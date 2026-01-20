3 ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง พรรคประชาชน มั่นใจมีโอกาสชนะหวังเข้าไปรับใช้ประชาชน

ตรัง - 3 ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง พรรคประชาชน ต่างมั่นใจว่าจะมีโอกาสคว้าชัยชนะ และหวังได้รับเลือกให้เข้าไปทำงานรับใช้สังคม ชูคุณสมบัติส่วนตัวที่โดดเด่น และความมุ่งมั่นของพรรคที่ผู้คนชื่นชอบเป็นจุดขาย
วันนี้ (20 ม.ค.) พ.ต.อ.อธิศ ภักดีนามฉวี ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 2 พรรคประชาชน กล่าวว่า ตนเองเริ่มรับราชการในตำแหน่งพนักงานสอบสวน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล แล้วต่อมาก็ได้ขอย้ายลงมาทำงานให้พื้นที่ภาคใต้ แถวจังหวัดสตูล และระนอง จนกระทั่งได้ลาออกจากราชการเมื่ออายุ 51 ปี ในขณะที่ดำรงตำแหน่งสารวัตร เพราะเห็นว่า การเป็นตำรวจคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ประกอบกับตนเองมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ขนาดสามารถร่างกฎหมายได้เป็นฉบับๆ จึงได้เข้ามาทำงานช่วยเหลือสังคม และเป็นนักกฎหมายจิตอาสา
นอกจากนั้น ด้วยความที่ตนเองเป็นคนที่สนใจในการเมือง จึงตัดสินใจลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคกรีน ในสมัยล่าสุดเมื่อปี 2566 โดยได้มาอันดับที่ 12 จำนวน 418 คะแนน ก่อนจะหันเหไปลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เขตอำเภอรัษฎา ในสมัยล่าสุดเมื่อปี 2568 แม้จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ก็ไม่ย่อท้อ ได้เข้าร่วมทำงานกับพรรคก้าวไกล และพรรคประชาชน ล่าสุด เพื่อหวังจะได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถไปทำงานให้กับพี่น้องประชาชน ถึงแม้ในเขต 2 จะมีผู้สมัครหลายคนก็ตาม
ด้าน นายวีรพล เต็งรัง ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาชน กล่าวว่า ตนเองมีบทบาทด้านการเป็นผู้นำมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว ด้วยการรับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน เป็นประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ได้ไปทำงานเป็นครูดอย ที่ม่อนเกลือ จังหวัดน่าน ได้เป็นอาสาสมัครลงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อทำกิจกรรมชุมชน ก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่จังหวัดตรังบ้านเกิดอีกครั้งเป็นเวลา 14 ปีแล้ว และเคยลงสมัครในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย เมื่อต้นปี 2568 ซึ่งถือเป็นเวทีการเมืองระดับท้องถิ่นเป็นเวทีแรก
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเมืองระดับชาตินั้น ตนเองก็ให้ความสนใจมานานแล้วนับตั้งแต่ยังเป็นนักกิจกรรม จนกระทั่งก่อเกิดพรรคอนาคตใหม่ มาจนถึงพรรคก้าวไกล และพรรคประชาชน ดังนั้น เมื่อมีโอกาสจึงไม่รีรอที่จะเสนอตัวขอลงสมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 ในพื้นที่บ้านเกิด ซึ่งตนเองก็ได้ลงชุมชนไปช่วยเหลือชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ประกอบกับคุณปู่คือ กำนันเปลื้อง เต็งรัง กำนันแหนบทองคำของจังหวัดตรัง ก็เป็นต้นแบบผู้นำที่ดี กระทั่งได้ซึมซับมาสู่รุ่นหลานอย่างตน เพื่อหวังจะอาสาเข้าไปสร้างการเมืองใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน
ส่วน นายปองคุณ อารยะทรงศักดิ์ ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาชน กล่าวว่า หลังจากได้กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลกันตัง และเปิดคลินิกส่วนตัวขึ้นในอำเภอกันตัง ทำให้ตนเองเริ่มได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง เพราะได้พบปะผู้คนที่หลากหลายมากขึ้น ประกอบกับสนใจพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล และพรรคประชาชน มานาน รวมทั้งนิยมชมชอบผลงานของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เข้าสู่เวทีการเมืองระดับชาติในที่สุด
สำหรับพื้นที่เขต 4 ที่ลงสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้ ตนเองมีฐานเสียงหลักอยู่ในอำเภอกันตัง รวมทั้งจากการที่เป็นลูกหลานของ “จีนพอง” พ่อค้ารับซื้อเศษยางพารา (ขี้ยาง) ชื่อดังในอดีต จึงเป็นที่รู้จักของคนที่นี่ ทำให้มีกระแสของการตอบรับที่ดี ทั้งจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มผู้สูงวัย ที่เริ่มมีการเปิดใจให้กับพรรคประชาชนมากขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นพรรคที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจริงๆ ไม่ใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ฉะนั้น จึงอยากขอโอกาสให้ตนเองได้เข้าไปเป็นผู้แทน เพื่อทำงานช่วยเหลือสังคม และได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน