สุดเศร้า! หนุ่มพังงา ขับรถบิ๊กไบค์ จากภูเก็ต เพื่อกลับบ้านที่พังงา หายตัวติดต่อไม่ได้ ญาติออกตามหาพบกลายเป็นศพ

พังงา - เกิดเหตุสลด หนุ่มชาวจังหวัดพังงา ขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ จากภูเก็ตเพื่อกลับบ้านที่พักงา กลับจากที่ทำงานในจังหวัดภูเก็ต ญาติติดต่อไม่ได้หลายวัน ก่อนออกตามหาและพบกลายเป็นศพ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเสียหลักแหกโค้งริมถนนในพื้นที่เมืองพังงา
วันนี้ (20 มกราคม 2569) พ.ต.ท.วิทยา สินจำเริญ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพังงา ได้รับแจ้งจากญาติของนายทินพันธ์ สิทธิประเสริฐ อายุ 40 ปี ซึ่งได้แจ้งความเป็นบุคคลสูญหายไว้ก่อนหน้านี้ หลังขาดการติดต่อมาตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ต่อมาพบเสียชีวิตนอนอยู่ในพงหญ้าริมถนนบริเวณโค้งตรงข้ามสำนักงาน สกร.จังหวัดพังงา หมู่ 3 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลพังงา เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพังงา และหน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรม
ที่เกิดเหตุพบร่างของนายทินพันธ์ นอนคว่ำหน้าอยู่ในพงหญ้าริมถนน สภาพเริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็น สวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว และรองเท้าสำหรับนักขี่รถจักรยานยนต์ ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า CBR ของผู้ตาย กระเด็นห่างออกไปประมาณเกือบ 10 เมตร จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบร่องรอยรถเสียหลักแหกโค้งชนป้ายจราจร ก่อนพุ่งเข้าไปในพงหญ้าเป็นระยะทางเกือบ 20 เมตร
โดยที่เกิดเหตุพบว่ามีญาติพี่น้องเดินทางมาดูศพเป็นจำนวนมาก และบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า น.ส.สุดารัตน์ ยอดแก้ว น้าสาวของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า นายทินพันธ์ ทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยปกติจะเดินทางไปทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับทุกวัน กระทั่งวันเสาร์ที่ผ่านมาได้โทรศัพท์บอกแม่ว่างานเลิกดึกและจะกลับในเช้าวันอาทิตย์ หลังจากออกจากที่พักในเช้าวันอาทิตย์ ทางครอบครัวรอการกลับมาถึง แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงเริ่มออกตามหาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ จนถึงวันจันทร์ ต่อมาวันนี้ทางญาติได้ประสานขอให้ สภ.ถลาง ช่วยตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ จนทราบพิกัดอยู่ในพื้นที่ใกล้ปั๊มน้ำมันและสวนนกพังงา เมื่อขับรถวนค้นหา พี่ชายของผู้ตายพบร่องรอยหญ้าถูกลากเป็นทางยาว จึงลงค้นหาในพงหญ้าและพบร่างน้องชายเสียชีวิตดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้ตายประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักแหกโค้งและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ก่อนนำร่างส่งชันสูตรเพิ่มเติมและมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป