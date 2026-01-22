หนุ่มอังกฤษสุดประทับใจ! ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน เข้าช่วยเหลือส่งสถานทูตอย่างปลอดภัย หลังทำกระเป๋าตังค์และATM หาย

สุราษฎร์ธานี – นักท่องเที่ยวหนุ่มอังกฤษ สุดประทับใจ ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ติดตามตัวจนพบและให้ในการช่วยเหลือ ส่งสถานทูตอังฤกษได้อย่างปลอดภัย หลังนักท่องเที่ยวทำกระเป๋าตังค์และเอกสารหาย ขาดการติดต่อหลายวัน
วันนี้ ( 22 มกราคม 2569) ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน เข้าให้ความช่วยเหลือและติดตามตัวนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ที่ร้องขอความช่วยเหลือจากสถานฑูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ให้ออกติดตามตัว เนื่องจากขาดการติดต่อไปหลายวัน จนสามารถนำตัวส่งกลับส่งสถานฑูต
จึงได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ประจำเกาะพะงัน ออกติดตามตัวนักท่องเที่ยวรายดังกล่าว หลังได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ผ่านสายด่วน 1155 บช.ทท.ให้ช่วยติดตามค้นหา Mr.Michael Nicholas Lee อายุ 45 ปี สัญชาติบริติ ซึ่งสถานฑูตได้ร้องขอให้เข้าทำการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว เนื่องจากก่อนหน้านี้นักเที่ยวคนดังกล่าว ได้ขอความช่วยเหลือผ่านไปยังสถานทูตว่า ได้ทำกระเป๋าเงินพร้อมบัตรเอทีเอ็มหายทั้งหมด และไม่มีเงินติดตัว ในพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี จึงได้ประสานมายังตำรวจท่องเที่ยว ที่หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จึงได้เร่งดำเนินการออกค้นหา ประชาสัมพันธ์ตามโรงแรมต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทีมแยกกันค้นหาอย่างเต็มที่ จนกระทั่งสามารถพบ Mr.Michael นั่งเหม่อลอยอยู่บริเวณชายหาด จึงได้นำตัวกลับมายังหน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยว และจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า Mr.Michael ได้ทำกระเป๋าเงินหายพร้อมทั้งเอกสารหลายรายการ และไม่มีเงินติดตัว
จากการตรวจสอบพบว่านักท่องวเที่ยวอยู่ในสภาพร่างกายอิดโรยเนื่องจากขาดอาหาร เจ้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจึงได้นำอาหาร น้ำดื่ม มาให้รับประทาน และให้นอนพัก 1 คืน ที่หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยว ทำให้กับนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว มีสภาพร่างกายดีขึ้น พร้อมได้ขอบคุณตำรวจท่องเที่ยว ที่ให้การช่วยเหลือ และตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ได้มอบเงินจำนวนหนึ่ง ให้กับนักท่องเที่ยวติดตัวใช้จ่ายในระหว่างเดินทาง สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวอย่างมาก
เจ้าหน้าที่ได้ประสานให้ สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยทราบ และให้การช่วยเหลือในเรื่องเดินทางพร้อมทั้งประสานบริษัทเรือเร็วลมพะยา จำกัด ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวรายนี้เดินทางไปยังกรุงเทพ เพื่อไปยังสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย บริการฟรีตลอดเส้นทาง ตำรวจท่องเที่ยวได้อำนวยความสะดวก รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวไปขึ้นเรือที่ท่าเรือท้องศาลาอำเภอเกาะพะงัน พร้อมทั้งประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกในการรับตัวและนำส่ง สถานทูตอังกฤษ เพื่อ เดินทางถึงที่หมายต่อไป บินกลับประเทศต่อไป
ต่อมา ทางสถานเอกอัครราชทูต อังกฤษประจำประเทศไทย และ ญาติของนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว ได้กล่าวขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นทูตประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย เนื่องจากมีความปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่