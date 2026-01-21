ชุดสืบเมืองภูเก็ตรวบหนุ่มเมียนมาขโมยมอไซด์ 3 คันรวดเตรียมขายหาเงินเลี้ยงชีพ-เล่นยา หลังตกงาน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ตามรวบหนุ่มเมียนมาร์ขโมยรถจักรยานยนต์รวดเดียว 3 คัน เตรียมขายต่อ หาเงินเลี้ยงชีพ -ซื้อยามาเสพ หลังตกงานไม่มีรายได้
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ต ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.ท.กรพล เลี้ยงบุญจินดา รองผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต นำโดย พ.ต.ต.กันต์ อักษรทอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต และชุดสืบสวนฯ ร่วมกันจับกุม MR.THU RAIN SAN (นายตู เรน ซาน) อายุ 22 ปี สัญชาติเมียนมาร์ พร้อมด้วยของกลาง รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 3 คัน สามารถจับกุมได้ที่ บริเวณชุมชนสะพานร่วม 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 ม.ค.69 ได้มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ต ว่า มีคนร้ายได้ตะเวนขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ สภ.เมืองภูเก็ต ประมาณ 3 คัน หลังจากนั้นชุดสืบสวนได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายเป็นชาย 1 คน จึงได้ออกตะเวนหาข่าวจนกระทั่งได้รับแจ้งจากชาวบ้านชุมชนสะพานร่วมเห็นคนร้ายขับรถจักรยานต์เข้ามาภายในชุมชน จึงเร่งเข้าไปตรวจสอบพบ ชาวเมียนมาร์นั่งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน ชุดสืบสวนจึงสอบถามยอมรับว่า ได้ขโมยรถจริง โดยนำรถเอาซ่อนไว้ตามพุ่มไม้ริมถนนก่อนพาไปตรวจยึดนำกลับมาที่ห้องปฏิบัติการสืบสวนส่วนหน้า สภ.เมืองภูเก็ต
จากการสอบถาม นายตูเรนซาน ว่า ตนได้ขโมยรถจริง เพื่อต้องการนำรถไปเอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะไม่มีงานทำ รวมทั้งไม่มีที่พักโดยได้มานอนอยู่ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชนฯ และยังยอมว่า ได้เสพยาเสพติดมาด้วย
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา "เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะขณะมีสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามึน) อยู่ในร่างกาย"และ "เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามึน) โดยผิดกฎหมาย" "หลบหนีเข้ามาอยู่ภายในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" และ ลักทรัพย์ในเวลากลางวัน - กลางคืน โดยใช้ยานพาหนะ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้จัดทำบันทึกการจับกมุ แล้วนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป