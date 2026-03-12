พบหินย้อยขนาดใหญ่หักในถ้ำพื้นที่กระบี่ หวั่นสัญญาณความเคลื่อนไหวทางธรณี

กระบี่ - อาสาสมัครกรมศิลปากร และที่ปรึกษาชมรมคนรักถ้ำกระบี่ สำรวจ เข้าสำรวจถ้ำหลังโรงเรียนบ้านทับปริก จ.กระบี่ พบร่องรอยทางโบราณคดี และหินย้อยขนาดใหญ่หักในถ้ำพื้นที่กระบี่ หวั่นสัญญาณความเคลื่อนไหวทางธรณี
นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร อาสาสมัครกรมศิลปากร และที่ปรึกษาชมรมคนรักถ้ำกระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อประมาณ 2-3 วัน ที่ผ่านมา ได้เข้าสำรวจถ้ำหลังโรงเรียนบ้านทับปริก ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ เบื้องต้นพบร่องรอยทางโบราณคดี เช่น เศษภาชนะดินเผา เครื่องมือหิน กระดูกสัตว์ ซึ่งจะรายงานต่อทางสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ต่อไป
นอกจากนี้ การสำรวจใครั้งนี้ ได้พบร่องรอยการหักพังลงมาของหินย้อยขนาดใหญ่อยู่บนเพดานเพิงผาสูงจากระดับพื้นราวยี่สิบกว่าเมตร หินย้อยตกลงมาหักแตกกระจายเกลื่อนพื้นถ้ำ
นายนิวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ลักษณะที่สังเกตุน่าจะเพิ่งเกิดเหตุไม่นานนักไม่แน่ว่าอาจจะเกิดผลจากแผ่นดินไหวที่ บ้านเขาพัง ตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในแนวรอยเลื่อนมะรุ่ยเดียวกัน และเป็นแนวรอยเลื่อนทางธรณีวิทยาที่พาดผ่านพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา และ กระบี่ อาจเป็นสัญญาณของการปลดปล่อยพลังงานของรอยเลื่อน และเชื่อว่าหลังจากนี้อาจจะพบการยุบตัวของแผ่นดินเกิดขึ้นตามมา
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามตรวจสอบสถานการณ์รอยเลื่อนมะรุ่ยอย่างใกล้ชิด รวมถึงทบทวนกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ เช่น การทำเหมือง หรือการระเบิดหิน เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นความไม่เสถียรของโครงสร้างธรณี