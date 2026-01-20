xs
xsm
sm
md
lg

“กามิน มุซิ” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทยลงเบตงหาเสียง ชูผลงานโครงการคนละครึ่งพลัส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยะลา – “กามิน มุซิ” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทยลงพื้นที่หาเสียง อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมชูผลงานพรรคโครงการคนละครึ่งพลัส จะกลับมาแน่หากได้จัดตั้งรัฐบาล พร้อมนโยบายยกระดับเมืองเบตงเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

วันนี้ (20 ม.ค.) นายกามิน มุซิ ผู้สมัคร ส.ส.ยะลา เขต 3 เบอร์ 7 จากพรรคภูมิใจไทย นำทีมหาเสียงลงพื้นที่ตลาดนัดหน้าดับเพลิงเบตง และตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง ได้สื่อสารนโยบายพรรคกับบรรดาพ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องประชาชน พร้อมชูผลงานพรรคภูมิใจไทย อย่างโครงการคนละครึ่งพลัส จะกลับมาแน่นอนหากได้จัดตั้งรัฐบาล โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยดีได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดความมั่นใจ พร้อมหวังว่าประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นและให้โอกาส ตนและพรรคภูมิใจไทย จะสามารถปักธงทางการเมืองในการเลือกตั้งเขตเลือกนี้ได้


ในการเดินหาเสียงครั้งนี้ นายกามิน มุชิ ได้ชูธงนโยบายหลักของพรรคภูมสิใจไทยที่เน้นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและปากท้องของประชาชนเป็นสำคัญ โดยพรรคภูมิใจไทยมองจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่อนาคตของประเทศ และได้นำเสนอนโยบาย 3 เสาหลัก ครอบคลุม 7 ด้าน เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ฟื้นศักยภาพ และคุณภาพชีวิตประชาชน บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติ โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกามิน มุชิ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรง โดยยืนยันว่า ทุกนโยบายถูกออกแบบจากเสียงของคนในพื้นที่จริง และเพื่อให้ตอบโจทย์จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสอย่างแท้จริง

นายกามิน มุชิ ผู้สมัคร สส.เบอร์ 7 พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้ลงพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อสื่อสารนโยบายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรง และยืนยันว่าทุกนโยบายถูกออกแบบจากเสียงของคนในพื้นที่จริง เพื่อให้ตอบโจทย์จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายเพื่อให้ประชาชนทั้งไทยพุทธและอิสลาม ซึ่งตนได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยลงสมัครเขต 3 จังหวัดยะลา โดยเขต 3 มีพื้นที่ อ.กรงปินัง อ.บันนังสตา อ.ธารโต และ อ.เบตง


ทั้งนี้ อ.เบตง ในเวลานี้เป็นอันดับ 1 ในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา โดยทางพรรคภูมิใจไทยมีนโยบายเน้นการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง ยกระดับเมืองเบตงเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การกีฬาระหว่างประเทศ พร้อมนโยบายปากท้องของประชาชน การศึกษา และการคมนาคม และทางพรรคภูมิใจไทยพร้อมชูผลงานพรรคการลดค่าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และการเพิ่มค่าตอบแทนครูตาดีกา รวมทั้งผลักดันเดินหน้าโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในเฟสถัดไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากฟื้นตัวอย่างมั่นคง

พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ การศึกษาแบบ Data Driven เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ภายใต้แนวคิด “เรียนฟรี เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” การดูแลผู้สูงวัย เพิ่มศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ด้านความมั่นคงปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ ทุนสีเทา และการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย และการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน



“กามิน มุซิ” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทยลงเบตงหาเสียง ชูผลงานโครงการคนละครึ่งพลัส
“กามิน มุซิ” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทยลงเบตงหาเสียง ชูผลงานโครงการคนละครึ่งพลัส
“กามิน มุซิ” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทยลงเบตงหาเสียง ชูผลงานโครงการคนละครึ่งพลัส
“กามิน มุซิ” ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทยลงเบตงหาเสียง ชูผลงานโครงการคนละครึ่งพลัส
กำลังโหลดความคิดเห็น