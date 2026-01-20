เจ้าของโรงเรียนสอนขับรถ ทิ้งธุรกิจ หันมาปลูกผักปลอดภัย สร้างรายได้งาม

พังงา – นักธุรกิจสาวหล่อทิ้งโรงเรียนสอนขับรถ ที่กำลังประสบความสำเร็จ มาปลูกผักปลอดภัยข้างบ้าน ได้รับมาตรฐาน GAP สร้างรายได้งาม ออร์เดอร์จากโรงแรม ร้านอาหารล้น
บริเวณริมถนนสายตะกั่วป่า–เมืองพังงา พื้นที่บ้านบางท้อน หมู่ 7 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา มีฟาร์มผักปลอดภัยของเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ “ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์” ที่น่าสนใจ ซึ่งบ้านของอดีตนักธุรกิจสาวหล่อเจ้าของโรงเรียนสอนขับรถชื่อดังในตัวเมืองพังงา ที่ตัดสินใจหันหลังให้ธุรกิจ กลับมาจับจอบเสียมปลูกผักข้างบ้าน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อฟาร์มว่า “มื้อเปื้อนดินฟาร์ม”
ซึ่งภายในฟาร์มมีการปลูกผักแบบใช้ดิน ทั้งในโรงเรือนระบบปิด และการปลูกแบบยกพื้นหรือ “ผักยกแคร่” โดยพบว่าผักกำลังเจริญเติบโตอย่างสวยงาม พร้อมเก็บเกี่ยวส่งให้ลูกค้า ประกอบด้วยผักคะน้าใบหยิกหรือผักเคล ผักสลัดหลากหลายชนิด อาทิ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค เรดคอรัล เรดคอส กรีนคอส รวมถึงผักพื้นบ้านของไทย เช่น แตงกวา บวบ กระเจี๊ยบเขียว พริก และผักอีกหลายชนิด
นางสาวอรทัย สกุลบุญมา หรือ “น้องอ้อ” เจ้าของฟาร์ม เปิดเผยว่า หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ได้กลับมาเปิดโรงเรียนสอนขับรถในตัวเมืองพังงานานกว่า 8 ปี ประสบความสำเร็จและมีรายได้ดี แต่เมื่อทำไปนานๆ กลับรู้สึกอิ่มตัว จึงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางชีวิต หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยที่บ้าน ด้วยความตั้งใจปลูกผักแบบใช้ดินและลดการใช้สารเคมีให้มากที่สุด
โดยให้ความสำคัญกับการปรุงดินก่อนปลูก เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อออนไลน์ ทดลองผิดลองถูกจนได้สูตรดินที่เหมาะสม เน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันศัตรูพืช เพื่อให้ได้ผักที่สด สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค จนสามารถขอรับรองมาตรฐาน GAP ได้สำเร็จ
นอกจากนี้ยังเข้าร่วมกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (YSF) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาศักยภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันผลผลิตผักของฟาร์มไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากมีออร์เดอร์จากโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารและชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการทำน้ำเคลสกัดเย็นผสมแอปเปิ้ลเขียว และสลัดผักโรล จำหน่ายผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
สำหรับผู้ที่สนใจเลือกซื้อผักปลอดภัย หรือเข้าเยี่ยมชมฟาร์ม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-895-8791 หรือเพจเฟซบุ๊ก “มื้อเปื้อนดินฟาร์ม”