาผลตอบแทนจากการออมเงินยังมุ่งไปสู่พันธบัตรรัฐบาล ที่เป็นอีกหนึ่งของทางที่ยังเหลือ แม้ผลตอบแทนจะต่ำตามภาวะตลาดและยอดจำหน่ายก็เต็มอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีขายแบบ First come first served บางรุ่นกำหนดเพดานซื้อสูง ทำให้ผู้มีเงินออมรายเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากถึงความเหลื่อมล้ำจนมาถึงพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) 22 สิงหาคม 2565 เป็นรุ่นเดิมที่เคยจำหน่ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 เป็นรุ่น 5 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.9% รุ่น 10 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.6% ครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนการขายจาก First come first served มาเป็น Small Lot First คือทุกคนที่จองจะได้รับจัดสรรแต่อาจไม่ครบตามจำนวนที่จอง รอบนี้เพดานซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาท ระบบนี้จะเป็นการตัดให้ผู้ที่ต้องการซื้อไปครั้งละ 1,000 บาท ใครซื้อน้อยมีโอกาสซื้อได้ครบ คนที่ซื้อมากอาจได้ไม่ครบ ระบบจัดสรรแบบนี้จึงเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่ม และนำมาใช้กับพันธบัตรรุ่นสุขใจให้ออมในทางปฏิบัติแล้วหลายฝ่ายอ่านตลาดและทิศทางดอกเบี้ยในปีหน้าออก ดังนั้น หากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะออกพันธบัตรรุ่นสุขใจให้ออม ออกมาเพิ่มล็อกเงินต้นทุนต่ำก็ถือเป็นเรื่องปกติของผู้ออกพันธบัตรหากรอรอบปกติข้ามไปปี 2566 ดอกเบี้ยอาจขยับขึ้นได้มากกว่านี้ เนื่องจากมีเกณฑ์การนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูฯ ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น หลังจากที่ผ่อนปรนในช่วงสถานการณ์โควิดคนที่ตามเรื่องเงินฝากมาอย่างต่อเนื่องจะพบว่า พันธบัตรรอบนี้มีคนซื้อแน่ เพราะมีแฟนคลับพร้อมซื้อทุกครั้ง ส่วนจะคึกคักหรือไม่ ต้องบอกว่าตอนนี้แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ไม่ใช่ขาลงเหมือนแต่ก่อน ตอนนั้นสินค้าประเภทนี้แทบไม่มี เมื่อมีพันธบัตรออกมาคนมีเงินออมก็เร่งซื้อเชื่อว่ามีคนออมจำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจไม่ซื้อพันธบัตรรอบนี้ คำตอบคือตอนนี้เริ่มมีตัวเลือกในผลิตภัณฑ์เงินออมมากขึ้นแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีเงินฝากระยะยาวของธนาคารรัฐ ถือว่าใกล้เคียงกับพันธบัตรรัฐบาล แต่ผลตอบแทนอาจดีกว่า เพียงแต่มีข้อจำกัดในเรื่องเพดานเงินฝากที่ให้น้อยกว่าพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรุ่นสุขใจให้ออม วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 2 รุ่นสำหรับประชาชนทั่วไป คือ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.3% หักภาษีแล้ว 1.955% ส่วนรุ่น 7 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3% หักภาษีแล้ว 2.55% และสำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร เป็นรุ่น 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.9% หักภาษีแล้ว 2.465%เมื่อเปรียบเทียบกับโปรโมชันเงินฝากที่ทยอยออกมา ถือว่าอัตราผลตอบแทนใกล้เคียงกัน เช่น เดือนกรกฎาคม 2565 มีเงินฝาก 30 เดือน หรือ 2.5 ปีของออมสินออกมาดอกเบี้ยขั้นบันได เฉลี่ยแล้ว 1.83% ไม่เสียภาษี ถือว่าดอกเบี้ยไม่ต่างกันมากขณะที่พันธบัตร 7 ปี ผลตอบแทนสุทธิที่ 2.55% นั้น มีเงินฝากของธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เฉลี่ยแล้ว 3.21% ไม่เสียภาษี ถือว่าเงินฝากออมสินให้ผลตอบแทนสูงกว่า แต่จำกัดการฝากไม่เกิน 1 แสนบาทล่าสุด ค่ายออมสินยังออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เฉลี่ยแล้ว 3.67% ไม่เสียภาษี ฝากขั้นต่ำ 1 แสน สูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาทนอกจากนี้ ยังมีเงินฝากไม่เสียภาษีของ ธ.ก.ส. และ ธอส.ออกมาด้วยเช่นกันประการแรกแบงก์รัฐออกโปรโมชันเงินฝากมาก ชิงลูกค้าเงินฝากที่โหยหาแหล่งเงินออมไปหลายโปรฯ แม้กระทั่งสลากออมทรัพย์ก็เริ่มเพิ่มเงินรางวัลมากขึ้น หลายคนจึงตัดสินใจออมกันไปบ้างแล้ว ดังนั้น ความต้องการในพันธบัตรอาจลดลงไปบ้าง อีกทั้งบางส่วนอาจรอสถานการณ์ในปี 2566 ทั้งโปรฯ เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่ต้องออกมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปล่อยสินเชื่อ หรือแม้กระทั่งพันธบัตรรัฐบาลรุ่นต่อๆ ไป ที่จะเปิดจำหน่ายในปี 2566เราไม่ได้บอกว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อพันธบัตรรอบนี้ เพราะความต้องการของผู้ออมแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนแบ่งเงินออมนำไปฝากในบัญชีเงินออมทรัพย์ไม่เสียภาษีบ้าง กระจายเงินออมมาที่พันธบัตรบ้างแม้ว่าจะต้องเสียภาษี 15% แต่มีข้อดีที่เพดานในการซื้อค่อนข้างสูง เช่น หากซื้อบนวอลเล็ต สบม. เพดานซื้อไม่เกิน 20 ล้านบาท ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่Facebook : https://m.facebook.com/SpecialScoopManagerOnline/?locale2=th_TH