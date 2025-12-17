ผู้ว่าฯภูเก็ต ผนึกกำลัง 18 ท้องถิ่นแก้ปัญหาขยะ ระบุถ้ารักภูเก็ตต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ลดขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เอาจริงแก้ปัญหาขยะ ระบุถ้ารักภูเก็ตต้องลงมือทำ ผนึกกำลัง18 ท้องถิ่นลดขยะอินทรีย์ ก่อนส่งเข้าระบบ ทำได้ช่วยลดขยะ 60 % หนุนท้องถิ่น นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ มุ่งสู่ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน
สำหรับปัญหาขยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจำนวนมาก และ มีขยะที่ถูกเก็บส่งไปยังศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนครภูเก็ตวันละกว่า 1,000 ตัน และในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้อาจจะพุ่งถึงวันละ 1,400 -1,500 ตัน ทำให้เกิดขีดความสามารถในการกำจัดขยะ จนต้องนำขยะบางส่วนไปฝังกลบ ซึ่งปัจจุบันมีขยะตกค้างอยู่ในบ่อฝังกลบประมาณ 1,200,000 ตัน และจากการตรวจสอบพบว่า ขยะที่ถูกส่งเข้าเตาเผามีขยะอินทรีย์มากถึง 60% ของปริมาณขยะทั้งหมด
ดังนั้นเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาขยะให้ได้ผลเป็นรูปธรรม และลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด ล่าสุด นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเร่งด่วน หลังจากที่ปผ่านมาได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง
สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานถึงสถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณมากกว่า 1,200 ตันต่อวัน อันเป็นผลจากจำนวนประชากรและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
โดยนายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต รายงานสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต คาดว่า ถึงช่วงสิ้นปีนี้จะมีปริมาณขยะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ ทำให้ยากต่อการกำจัด ประมาณการอาจเพิ่มขึ้นถึง 1,400 – 1,500 ตัน / วัน ซึ่งเกินขีดความสามารถการบริหารจัดการของศูนย์ฯ เนื่องจากเตาเผารองรับได้เพียง 500 ตัน / วัน ขยะส่วนเกินทั้งหมดถูกนำเข้าพื้นที่บ่อฝังกลบ แนวทางการแก้ปัญหาขณะนี้ เทศบาลนครภูเก็ตทำได้เพียงบริหารจัดการปริมาณขยะวันต่อวันเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ปริมาณขยะในพื้นที่บ่อฝังกลบมีจำนวนมากเกินศักภาพที่จะรองรับได้ และนับวันจำนวนขยะที่ตกค้างมีมากขึ้น
โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งหลายท้องถิ่นที่มีการดำเนินการไปแล้ว เช่น เทศบาลตำบลเชิงทะเล เทศบาลนครภูเก็ต และ เทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้บางส่วน โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวในการประชุม ว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันลดปริมาณขยะที่จะนำเข้าสู่เตาเผา วันนี้จะปล่อยให้เทศบาลนครภูเก็ตรับภาระหนักคนเดียวไม่ได้ ถ้าทุกคนรักภูเก็ตจะต้องเริ่มทั้งแต่บัดนี้และทำให้ได้ภายใน 1 ปี คือการคัดแยกขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งให้แต่ละท้องถิ่นศึกษาเรื่องของการนำนวัตกรรมการกำจัดขยะมาใช้ ซึ่งจะทำให้รูปแบบใหนก็ได้ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการและลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด
อย่างไรก็ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ผ่านมา ขยะจากทุกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดภูเก็ตถูกส่งเข้าสู่โรงกำจัดขยะของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันเริ่มเกินขีดความสามารถในการรองรับ โดยจังหวัดภูเก็ตมีประชากรและผู้พำนักอาศัยรวมกว่า 1.2 ล้านคน ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมได้มีการสรุปแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันว่า ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดการขยะในพื้นที่ของตนเองเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะ ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ของปริมาณขยะทั้งหมด ให้สามารถกำจัดได้ตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีนี้ พร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชิด
สำหรับขยะอีกประมาณร้อยละ 40 ที่ไม่ใช่ขยะอันตราย เทศบาลนครภูเก็ตยังคงสามารถรองรับการจัดการได้ ขณะเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาจัดตั้งระบบหรือโรงกำจัดขยะขนาดย่อมในพื้นที่ของตนเอง โดยการนำนววัตกรรมการกำจัดขยะที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ จะเป็นการซื้อ เช่า หรือจ้างเหมาก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นจะดำเนินการ รวมทั้งอาจจะเป็นการกลุ่มกันดำเนินการ เพื่อลดขยะในระยะยาว นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ยังมีแผนดำเนินการจัดตั้งโรงกำจัดขยะแห่งที่ 2 ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเติบโตของจังหวัดในอนาคต ซึ่งถือเป็นการวางแผนควบคู่ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังเน้นย้ำว่า หากสามารถแยกและกำจัดขยะอินทรีย์ออกจากระบบได้ จะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำเข้าเตาเผาลดลงประมาณ 60% หรือประมาณ 700 กว่าตัน จะทำให้ขยะเหลือประมาณ 480 ตันต่อวันที่เข้าสู่ระบบ ทำให้ระบบการกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ สามารถเร่งจัดการกองขยะสะสมในบ่อฝังกลบที่ปัจจุบันมีมากกว่า 1.2 ล้านตันได้เร็วขึ้น เมื่อไหร่ที่เราสามารถจัดการขยะในบ่อฝังกลบได้ ก็จะทำให้กลิ่นรบกวนชาวบ้านหมดไปด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า “ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขายความสวยงามของธรรมชาติ หากเราไม่จัดการของเสียอย่างจริงจัง เสน่ห์ของภูเก็ตจะลดลง วันนี้ยังไม่สายเกินไป หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เพื่อรักษาภูเก็ตให้คงความสวยงามอย่างยั่งยืนสู่ลูกหลานในอนาคต เพราะฉะนั้นการลดปริมาณขยะจะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ โดยความร่วมของของทุกภาพส่วน ทั้งเทศบาล อบต. อบจ.
ด้าน นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การแยกขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะการแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้ง จะทำให้น้ำหนักขยะ และปริมาณขยะที่ส่งเข้ามาที่ศูนย์กำจัดขยะลดลงไปด้วย นอกจากนั้นการแยกขยะอินทรีย์จะทำให้ช่วยลดกลิ่นจากขยะลงไปได้ ปัญหาผลกระทบต่อประชาชนรอบศูนย์กำจัดขยะก็จะลดลง รวมถึงช่วยลดอุบัติเหตุจากน้ำขยะที่อาจไหลออกจากรถขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกวันนี้
ขณะที่ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 แห่ง และ อบจ.ภูเก็ต พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการขยะอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยในระยะยาว อบจ.มีแผนขอใช้พื้นที่ 82 ไร่ บริเวณสวนป่าบางขนุน เพื่อก่อสร้างโรงกำจัดขยะแห่งใหม่ภายใน 2–4 ปี เพื่อรองรับการพัฒนาของจังหวัดต่อไป