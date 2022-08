ปลุกดอกเบี้ยฝาก!! ขายพันธบัตร “ออมเพิ่มสุข” อีกครั้ง

ธอส. ฝาก 2% ไม่เสียภาษี





เงินฝากออมสินเลือกได้สั้น-ยาว

ขายพันธบัตรออมเพิ่มสุขอีกครั้ง

รอบใหม่ซื้อน้อยได้ก่อน





เพิ่มวงเงินขายพันธบัตร

Small Lot First ให้โอกาสคนเริ่มออม

หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ประชุมเมื่อ 10 สิงหาคม 2565 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ 0.75% จากเดิมที่ 0.5% พร้อมทั้งคาดกันว่าในช่วงสิ้นปี 2565 ดอกเบี้ยนโยบายอาจขึ้นไปที่ 1.00-1.25% หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อของไทยขยับขึ้นเกินกว่า 7%ธนาคารรัฐพร้อมใจกันประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุด และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มมีโปรโมชันเงินฝากทั้งประเภทสั้นและยาวออกมาให้เห็นกันบ้างแล้ว ขณะที่ฝั่งธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีรายใดเริ่มออกโปรโมชันระดมเงินฝากแน่นอนว่าช่วงที่ กนง.ตรึงอัตราดอกเบี้ยต่ำท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ระดับ 0.5% ระยะเวลากว่า 2 ปีนั้นสิ้นสุดลงแล้ว ส่วนจะขึ้นไปถึงระดับใดนั้นตัวสถานการณ์แวดล้อมจะเป็นตัวกำหนดในทางปฏิบัติแล้วการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากส่วนใหญ่เป็นการปรับเพิ่มที่เงินฝากประจำ คนที่ฝากประจำไว้ต้องรอให้ครบกำหนดจากเงื่อนไขเดิมก่อน ที่ผ่านมาบัญชีเงินฝากประจำเริ่มไม่ได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากช่วงที่มีการแข่งขันระดมเงินฝากธนาคารหลายแห่งจะใช้บัญชีออมทรัพย์หรือเผื่อเรียกพิเศษเข้ามาแทน โดยเสนอดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากประจำ แต่มีความคล่องตัวในการฝากถอนเหมือนบัญชีออมทรัพย์ ที่สำคัญคือไม่เสียภาษี 15% เหมือนบัญชีฝากประจำดังนั้น การขยับดอกเบี้ยเงินฝากประจำในเวลานี้ธนาคารจึงมีต้นทุนเพิ่มไม่มากนัก ส่วนฝั่งดอกเบี้ยเงินกู้นั้นจะตรึงได้นานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับวิธีบริหารจัดการของแต่ละธนาคาร แต่คงขึ้นอีกในไม่ช้าธนาคารของรัฐอย่างเช่น ธนาคารออมสิน เริ่มมีโปรโมชันเงินฝากระยะสั้นและระยะยาวมาก่อนหน้าที่ กนง.จะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และหลังนั้นธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ออกโปรโมชัน “เงินฝากออมทรัพย์วันแม่” 12 สิงหาคม 2565ผลิตภัณฑ์ใหม่ “เงินฝากออมทรัพย์วันแม่” ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่มีการถอนเงินฝาก (สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คิดเป็นดอกเบี้ยเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ 2.35% ต่อปี) เพียงเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2565 เปิดบัญชีเงินฝากได้ 1 รายต่อ 1 บัญชี กรอบวงเงินผลิตภัณฑ์รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาทนักการเงินรายหนึ่งแนะนำว่า ผู้ที่สนใจต้องทราบว่าเงื่อนไขในการฝากนั้นมีระยะเวลาฝากเพื่อให้ได้ดอกเบี้ย 2% ราว 6 เดือน เมื่อคำนวณดอกเบี้ยที่จะได้รับในระยะเวลาฝาก 6 เดือน หากคิดเป็นผลตอบแทนที่ได้รับจริงต่อปีแล้วคือ 1% อีกทั้งบัญชีนี้มีวงเงินรับฝากไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท หากเต็มวงเงินก็ปิดรับฝาก ถ้าเปิดบัญชีได้เร็วก็ได้สิทธินั้น บัญชีลักษณะนี้อาจเหมาะกับการใช้เป็นบัญชีพักเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าบัญชีเงินฝากเดิม แล้วรอโปรโมชันใหม่ๆ จากสถาบันการเงินอื่นขณะที่ธนาคารออมสินได้ออกโปรโมชันเงินฝากมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ล่าสุดออกบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือนและ 10 เดือน ไม่เสียภาษี ผลตอบแทน 0.4% และ 0.45% รับฝากระหว่าง 1-31 สิงหาคม 2565 เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1 พันบาท สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝากก่อนหน้านี้ มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี (30 เดือน) ไม่เสียภาษีออกมา ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 0.625-5% เฉลี่ยอยู่ที่ 1.83% ต่อปี เริ่มรับฝากตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2565 เท่าที่ตรวจสอบตอนนี้ยังสามารถฝากบัญชีนี้ได้แม้ว่าทางเลือกของโปรโมชันเงินฝากยังไม่มากนัก แต่ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเริ่มมีตัวเลือกมากขึ้น ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ยังไม่มีโปรโมชันออกมา อาจมีธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กที่มีโปรโมชันดอกเบี้ยราว 2% บ้าง แต่ต้องสังเกตเงื่อนไขให้ดีก่อน เช่น วงเงินฝากขั้นต่ำอาจกำหนดไว้สูงและต้องฝากยาว หรือมีเงื่อนไขอาจต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของธนาคารพ่วงเข้าไปด้วยจึงจะได้สิทธินั้นในช่วงต้นเดือนกันยายน 2565 สลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 เตรียมเปิดขายอีกรอบ ผลตอบแทนยังเป็นอัตราเดิม หลังจากที่หมดอย่างรวดเร็วในรอบแรกในจังหวะเดียวกัน ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนจำนวน 20,000 ล้านบาท และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2565 เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22-24 สิงหาคม 2565ทั้งนี้ สาเหตุจากปัญหาการจำหน่ายพันธบัตรรุ่นออมเพิ่มสุข เมื่อ 15 มิถุนายนที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องระบบคำสั่งซื้อ ซึ่งทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 45,000 ล้านบาท โดยเป็นการจำหน่ายให้ประชาชน วงเงิน 40,000 ล้านบาท ในวันที่ 15-22 มิถุนายน 2565 และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร จำนวน 5,000 ล้านบาท ในวันที่ 20-30 มิถุนายน 2565ภายใต้วงเงินที่จัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนจำนวน 40,000 ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดสรรให้ผู้ลงทุน 19,501 ราย เป็นวงเงินทั้งสิ้น 37,693.452 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.23 ของวงเงิน และมีวงเงินคงเหลือจำนวน 2,306.548 ล้านบาทการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก ทำให้มีคำสั่งซื้อถูกส่งเข้าสู่ระบบจัดสรรกลางของ ธปท. ในปริมาณมากกว่าปกติ ส่งผลให้ระบบจัดสรรไม่สามารถประมวลผลได้ทันและมีคำสั่งซื้อที่ค้างคิวอยู่จำนวนมาก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้สนใจลงทุน สบน. และ ธปท. จึงได้ปิดระบบรับคำสั่งซื้อในเวลา 09.41 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน 2565 วงเงินคงเหลือจากการจำหน่ายให้ประชาชนและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรจำนวนทั้งสิ้น 2,306.638 ล้านบาทดังนั้น จึงได้เปิดขายรอบพิเศษอีกครั้ง ให้สิทธิเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับจัดสรรในรอบที่ผ่านมา แต่วิธีขายรอบใหม่เป็นการจัดสรรพันธบัตรให้ประชาชนแบบทยอยจัดสรรเป็นรอบ (Small Lot First) ซึ่งไม่ขึ้นกับลำดับที่ในการจองซื้อ โดยเงื่อนไขการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ วงเงิน 21,000 ล้านบาทการจำหน่ายให้แก่ประชาชน วงเงิน 20,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท จองซื้อได้สูงสุดรายละ 2 ล้านบาท/รวมทุกธนาคาร จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 22-24 สิงหาคม 2565ผู้สนใจสามารถจองซื้อได้ผ่านช่องทาง Counter Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อไม่มีผลต่อการจัดสรร ไม่ว่าจะไปช้าหรือเร็วได้สิทธิการซื้อเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565การเสนอขายพันธบัตรรอบใหม่นี้เป็นพันธบัตรรุ่นออมเพิ่มสุขตัวเดิม มี 5 ปีและ 10 ปี เหมือนเดิม ผลตอบแทนเท่าเดิม คือเฉลี่ยที่ 2.9% และ 3.6% ถือเป็นการเพิ่มวงเงินในการจำหน่าย เนื่องจากวงเงินเดิม 4 หมื่นล้าน ขายไป 94.23% เหลือ 2.3 พันล้าน จากเหตุระบบขัดข้องรอบนี้เสนอขายกับประชาชนที่ 2 หมื่นล้านบาท เท่ากับเป็นการเพิ่มวงเงินจำหน่ายจากเดิมอีกราว 1.77 หมื่นล้านบาท แต่รอบนี้จะเป็นแบบตัดเฉลี่ยเท่ากันทุกบัญชีครั้งละ 1 พันบาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่าย เป็นแบบ Small Lot First หมายความว่า หากจองซื้อพันธบัตรที่ 1 แสนบาท ท่านอาจซื้อได้ไม่เต็มจำนวน ส่วนคนที่ซื้อจำนวนน้อยเช่น 1-2 พัน จะได้รับการจัดสรรเต็มจำนวน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ซื้อด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด หากมีผู้ซื้อน้อยโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรก็อาจครบตามจำนวน แต่รอบนี้ทุกบัญชีที่ซื้อรวมกันต้องไม่เกิน 2 ล้านบาทที่จริงการเสนอขายพันธบัตรรัฐบาลนั้นควรใช้วิธี Small Lot First มาตั้งแต่แรก แม้จะทำให้ขั้นตอนยุ่งยากอยู่บ้าง แต่เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของคนทุกกลุ่ม ที่ผ่านมา ทราบกันดีว่าพันธบัตรหมดเร็วเพราะอะไร แล้วคนกลุ่มไหนได้พันธบัตรที่ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดไปเอาเฉพาะรุ่นออมเพิ่มสุขที่ขายเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมา ข้อมูลจาก สบน.ระบุว่า จัดสรรให้ผู้ลงทุน 19,501 ราย เป็นวงเงินทั้งสิ้น 37,693.452 ล้านบาท เฉลี่ยเท่ากับ 1 คนซื้อพันธบัตร 1.93 ล้านบาท/ราย คนที่มีกำลังทรัพย์น้อยคงไม่มีปัญญาซื้อได้ที่เกือบ 2 ล้านบาท สะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าคนที่ได้พันธบัตรส่วนใหญ่ไปนั้นเป็นกลุ่มที่มีเงินออมสูง คนที่พอมีเงินออมต้องการซื้อที่หลักพันหลักหมื่นจึงไม่มีทางเข้าถึง กลายเป็นการตอกย้ำช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนไม่ต้องกลัวว่าวิธีขายแบบ Small Lot First จะทำให้พันธบัตรเหลือ เพราะถ้าพ้นจากช่วงที่กำหนดไว้แล้วก็เปิดขายรอบใหม่แบบ First-Come, First-Served หรือมาก่อนได้รับสิทธิก่อน เหมือนเดิมก็ได้ที่ผ่านมา ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและสลากออมทรัพย์ของธนาคาร 3 แห่ง ถือเป็นตัวเลือกดีที่สุดเท่าที่มี (เงินต้นไม่สูญ) ในช่วงที่ทุกสถาบันการเงินไม่ต้องการเงินฝาก ทุกผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจึงมีผู้คนจำนวนมากแห่เข้าไปเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า เมื่อสัญญาณดอกเบี้ยเข้าสู่ช่วงขาขึ้น ธนาคารรัฐเริ่มมีโปรโมชันเงินฝาก มีให้เลือกทั้งฝากระยะสั้น ปานกลาง หรือฝากระยะยาว อาจทำให้ประชาชนที่มีเงินออมบางส่วนมีทางเลือกมากขึ้น เช่น ไม่ต้องการออมยาวถึง 5 ปีหรือ 10 ปี อาจรอให้มีโปรโมชันออม 2-3 ปีออกมา หรืออาจรอให้ผลตอบแทนของสลากออมทรัพย์ของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.ปรับดอกเบี้ยสลากขึ้น เพราะรุ่นที่ผ่านมานั้นผลตอบแทนอยู่ที่ 0.05-0.06% เท่านั้น