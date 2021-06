เปิดประเทศทาง 2 แพร่ง แพทย์ห่วง-ราคาโรงแรมขยับขึ้น

หลักเกณฑ์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์



เศรษฐกิจ-สุขภาพ เดินคู่กัน

เริ่มต้นนักท่องเที่ยวหลักพัน

โรงแรมกรุงเทพราคาขยับขึ้น

กลายเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับการประกาศเปิดประเทศไทยภายใน 120 วัน ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 ที่มีทั้งเสียงวิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ตามสถานะและอาชีพของแต่ละฝ่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอก 3 ยังมีผู้ติดเชื้อรายวันเกินกว่า 3 พันรายและมีจำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละวันอยู่ระหว่าง 25-50 ราย นับเป็นตัวเลขที่สูงสุดนับตั้งแต่มีการระบาดของ Covid ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563“ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องมองไปในอนาคตที่ไกลขึ้นอีก คือการเปิดประเทศ และรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยอีกครั้ง นี่คือหนทางสำคัญหนทางหนึ่ง ที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ไม่สามารถทำมาหากินกันได้มาเป็นระยะเวลานาน”ผมตั้งเป้าเอาไว้ว่า ประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศทั้งประเทศ ให้ได้ภายใน 120 วัน นับจากวันนี้ ส่วนเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ หากพร้อมได้เร็วกว่า ก็ควรทยอยเปิดให้ได้เร็วกว่านั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ผมรู้ดีว่าการตัดสินใจของผมวันนี้ มาพร้อมกับความเสี่ยง เพราะเมื่อเราเปิดประเทศ ไม่ว่าเราจะเตรียมการป้องกันขนาดไหนก็ตาม ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่า อาจจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นบ้าง แต่เมื่อเราประเมินสถานการณ์ และคิดถึงความอยู่รอดในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชน ผมคิดว่า ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องยอมรับความเสี่ยงร่วมกันบ้าง หากความเสี่ยงนั้น เราได้ประเมินอย่างรอบคอบแล้วว่า อยู่ในระดับที่พอจะรับได้ เราต้องจัดลำดับความสำคัญภายใน สำหรับประเทศไทยของเรา เพื่อให้ประเทศ เดินหน้าต่อไปได้ครับขณะนี้ ภารกิจต่อไปคือ ต้องทำให้ทุกคนสามารถกลับมาทำมาหากินกันได้ปกติอีกครั้ง โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราได้เห็นกันแล้วและต้องทำใจว่า ทั่วโลกยังจะต้องอยู่กับไวรัสนี้ต่อไปอีก ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วย แต่เราไม่สามารถรอจนไวรัสนี้หมดไปจากโลก และเราก็ไม่สามารถรอ จนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดสกันถ้วนหน้าก่อน แล้วจึงค่อยเปิดประเทศสิ่งที่เราต้องทำก็คือ เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้เหมือนกับโรคภัยอื่น ๆ จัดการโควิดให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับออกมาทำมาหากินกันได้อีกครั้ง นี่คือนโยบายของผม และเป็นเป้าหมายที่ผมตั้งไว้แน่นอนว่าฝ่ายที่มีความกังวลต่อการเปิดประเทศของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแพทย์ที่ยังกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงของการระดมฉีดวัคซีนที่ได้มากกว่า 7 ล้านโดสแล้วก็ตามเนื่องจากการระบาดยังพบในหลายคลัสเตอร์ที่กระจายตัวตามพื้นที่ต่าง ๆทำให้ตัวเลขผู้ติดเข้ารายวันไม่ลดลงราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเมื่อ21 มิถุนายนพ.ศ.2564 ว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเปิดประเทศใน 120 วัน ขณะที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ยังไม่มีแนวโน้มว่าผู้ป่วยใหม่ในระบบรักษาพยาบาลจะลดลงนโยบายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบการรักษาพยาบาล หากทำให้เกิดการระบาดใหญ่ระลอกที่ 4และนำเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีการระบาดอย่างรวดเร็ว มีความรุนแรงทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนลดลงเข้ามาในประเทศราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจึงมีความห่วงใยต่อนโยบายเปิดประเทศใน120 วัน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้1. ต้องมีมาตรการที่ชัดเจน มีประสิทธิผล นำสู่การปฏิบัติ และติดตามการควบคุมโรคอย่างเต็มที่ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้นโดยเร็ว ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งต้องมีการดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะไม่ควรประกาศให้มีวันหยุดยาว ซึ่งจะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ ยากที่จะควบคุม เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา2. ต้องมีการคัดกรองเชิงรุกอย่างครอบคลุมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยการระดมสรรพกำลังคัดกรองโรคใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งโรงงาน ตลาดสดและแคมป์คนงานทั่วประเทศ ตลอดจนใช้มาตรการจำกัดพื้นที่เมื่อมีการตรวจพบการติดเชื้อ เพื่อจำกัดการกระจายของแหล่งแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วที่สุด3.ต้องมีการดำเนินการใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดในการควบคุมโรค โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว การลักลอบเล่นการพนัน การมั่วสุมชุมนุม แหล่งบันเทิง และการควบคุมการเดินทางของผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ที่เป็นโควิด 194. ต้องมีการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้เพียงพอ ทั้งปริมาณและคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันลดลง รวมทั้งจัดให้มีการกระจายวัคซีนโควิด 19 อย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน โปร่งใสโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์ใด ๆ5.ต้องมีการจัดทำมาตรการรับนักท่องเที่ยวเพื่อการเปิดประเทศใน 120 วัน ที่ให้ความสำคัญกับมาตรการการควบคุมโรคมากกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้การเปิดประเทศเป็นต้นเหตุของการระบาดระลอกที่46. ต้องมีการทบทวนความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก่อนการเปิดประเทศเมื่อครบ 120 วัน ว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาถึงสถานการณ์การระบาดภายในและภายนอกประเทศ การครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประชากรไทย การแพร่กระจายเชื้อกลายพันธุ์ และความพร้อมของระบบการรักษาพยาบาลของประเทศหลักการการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ประกอบด้วย เกณฑ์การรับนักท่องเที่ยว ก่อนเดินทางเข้ามาถึง1) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้- หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใด ซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯลฯ2) กำหนดประเทศของนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลาง หรือกลุ่มประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอ ทั้งนี้ กรณีที่มาจากประเทศอื่นต้องอยู่ในประเทศที่กำหนดอย่างน้อย 21 วัน กรณีผู้มีสัญชาติไทย และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยจะต้องเดินทางมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลาง หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด3) ได้รับวัคซีนตามกำหนดของประเทศไทยครบกำหนดสองเข็ม (ตามประเภทวัคซีน) อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccine Certificate) กรณีเด็กสามารถเดินทางมาพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนตามที่กำหนด4) กรณีเคยติดเชื้อ ต้องได้รับวัคซีนตามกำหนดสองเข็ม (ตามประเภทวัคซีน) อย่างน้อย 14 วันนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ในการเข้ามาในประเทศไทยอีก เช่น การตรวจหาเชื้อ หากไม่พบเชื้อ สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตได้ (กรณีเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า สามารถออกนอกห้องพักและใช้บริการบริเวณที่พัก) ต้องพำนักในภูเก็ตอย่างน้อย 14 คืน กรณีอยู่น้อยกว่า 14 คืน ต้องเป็นการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วยเที่ยวบินตรงเท่านั้นการยกเลิกโครงการ จังหวัดภูเก็ต กรณีมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 90 รายต่อสัปดาห์ มีลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล และมีการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้างที่หาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้ มีผู้ติดเชื้อครองเตียงตั้งแต่ร้อยละ 80 ของศักยภาพความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างฝ่ายแพทย์กับฝ่ายเศรษฐกิจนั้นมีในทุกประเทศ อย่างที่สหรัฐฯ ช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจเป็นหลัก จนประชาชนติดเชื้อขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในประเทศไทยเราให้ความสำคัญกับการควบคุมโรคเป็นหลัก ทั้งระยะ 1,2 และ 3 แต่ด้วยระยะเวลาการแพร่ระบาดเกินกว่า 1 ปี หากไม่มีแนวทางขับเคลื่อนเพื่อให้ภาคเศรษฐกิจเดินหน้าได้บ้าง ย่อมจะเป็นปัญหาให้กับรัฐบาลในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณที่ต้องช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ ที่ผ่านมารัฐบาลออกกฎหมายกู้เงินแล้ว 2 รอบ 1 ล้านล้านบาทในรอบแรกและ 5 แสนล้านบาทในรอบที่ 2ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้เลือกภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง โดยเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในภูเก็ตเข็มแรกให้ได้ 70% เพื่อทดลองเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ที่จะเริ่ม 1 กรกฎาคม 2564 จากนั้นเริ่มการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2564 จึงเริ่มกำหนดเป้าหมายในการเปิดประเทศภายใน 120 วันจากการสอบถามผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ถึงผลของการเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้ ได้รับคำตอบว่า ถือเป็นสัญญาณที่ดี โครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแค่ระยะเริ่มต้น ราคาโรงแรมโดยทั่วไปจึงยังไม่ได้ปรับขึ้นมากนัก อีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเข้ามาในช่วงเริ่มโครงการคงเป็นหลักพัน และมีเพียงบางโรงแรมเท่านั้นที่เข้าเกณฑ์เรื่องความปลอดภัยการเปิดภูเก็ตเพื่อรับนักท่องเที่ยวนั้น อยู่ที่เงื่อนไขว่าเข้มมากน้อยแค่ไหน เพราะจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทาง โดยเป้าหมายยังเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปเป็นหลัก เท่าที่พิจารณามาตรการของทางจังหวัดแล้วถือว่าเข้มงวดค่อนข้างมาก เพราะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการเข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ต อาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวของคนไทย เพราะใช้มาตรฐานเดียวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อีกทั้งคนไทยส่วนใหญ่แล้วท่องเที่ยวในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น จึงกลายเป็นข้อจำกัดของนักท่องเที่ยวคนไทยไปในตัวที่ผ่านมาเมืองไทยให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ ชีวิตของประชาชนเป็นลำดับแรก แต่ในทางปฏิบัติแล้วเศรษฐกิจก็ต้องเดินต่อไปด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้น ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ก็จะแก้ไขไม่ได้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องหนี้สินของประชาชน ถ้าลูกหนี้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ เศรษฐกิจก็เดินหน้าต่อไม่ได้การแย้มประตูเปิดไว้บ้าง ย่อมเป็นแนวทางที่ดี พอให้คนมีทางออก มีรายได้ มีงานทำ แต่ต้องควบคุมเรื่องสถานการณ์ของโรคควบคู่ไปด้วย หากโมเดลอย่างภูเก็ตประสบความสำเร็จ ก็จะขยายไปในพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ช่วยให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ อย่าลืมว่าโรคนี้ไม่ได้หมดไปจากโลก ทำอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้ หากรอให้ควบคุมโรคให้ยุติก่อนเศรษฐกิจชาติพังแน่อย่างตอนนี้ในยุโรปมีการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2020 จะเห็นได้ว่าประเทศในแถบยุโรปนั้นเปิดให้ผู้ชมเข้าในสนามได้ บางประเทศให้เข้าชมเกือบเต็มความจุ ที่มีเงื่อนไขว่าผู้เข้าชมต้องได้รับการฉีดวัคซีนหรือมีใบรับรองว่าตรวจโควิดแล้ว จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สวมหน้ากากป้องกัน ทั้งนี้คงต้องรอว่าผลของการเปิดให้เข้าชมฟุตบอลจำนวนมาก จะมีเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคตามมาหรือไม่ หากไม่พบการระบาดตามมา น่าจะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวไม่เพียงแค่ภูเก็ตเท่านั้นที่จะได้รับผลบวกจากการท่องเที่ยว ตอนนี้จากการสำรวจราคาห้องพักของโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่า หลังจากที่รัฐบาลเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น เริ่มมีโครงการนำร่องเปิดรับท่องเที่ยวต่างชาติที่จังหวัดภูเก็ต และการประกาศ 120 วันเปิดประเทศ ราคาโรงแรมในกรุงเทพบางแห่งเริ่มปรับเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการโรงแรมในกรุงเทพกล่าวว่า หากคนที่ติดตามราคาโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพผ่านแอพลิเคชั่นจะเห็นได้ว่าช่วงที่การระบาดรอบ 3 เริ่มต้นนั้น โรงแรมหรูอย่างใบหยกสกายเคยกำหนดราคาไว้ที่ประมาณ 600-700 บาท ตอนนี้ขยับขึ้นมาที่เกิน 1 พันบาทแล้ว แต่ไม่ใช่ปรับขึ้นทุกโรงแรมทุกอย่างอยู่ที่ทำเลและจุดขายของแต่ละแห่ง อย่างโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาบางแห่งย่านพระราม 3 ราคายังไม่ขยับขึ้นไม่ปฏิเสธว่าแนวทางที่รัฐบาลทำนั้นส่งผลให้ราคาโรงแรมเริ่มขยับขึ้น เป็นเรื่องจิตวิทยา และทิศทางทางการตลาดของเจ้าของแอพจองห้องพัก ซึ่งยังเป็นเงื่อนไขเดิมที่โรงแรมทำไว้กับแอพฯ เท่าที่ทราบในเดือนกรกฎาคมนี้ ราคาห้องพักจะปรับขึ้นจากทางโรงแรม แต่คงปรับขึ้นไม่มากนัก ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีกับผู้ประกอบการที่ต้องดิ้นสู้กับภาวะดังกล่าวมาปีเศษเราเข้าใจถึงสถานการณ์ที่การควบคุมโรคย่อมเป็นสิ่งสำคัญ แต่การปิดเศรษฐกิจทั้งหมดเลยยิ่งจะทำให้ทุกอย่างแย่ลง การเปิดให้เศรษฐกิจเดินภายใต้การควบคุมโรคที่ดี น่าจะเป็นทางออกที่ดีให้กับประเทศ