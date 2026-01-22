ตร.ทางหลวงสกัดจับยึดยาบ้า 1 ล้านเม็ดคาเก๋งขณะขนลงใต้

นครศรีธรรมราช - ตำรวจทางหลวงเข้าสกัดจับยึดยาบ้า 1 ล้านเม็ดคารถยนต์ที่กำลังขนลงใต้ ในขณะที่คดี “ซันทุ่งจีน” ขยายผลยึดเพิ่มได้อีกร่วมแสนเม็ด
วันนี้ (22 ม.ค.) กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้เปิดเผยภาพการติดตามไล่ล่าจับกุมรถยนต์เก๋งขนยาบ้ารวม 1 ล้านเม็ด จากกรุงเทพมหานครมายังภาคใต้ โดยเป็นเหตุการณ์ขณะที่ พ.ต.ท.จักรวฬามิ์ อยู่เย็นศิริ รองผู้กำกับการตำรวจทางหลวง 7, พ.ต.ท.ปิยะพร เรียนสุทธิ์ สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 4 กำลังตำรวจทางหลวงได้ใช้รถวิทยุสายตรวจทางหลวง ไล่ติดตามรถยนต์เก๋งฮอนด้าซิตี้ สีบรอนซ์ ป้านทะเบียน 7ขจ 9180 กทม. บนสาย 41 ช่วงตำบลเกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
โดยระยะแรกปรากฏว่ารถยนต์เก๋งคันนี้ยังตีมึนขับต่อไปไม่หยุดแต่ไม่ได้เพิ่มความเร็วหลบหนี ท้ายที่สุดตำรวจทางหลวงได้ใช้เครื่องขยายเสียงบังคับให้จอด จากนั้นจึงเข้าแสดงตัวมีผู้ขับขี่คือ นายอรรถสิทธิ์ อายุ 43 ปี และผู้โดยสารคือ นางสาวสิรามล อายุ 32 ปี ก่อนถูกเชิญตัวไปยังลานหน้าหน่วยบริการตำรวจหลางหลวงชะอวด ต.เกาะขันธ์ และเริ่มทำการค้นรถต่อหน้าผู้ต้องหา ปรากฏว่าภายในรถมีการซุกซ่อนห่อยาบ้าจำนวนรวม 1 ล้านเม็ด นับเป็นการจับกุมครั้งใหญ่อีกครั้ง นอกจากนั้นยังตรวจยึดโทรศัพท์มืออีก 4 เครื่อง
จากข้อมูลเจ้าหน้าที่พบว่าก่อนหน้านี้ตำรวจสอบสวนกลางได้จับกุมยาไอซ์ล็อตใหญ่จำนวน 100 กิโลกรัมในเขตท้องที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร หลังจากนั้นได้มีการขยายผลจนพบเครือข่ายที่กำลังขนยาเสพติดชนิดยาบ้าลงภาคใต้ โดยชี้เป้ามาที่รถยนต์คันนี้ที่กำลังมุ่งหน้าล่องใต้อยู่ในเขตนครศรีธรรมราช โดยตำรวจทางหลวงได้สแกนพื้นที่บนถนนสายหลักจนพบรถคันดังกล่าวจึงเข้าปฏิบัติการจับกุม ซึ่งพบว่าเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายอีกหลายคนซึ่งตำรวจสอบสวนกลางอยู่ระหว่างขยายผลอย่างต่อเนื่อง
ส่วนความคืบหน้ากรณีการจับกุม นายจักรกฤษณ์ หรือ “ซัน ทุ่งจีน” จนมีการขยายผลกลายเป็นข่าวโด่งดัง ทั้งยังมี นักการเมืองคนดังที่มีนามสกุลเดียวกันได้ออกมาดำเนินคดีกับกลุ่มเพจที่มีความพยายามโยงเข้าไปเกี่ยวข้อง และยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขณะที่การขยายผลของตำรวจปรากฏว่าล่าสุดนั้น สำนักงาน ปปส.ได้ส่งทีมปฏิบัติการขยายผลติดตามเครือข่ายเชื่อมโยง โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา ปปส.และตำรวจท้องที่ได้ตรวจยึดยาบ้าอีกเกือบ 1 แสนเม็ด ในบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นอีกล็อตที่มีการส่งยาบ้ามาในเครือข่ายนี้
ขณะเดียวกันมีรายงานการขยายผลสืบสวนความเชื่อมโยงมาระยะหนึ่งแล้วมีเส้นเงินที่ชัดเจน แต่ยังไม่มีการดำเนินการ โดยตำรวจพื้นที่ไม่กล้าเผยแพร่ข้อมูลให้กับสื่อมวลชนทราบ เนื่องจากเกรงจะเป็นประเด็นกระทบกับฝ่ายการเมืองอีกระลอก