หนุ่มเมืองคอนร้องสื่อถูกคนร้ายบุกยิงถึงหน้าบ้าน แจ้งความร่วมเดือนแต่คดีไม่คืบ

นครศรีธรรมราช - หนุ่มเมืองคอนร้องสื่อหลังถูกคนร้ายบุกยิงถึงหน้าบ้าน เข้าแจ้งความกับตำรวจนานร่วมเดือนแต่คดีไม่มีความคืบหน้า หวั่นถูกตามเอาชีวิต
วันนี้ (9 ธ.ค.) จากกรณีกล้องวงจรปิดจับภาพขณะเกิดเหตุคนร้าย 2 คนใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ แล้วก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่บ้านหลังหนึ่งในซอยหลังวัดชะเมา 2 ถนนตากสิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หลังจากนั้นได้หลบหนีไป เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา โดย นายภัทรเดช ดรุณวรรณ อายุ 44 ปี เจ้าของบ้านได้นำมาเป็นหลักฐานและเรียกร้องผ่านผู้สื่อให้มีการเร่งรัดดำเนินคดีหลังจากที่มีการแจ้งความแล้วแต่กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆ โดยผู้แจ้งหวั่นเกรงว่าเรื่องจะลุกลามและอาจถูกคุกคามถึงแก่ชีวิต หลังจากถูกข่มขู่จากผู้ที่เชื่อว่าเป็นคนก่อเหตุในคดีนี้
นายภัทรเดช ดรุณวรรณ ระบุว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. วันที่ 28 ต.ค.2568 มีภาพวงจรปิดชัดเจนขณะเกิดเหตุทั้งในบ้านและนอกบ้าน โดยได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่หลังเกิดเหตุมีการมาตรวจที่เกิดเหตุเก็บหัวกระสุนปืนลูกซองไปได้จำนวนหนึ่ง แต่ผ่านมากว่า 1 เดือนแล้ว ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มจากตำรวจ จนเกรงว่าอาจเกิดอันตรายเมื่อไหร่ก็ได้จากคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุ ส่วนสาเหตุนั้นเชื่อว่าปัญหาทวงเงินจากผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรายนี้ หลังจากนั้นได้มีปัญหากันมาเรื่อย ๆ จนเกิดเหตุถูกลอบยิงดังกล่าว
ผู้เสียหายรายนี้ยืนยันว่า การร้องเรียนกับสื่อในครั้งนี้เพื่อขอความเป็นธรรม ยอมรับว่าสุจริตชนมีความกลัวหากมีการก่อเหตุกันได้แบบนี้ แม้จะเป็นเมืองที่มีชุมชนมีคนอาศัยอยู่หนาแน่น แต่ยังมีการก่อเหตุอย่างอุกอาจด้วยอาวุธปืน แจ้งความแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้า จึงขอเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีอย่างจริงจัง