สีทองสุดน่ารัก! “ลูกค่างแว่นถิ่นใต้” สมาชิกใหม่อุทยาฯหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่

กระบี่ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ ต้อนรับสมาชิกใหม่! “ลูกค่างแว่นถิ่นใต้” สีทองสุดน่ารัก ปรากฏโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม อุทยานฯเผยมีแม่ค่างฯอุ้มลูกน้อยมาโชว์ตัวถึง 3 ตัว บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ ได้โพสต์ภาพความน่ารักสมาชิกใหม่ตัวน้อยของครอบครัว “ค่างแว่นถิ่นใต้” ซึ่งมีขนสีเหลืองทองสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ในช่วงวัยเด็ก ลูกค่างตัวใหม่นี้ ถูกพบเห็นในอ้อมกอดของแม่ค่าง บริเวณใกล้ที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฝูงค่างมักออกมาหากินและเล่นหยอกล้อกัน สร้างความตื่นเต้นแก่นักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นและบันทึกภาพความน่ารักไว้ได้
นายปราโมทย์ แก้วนาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันอุทยานฯ มีค่างแว่นถิ่นใต้ ออกมาหากินบริเวณที่ทำการอุทยานฯอยู่หลายตัว และเมื่อเร็วไปนี้ แม่ค่างแว่นประมาณ 3 ตัว ได้อุ้มสมาชิกใหม่ออกมาโชว์ตัว ซึ่งเป็นภาพที่น่ารักหาดูยาก และคาดว่าจะมีสมาชิกตัวน้อยเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ การกำเนิดของลูกค่าง ทั้ง 3 ตัวนี้ สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และเป็นผลจากความพยายามในการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
ทั้งนี้ค่างแว่นถิ่นใต้ ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ทางอุทยานฯ ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้ชื่นชมความน่ารักจากระยะห่างที่เหมาะสม งดการรบกวน หรือให้อาหาร เพื่อให้สัตว์ป่าเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตตามธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน