ผู้ว่าฯสุราษฎร์ฯ เปิดเวทีสัญจรรับฟังปัญหาเกาะพะงัน รวมกำหนดแนวทางแก้ปัญหา

สุราษฎร์ธานี - ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี เปิดเวทีสัญจรอำเภอเกาะพะงัน รับฟังปัญหาผู้นำท้องที่–ท้องถิ่น ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขและพัฒนาการท่องเที่ยว ปัญหาเรื่องท่าเทียบเรือ
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสัญจร” เพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นระดับอำเภอเกาะพะงัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 พร้อมด้วย นางวีณา วรรณฉัตรสิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชวลิต โรจนรัตน์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะติดตาม โดยมีนายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 ที่ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อเปิดเวทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้นำท้องที่และท้องถิ่นในประเด็นสำคัญ อาทิ ปัญหาการท่องเที่ยว ปัญหาเรื่องท่าเทียบเรือ รวมถึงการจัดการขยะในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับเรื่องไว้พิจารณา พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้น และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและสินค้า OTOP ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน พร้อมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พ่อค้าแม่ค้า และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่
ทั้งนี้ การจัดเวทีผู้ว่าราชการจังหวัดสัญจรในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีงบประมาณ 2569 ต่อไป