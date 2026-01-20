ตร.ฉลอง รวบชาวเบลารุสเปิดร้านเช่ามอเตอร์ไชค์ ให้คนไทยเป็นนอมินี

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจภูเก็ต แถลงจับกุม 5 คดีสำคัญ จับกุมชาวเบลารุส เปิดธุรกิจร้านให้เช่าจักรยานยนต์โดยให้คนไทยเป็นนอมินี แก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมไปถึงคดีอ้างตัวว่าเป็นตำรวจเรียกรับเงินผู้ประกอบการช่วยเหลือชายแดน
วันนี้ (20 ม.ค.69) ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวจับกุมคดีสำคัญ 5 คดี โดยมี พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญการ รอง ผบช.ภ.8 พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พ.ต.ท.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.เอกลักษณ์ บุญแสงเจริญ ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.เฉลิมชัย หาญสวัสดิ์ ผกก.กะทู้ พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต และ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ ใจดี ผกก.สภ.ฉลอง ร่วมแถลง ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย สภ.กะทู้ ร่วมกับ สืบจังหวัด จับกุมชาวรัสเซียสมาชิกแกงค์คอลเซ็นเตอร์ พร้อมของกลางโทรศัพท์และบัตร ATM กว่า 60 รายการ โดยทาง สภ.กะทู้ ได้รับการประสานให้ติดตามจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้ามากดเงินจากตู้ ATM .ในพื้นที่กะทู้ 4 ครั้งๆ ละ 30,000 บาท และครั้งที่ 5 อีก 29,000 บาท จนสามารถจับกุมตัวชาวรัสเซียและส่งไปดำเนินคดีที่สภ.หงาว จ.ลำปาง
ด้าน สภ.วิชิต คดีทะลายกลุ่มบัญชีม้า รับจ้างถอนเงินให้แกงค์คอลเซ็นเตอร์ มูลค่าความเสียหาย 9.3 ล้านบาท
สภ.ฉลอง คดีนอมินี การประกอบธุรกิจร้านเช่ารถจักรยานยนต์ ของบริษัท บิ๊กไบค์ เรนทอล แอนด์ เซลล์ จำกัด ซึ่งตำรวจชุดสืบสวน สภ.ฉลอง ได้ทำการสืบสวนจากอุบัติเหตุการใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ฉลอง จนนำไปสู่การตรวจสอบบริษัทให้เช่าจักรยานยนต์ คือ บริษัท บิ๊กไบค์ เรนทอลฯ เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง ได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุทางจราจรอยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติและไม่มีใบอนุญาตขับรถ จากการสืบสวนพบว่า ร้านรถเช่า ย่านไสยวน ต.ราไวย์ฯ เปิดโดยชาวต่างชาติ เปิดเอง ปล่อยเช่าเอง รับเงินเอง และให้ชาวต่างชาติเช่ารถโดยไม่มีใบอนุญาต โดยมีคนไทย(นอมินี) เป็นหุ้นส่วน
โดยเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ฉลอง เข้าตรวจค้นตามหมายค้นพร้อมกันทั้งร้านรถเช่า ถ.ไสยวน ต.ราไวย์ และ บริษัทบัญชีแห่งหนึ่งในพื้นที่ต.ฉลอง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจยึดของกลาง หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ฉลอง ร่วบรวมพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขอหมายจับจากศาลจังหวัดภูเก็ต
ต่อมาวันนี้ 15 ม.ค. 69 ศาลจังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติหมายจับ ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง จึงได้ดำเนินการจับกุม Mr.A (นามสมมติ) และ Miss B (นามสมมติ) สัญชาติ เบลารุส ในความผิดฐานเดียวกัน คือ “เป็นคนต่างด้าวร่วมประกอบธุรกิจที่กำหนดไว้ในบัญชีสาม (10 )โดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นคนต่างด้าวร่วมประกอบธุรกิจโดยอมให้บุคคลสัญชาติไทยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในบริษัท จำกัดเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย” และบุคคลที่เกี่ยวข้อง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังมีคดีอ้างตัวว่าเป็นตำรวจเรียกรับเงินบริจาคช่วยเหลือชายแดน โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ หมายเลขโทรศัพท์084-1054732 มีผู้ประกอบการหลงเชื่อเสียเงินกว่า 1 ล้านบาท