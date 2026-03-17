สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าพบรัฐบาลร้องสู้น้ำมันแพงไม่ไหว

ตรัง - สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เตรียมเข้าพบรัฐบาล ขอช่วยตรึงราคาน้ำมันเขียว ไม่งั้นคงต้องจอดเรือเพราะสู้ต้นทุนไม่ไหว แถมยังเจอปัญหาอื่นๆ อีกสารพัด สวนทางราคาสัตว์น้ำที่ตกต่ำ
วันนี้ (17 มี.ค.) ผู้ประกอบการและไต๋เรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดตรัง ต่างเร่งกันออกไปเติมน้ำมันเขียวที่ยังพอมีเหลืออยู่ในสต็อกราคาลิตรละ 32 บาท ซึ่งรัฐบาลช่วยตรึงราคาเอาไว้ก่อนหน้านี้ เพราะหากวันใดน้ำมันเขียวในสต็อกเดิมหมดลง พวกเขาก็ต้องออกไปเติมน้ำมันในราคาใหม่ ที่ล่าสุดมีการแจ้งปรับขึ้นราคาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.69 เช่น ฝั่งอ่าวไทย ประกาศปรับขึ้นราคาเป็นลิตรละ 37 บาท ส่วนฝั่งอันดามัน ประกาศปรับขึ้นราคาเป็นลิตรละ 34-35 บาท และอาจจะมีการปรับขึ้นเรื่อย ๆ
หากรัฐบาลไม่ช่วยตรึงราคา เชื่อว่าเรือประมงพาณิชย์จะสู้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ ขณะที่ราคาสัตว์น้ำทะเลก็มีราคาตกต่ำสวนทางกับต้นทุน แถมยังมีสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ทะลักก็เข้ามาตีตลาดไทยด้วย ฉะนั้น หากปล่อยให้น้ำมันเขียวลอยตัวเช่นนี้ หลายรายอาจจะต้องหยุดทำประมง
นายณรงค์ สมพงษ์ ไต๋เรือประมงพาณิชย์ จากแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม บอกว่า ตนเองออกเรือแต่ละครั้งประมาณ 13-15 วัน ใช้น้ำมันประมาณ 20,000 ลิตร หากรัฐบาลไม่ช่วยตรึงราคาน้ำมันเขียวต่อไป คิดว่าเรือคงต้องจอด ส่วนตัวลูก 4 คน เรียนจบแล้ว หนี้สินเหลือไม่มาก แต่คนอื่นอาจต้องแบกรับหนี้สินต่อไป และแรงงานก็ต้องถูกเลิกจ้าง
ด้าน นายสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ นายกสมาคมการประมงกันตัง บอกว่า ขณะนี้มีเรือประมงพาณิชย์จดทะเบียนในจังหวัดตรัง ประมาณ 200 ลำ เหลือทำประมงจริง ๆ ประมาณ 120 ลำ ที่เหลือจอดเพราะสู้ต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ได้ แถมตอนนี้น้ำมันก็ทั้งแพงและขาดแคลน ขณะที่สินค้าเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ก็เริ่มขาดตลาด เช่น สีทาเรือ กาว น้ำมันเครื่องจาระบี เป็นต้น แต่ราคาสินค้าสัตว์น้ำกลับต่ำกว่าทุน ขณะที่เรือประมงพื้นบ้านก็ประสบปัญหาไม่มีน้ำมันเขียว ทั้งถูกจำกัดน้ำมันใส่แกลลอน และยังขาดแคลนอีกด้วยเช่นกัน
ดังนั้น ในวันที่ 18 มี.ค.2569 นี้ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งมีตัวแทนจากหลายจังหวัด เตรียมเข้าพบ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง เพื่อปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องปัญหาพลังงาน เพราะน้ำมันเป็นต้นทุนหลักของการทำประมง
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาราคาสัตว์น้ำจากประเทศเพื่อนบ้านที่ทะลักเข้ามาตีตลาดไทย หรือปัญหาด้านการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานข้ามชาติ ที่กระทรวงแรงงานเปลี่ยนระเบียบใหม่ ทำให้ยุ่งยาก ใช้เวลานาน 22-30 วัน ทำให้เพิ่มภาระและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ เป็นต้น สมาคมการประมงฯ จึงเตรียมเข้าพบตัวแทนรัฐบาล เพื่อให้เร่งแก้ปัญหาเหล่านี้โดยด่วน