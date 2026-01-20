“กามิน มุซิ” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทยลงเบตงหาเสียง ชูผลงานโครงการคนละครึ่งพลัส

ยะลา – “กามิน มุซิ” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทยลงพื้นที่หาเสียง อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมชูผลงานพรรคโครงการคนละครึ่งพลัส จะกลับมาแน่หากได้จัดตั้งรัฐบาล พร้อมนโยบายยกระดับเมืองเบตงเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
วันนี้ (20 ม.ค.) นายกามิน มุซิ ผู้สมัคร ส.ส.ยะลา เขต 3 เบอร์ 7 จากพรรคภูมิใจไทย นำทีมหาเสียงลงพื้นที่ตลาดนัดหน้าดับเพลิงเบตง และตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง ได้สื่อสารนโยบายพรรคกับบรรดาพ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องประชาชน พร้อมชูผลงานพรรคภูมิใจไทย อย่างโครงการคนละครึ่งพลัส จะกลับมาแน่นอนหากได้จัดตั้งรัฐบาล โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยดีได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดความมั่นใจ พร้อมหวังว่าประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นและให้โอกาส ตนและพรรคภูมิใจไทย จะสามารถปักธงทางการเมืองในการเลือกตั้งเขตเลือกนี้ได้
ในการเดินหาเสียงครั้งนี้ นายกามิน มุชิ ได้ชูธงนโยบายหลักของพรรคภูมสิใจไทยที่เน้นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและปากท้องของประชาชนเป็นสำคัญ โดยพรรคภูมิใจไทยมองจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่อนาคตของประเทศ และได้นำเสนอนโยบาย 3 เสาหลัก ครอบคลุม 7 ด้าน เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ฟื้นศักยภาพ และคุณภาพชีวิตประชาชน บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติ โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกามิน มุชิ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรง โดยยืนยันว่า ทุกนโยบายถูกออกแบบจากเสียงของคนในพื้นที่จริง และเพื่อให้ตอบโจทย์จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสอย่างแท้จริง
นายกามิน มุชิ ผู้สมัคร สส.เบอร์ 7 พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อสื่อสารนโยบายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรง และยืนยันว่าทุกนโยบายถูกออกแบบจากเสียงของคนในพื้นที่จริง เพื่อให้ตอบโจทย์จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายเพื่อให้ประชาชนทั้งไทยพุทธและอิสลาม ซึ่งตนได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยลงสมัครเขต 3 จังหวัดยะลา โดยเขต 3 มีพื้นที่ อ.กรงปินัง อ.บันนังสตา อ.ธารโต และ อ.เบตง
ทั้งนี้ อ.เบตง ในเวลานี้เป็นอันดับ 1 ในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา โดยทางพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายเน้นการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง ยกระดับเมืองเบตงเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การกีฬาระหว่างประเทศ พร้อมนโยบายปากท้องของประชาชน การศึกษา และการคมนาคม และทางพรรคภูมิใจไทยพร้อมชูผลงานพรรคการลดค่าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และการเพิ่มค่าตอบแทนครูตาดีกา รวมทั้งผลักดันเดินหน้าโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในเฟสถัดไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากฟื้นตัวอย่างมั่นคง
พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ การศึกษาแบบ Data Driven เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ภายใต้แนวคิด “เรียนฟรี เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” การดูแลผู้สูงวัย เพิ่มศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ด้านความมั่นคงปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ ทุนสีเทา และการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย และการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน