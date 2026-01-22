ตร.ผนึกกำลังหน่วยเกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแรงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แย่งงานคนไทย นอมินี ตรวจค้น 255 เป้าหมาย บนเกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี – ตำรวจบูรณาการกำลังหน่วยงานเกี่ยวข้อง นำกำลัง 170 นาย เปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ชาวต่างชาติพฤติกรรมไม่เหมาะสม กลุ่มนอมินี รวมถึงทำงานแย่งอาชีพคนไทย บนเกาะพะงัน เป้าหมาย 25 แห่ง
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบช.ภ.8 เป็นประธานการปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ บริเวณ หน้า สภ.เกาะพะงัน โดยมี พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.อดิพัฒน์ กรึงไกร รอง ผบก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี และ นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการทั้งสิ้น 170 นาย ประกอบด้วย กำลังจาก บก.สส.ภ.8 กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สภ.เกาะพะงัน สภ.เกาะสมุย สภ.บ่อผุด ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ตำรวจท่องเที่ยว และ ฝ่ายปกครอง อ.เกาะพะงัน
นำหมายศาล จังหวัดเกาะสมุย ที่ ค. 6-30/2569 ลงวันที่ 19 มกราคม 2569 เข้าตรวจค้นเป้าหมายการกระทำความผิดของคนต่างด้าวในพื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 25 เป้าหมาย แบ่งเป็นร้านอาหารจำนวน 22 ร้าน ร้านจำนวนเสื้อผ้า ของที่ระลึก จำนวน 1 ร้าน และ โรงแรม จำนวน 2 แห่ง
ผลการปฏิบัติ จับกุมและกล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรวมจำนวน 35 ราย แบ่งเป็น จับกุมในความผิด “เป็นบุคลต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้ ” รวมจำนวน 7 ราย จับกุมในความผิด “เป็นบุคคลต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ไม่แจ้งการเป็นนายจ้างต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน” จำนวน 4 ราย จับกุมในความผิด “เป็นบุคคลต่างด้าว สัญชาติพเมียนมาร์ เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” จำนวน 1 ราย
จับกุมในความผิด “จำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) โดยไม่ได้รับอนุญาต” จำนวน 1 ราย กล่าวโทษดำเนินคดีกับบริษัทฯในความผิด “ร่วมกันประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต , ช่วยเหลือหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว หรือ เป็นนอมินี” จำนวน 5 ราย กล่าวโทษดำเนินคดีกับบริษัทฯในความผิด “เป็นบุคคลต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้” จำนวน 3 ราย กล่าวโทษดำเนินคดีบริษัทฯในความผิด ตาม พรบ.โรงแรมฯ จำนวน 2 ราย
กล่าวโทษดำเนินคดีกับบริษัทฯในความผิด “รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยที่คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้” จำนวน 8 ราย กล่าวโทษดำเนินคดีบริษัทฯในความผิด “เป็นนายจ้างไม่แจ้งคนต่างด้าวเข้าทำงานให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง” จำนวน 4 ราย พร้อมนำตัวผู้ต้องหา ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดี
ในขณะเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจ พร้อม ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ยังได้ทำการติดตามขยายผล กลุ่มชาวต่างชาติ ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พัวพันกับยาเสพติด และ ในพฤติกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว