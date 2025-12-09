ฮือฮา! ครอบครัวโลมา 10 ตัว โผล่อวดโฉมกลางร่องน้ำ บ้านบ่อท่อ ให้ชาวบ้าน นทท.ชมอย่างใกล้ชิด

กระบี่ - ตื่นตา! ครอบครัวโลมา 10 ตัว โผล่อวดโฉม ว่ายน้ำคลอเคลียกลางร่องน้ำ บ้านบ่อท่อ อ.อ่าวลึก ให้ชาวบ้านและ นักท่องเที่ยวได้ชม อย่างใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สื่อโซเชียลได้มีการภาพ ฝูงโลมา ไม่น้อยกว่า 10 ตัว ขณะกำลังแหวกว่ายเล่นน้ำบริเวณร่องน้ำบ้านบ่อท่อ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ท่ามกลางความตื่นเต้นของผู้พบเห็น หลังพื้นที่นี้ไม่ได้พบโลมาเข้ามาหากินนานนับสิบปี โดยโลมา ว่ายวนเวียนอยู่ราวครึ่งชั่วโมง ก่อนค่อยๆ ดำน้ำหายไป ท่ามกลางความดีใจของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
ชาวบ้านที่เห็นฝูงปลาโลมา ระบุว่า การกลับมาของโลมาครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของทะเลบริเวณบ่อท่อกำลังฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมวอนทุกฝ่ายช่วยกันดูแลทรัพยากรทางทะเล รวมถึงให้เรือที่สัญจรผ่านเพิ่มความระมัดระวัง ไม่รบกวนสัตว์ทะเลที่เข้ามาหากิน
นายศุภโชค กูหมาด อายุ 23 ปี ผู้ประกอบการเรือเช่าและร้านอาหารในพื้นที่ เปิดเผยว่า รู้สึกตื่นเต้นอย่างมาก เพราะนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ได้เห็นโลมาเข้ามาใกล้ชุมชน ถือเป็นข่าวดีของคนอ่าวลึกและผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
สำหรับ “บ่อท่อ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ อ.อ่าวลึก นักท่องเที่ยวนิยมพายเรือชมธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำ ผ่านป่าโกงกางและพืชพรรณป่าชายเลน จุดไฮไลต์สำคัญคือ “ถ้ำผีหัวโต” แหล่งศิลปกรรมโบราณอายุนับพันปี อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ภายในปรากฏภาพเขียนสีโบราณรูปคน สัตว์ และสิ่งมีชีวิตลึกลับ สะท้อนความเชื่อและพิธีกรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ รายล้อมด้วยผืนป่าโกงกางและบึงธรรมชาติ บรรยากาศลึกลับ สงบงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การที่โลมาปรากฏตัวอีกครั้ง นอกจากสร้างความสุขให้ชาวบ้านแล้ว ยังเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความสำคัญของการดูแลรักษาระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่ หากทุกคนร่วมมือกัน ก็มีโอกาสได้เห็นภาพแสนประทับใจเช่นนี้อีกในอนาคตแน่นอน