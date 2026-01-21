ตำรวจสุไหงโก-ลก ลงเก็บหลักฐานเหตุเสียงระเบิดจากรถเทรลเลอร์ตรงข้ามปั๊มที่ถูกลอบวางบึ้ม

นราธิวาส - ตำรวจสุไหงโก-ลก ลงเก็บหลักฐานเหตุเสียงระเบิดจากรถเทรลเลอร์ทำให้รถถูกเพลิงไหม้เสียหายยับเยิน บริเวณโกดังท่าโต๊ะแว ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับปั๊มที่ถูกคนร้ายลอบวางระเบิด ยังไม่ฟันธงว่าถูกโจรใต้ลอบบึ้มหรือเป็นที่ไฟฟ้าลัดวงจรจากแบตเตอรี่
วันนี้ (21 ม.ค.) พ.ต.อ.ธัญ ศิริขันธ์ ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอสุไหงโก-ลก พ.ต..ต.หญิงรมิตา จุ้ยชุม นักวิทยาศาสตร์ สบ.2 กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้นที่บริเวณโกดังท่าโต๊ะแว ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับปั๊ม ปตท. ที่ถูกคนร้ายลอบวางระเบิดได้รับความเสียหาย 1 ใน 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดไม่สามารถตรวจสอบพบหลักฐานใดๆ ที่เชื่อมโยงเป็นระเบิดแสวงเครื่อง แต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่บริเวณถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เป็นต้นเพลิงจากเสียงดังที่เกิดขึ้น พบว่าวัตถุโลหะที่ใช้เป็นถังน้ำมันชื้อเพลิง มีการระเบิดขึ้นจากภายในถัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีการระเบิดจากภายนอกที่เป็นจุดที่คนร้ายใช้เป็นที่ซุกซ่อนหรือวางวัตถุระเบิดในจุดนี้ในการก่อเหตุแต่อย่างใด
แต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ได้มีการตรวจเก็บวัตถุพยานที่เป็นคราบน้ำมันสีดำไปตรวจว่ามีสารปนเปื้อนเขม่าดินปืนหรือไม่ หากตรวจสอบไม่พบคาดว่าสาเหตุจะมาจากการลัดวงจรจากแบตเตอรี่ ที่มีการเปิดไว้เลี้ยงระบบ จี.พี.เอส. ของรถบรรทุกพ่วงหรือเทรนลอร์ทุกคัน และรวมถึงผู้ขับขี่รถคันดังกล่าว มักจะมีการต่อสายไฟหรือวงจรในการตกแต่งระเบิดไฟ หรือส่วนควบให้รถมีความสวยงาม จนกระแสไฟที่ลัดวงจรไปทำให้เกิดความร้อนที่บริเวณถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง จนเกิดการระเบิดด้วยแรงดันภายในถังจนเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
ด้าน พ.ต.อ.ธัญ ศิริขันธ์ ผกก.สภ.สุหงโก-ลก กล่าวว่า จากเหตุการณ์เสียงระเบิดที่ดังขึ้นในช่วงเวลา ประมาณ 02.00 น.ที่บริเวณโกดัง ต.ปาเสมัส จากการตรวจสอบเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ อี.โอ.ดี.และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ปรากฏว่าไม่มีชิ้นส่วนเศษซากของวัตถุระเบิดแต่อย่างใด แต่ต้องรอผลการตรวจอีกครั้งว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการลอบวางระเบิดของผู้ไม่หวังดีหรือไม่อย่างไร