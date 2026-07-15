เจ้าท่าภูเก็ต กวาดล้างเรือเจ็ตสกีเถื่อนวันเดียวจับ 23 ลำ ใช้เรือก่อนได้รับอนุญาต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เจ้าท่าภูเก็ตเดินหน้ากวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรือเจ็ตสกี จับ 23 ลำ ใช้เรือก่อนได้รับใบอนุญาตใช้เรือ อันเป็นความผิดตาม มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ปรับสูงสุดรายละ 10,000 บาท
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เดินหน้ากวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรือเจ็ตสกี ตามข้อสั่งการของ นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กำชับระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เร่งแก้ไขปัญหาการให้บริการเรือเจ็ตสกีและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
ล่าสุด เช้าวันนี้ (15 ก.ค. 69) เวลา 08.00 น. นายอดูลย์ ระลึกมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ พันธ์นาค เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าฯ ร่วมกับตำรวจน้ำ ออกตรวจตราทั้งทางบกและทางน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
ผลการตรวจพบผู้กระทำผิด 23 ราย ฐาน ใช้เรือก่อนได้รับใบอนุญาตใช้เรือ อันเป็นความผิดตาม มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด รายละ 10,000 บาท ตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเล และสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง