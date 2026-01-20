ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 ตรัง ผลิตเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดงสายพันธุ์กำแพงแสนม่วงจับโบ้แจกฟรี

ตรัง - ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 ตรัง นำกระเจี๊ยบแดงพันธุ์กำแพงแสนม่วงจับโบ้ มาผลิตเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ เนื่องจากเป็นกระเจี๊ยบที่ให้ผลผลิตสูง มีกลีบดอกใหญ่ เนื้อสีเข้ม-เยอะ-หนา
วันนี้ (20 ม.ค.) นางวรรณา พรหมบุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง กล่าวว่า ทางศูนย์ได้นำต้นกระเจี๊ยบแดงพันธุ์กำแพงแสนม่วงจับโบ้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เป็นผู้คัดเลือกสายพันธุ์ มาทำการเพาะขยายพันธุ์ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ เนื่องจากเป็นกระเจี๊ยบที่ให้ผลผลิตสูง เฉลี่ยต้นละ 3-4 กิโลกรัม เพราะมีกลีบดอกใหญ่ เนื้อสีเข้ม เนื้อเยอะ เนื้อหนา บางต้นให้ผลดกมากจนกิ่งล้มลงแนบกับพื้นดิน หรือมีเฉลี่ยต้นละ 3 กิ่งใหญ่ และ 10 กิ่งแขนง ซึ่งแตกต่างไปจากกระเจี๊ยบพันธุ์พื้นเมือง หรือพันธุ์อื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด
แถมยังปลูกง่าย โตเร็ว โรคแมลงไม่ค่อยรบกวน แต่ต้องปลูกในช่วงฤดูกาล คือ ระหว่างกรกฎาคม-สิงหาคม เท่านั้น จากนั้นกระเจี๊ยบจะเริ่มออกดอกให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ทั้งนี้ ที่ผ่านมาศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรัง รวมทั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และอุดรธานี ได้ดำเนินการปลูกกระเจี๊ยบแดงพันธุ์กำแพงแสนม่วงจับโบ้ ในเนื้อที่ 4-5 ไร่ มา 3 ปีแล้ว เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่ให้ความสนใจกันเยอะมาก ประมาณปีละ 400-500 ราย ทั้งปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือน และปลูกขายสร้างรายได้
อย่างไรก็ตาม สำหรับเนื้อกระเจี๊ยบแดงพันธุ์กำแพงแสนม่วงจับโบ้นั้น เป็นพืชที่ให้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ทั้งนำเนื้อสด หรือเนื้อตากแห้ง ไปทำน้ำกระเจี๊ยบ ทำชากระเจี๊ยบ และทำเยลลี่กระเจี๊ยบ ช่วยลดคลอเรสตรอรอล ช่วยระบายท้อง และช่วยทำให้ร่างกายสดชื่น แถมยังมีรสชาติอร่อยด้วย