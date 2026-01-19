“กฤตย์อิชย์-สุณัฐชา” 2 ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 ตรัง ลุยป่าเขานาเลอ้อนขอเสียงประชาชน

ตรัง - “กฤตย์อิชย์-สุณัฐชา” 2 ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย ลงลุยพื้นที่ตามชุมชนต่าง ๆ ทั้งป่าเขานาเล รับฟังปัญหาความต้องการและเสนอนโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วันนี้ (19 ม.ค.) นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลงเรือเดินทางไปยังเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง แล้วใช้รถซาเล้งตระเวนเข้าชุมชน พร้อมเดินเคาะประตูบ้าน แนะนำตัว แจกเอกสารประชาสัมพันธ์นโยบาย และรับฟังความคิดเห็นรวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมสะท้อนความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
สำหรับนโยบายที่ได้นำเสนอแก่ประชาชน ประกอบด้วย นโยบายเบี้ยยังชีพถ้วนหน้าให้กับผู้สูงวัยในอัตรา 1,000 บาท รวมถึงนโยบายประกันราคาพืชผลทางการเกษตร โดยประกันราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท และประกันราคาปาล์มน้ำมันอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาท
นายกฤตย์อิชย์ ระบุว่า เขต 3 จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว หากได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปทำหน้าที่ผู้แทน จะผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ เขต 3 ยังมีพืชผลและสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หลายรายการ อาทิ ข้าวเบายอดม่วง พริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน ผ้าทอนาหมื่นศรี และแตงโมเกาะสุกร
ส่วน นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ก็ได้เดินหน้าลงพื้นที่ต่างๆ ทั้งในชุมชนเมือง ป่าเขา ท้องนา และท้องทะเล เพื่อภารกิจพิสูจน์ “ตรังดีกว่านี้ได้” ไปด้วยกัน x ผู้แทนหญิงคนแรกของปวงชนชาวตรัง พร้อมเดินขอคะแนนเสียงด้วยความจริงใจ ไม่โจมตีใคร ไม่สร้างความขัดแย้ง รวมทั้งตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังในทุกบทบาท และขอเป็นผู้แทนที่พ่อแม่พี่น้องไว้วางใจได้เสมอ
นางสาวสุณัฐชา ระบุว่า เป้าหมายของพรรคภูมิใจไทย คือ ทำให้ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดตรัง เติบโตอย่างเท่าเทียม มั่นคง และยั่งยืน ให้คนใต้มีงาน มีรายได้ และลูกหลานได้ทำงานบนบ้านเกิดของตัวเอง สนับสนุนแนวคิดกองทุนภัยพิบัติ บูรณาการระบบประกันภัยเข้ามาดูแลประชาชน ภายใต้แนวคิดสำคัญว่า ประกันภัยครัวเรือน ควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม
นอกจากนั้น ยังนำเสนอนโยบายปลดล็อคผังเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองตรัง นำเสนอโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปะเหลียน เชื่อมพื้นที่อำเภอกันตัง-ปะเหลียน-หาดสำราญ และอีกหลากหลายนโยบาย เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวตรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น