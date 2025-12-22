xs
ตร.เมืองภูเก็ต ทำลายท่อไอเสีย จยย.กว่า 200 ชิ้น เดินหน้าปราบต่อให้สิ้นซาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตร.เมืองภูเก็ต ทำลายท่อไอเสียรถจักรยานยนต์กว่า 200 ชิ้น ยังเดินหน้า เข้มงวดกวาดล้างแก๊งเด็กแว้น ให้สิ้นซาก จากพื้นที่


ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ต นำโดย พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว และ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทำลายท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ ดัดแปลงกว่า 200 ชิ้น ที่ได้ดำเนินการจับกุมกวาดล้างตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการกวาดล้างจับกุมแก๊งเด็กแว้นในพื้นที่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา


สำหรับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทางสภ.เมืองภูเก็ต ได้รวบรวมของกลาง ได้แก่ ท่อดัดแปลงที่วัยรุ่นจับกลุ่มรวมตัวซิ่งรถและตรวจยึดตามกฎหมาย รวมทั้งร้านแต่วรถที่จำหน่ายท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน มอก. ที่ได้ดำเนินคดีไปแล้ว ตั้งแต่ช่วงเทศกาลกินผัก 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินการจะยังดำเนินการต่อเนื่องเพื่อปราบปรามให้สิ้นซาก


อย่างไรก็ตาม สภ.เมืองภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 นี้ อย่าปล่อยปะละเลย หรือยินยอมใฟ้เยาวชนออกมารวมกลุ่ม ซิ่งรถเสียงดังรบกวนประชาชน ไม่เช่นนั้นอาจถูกจับ ปรับ ยึดรถ รวมทั้งผู้ปกครองอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ

