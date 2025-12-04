ชาวนราธิวาสยังแห่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

นราธิวาส - วันที่ 3 ของการยื่นเอกสารรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ประชาชนยังคงทยอยลงทะเบียนต่อเนื่อง ขณะที่บางร้ายที่ได้รับเงินเยียวยาแล้วได้เดินทางมากดเงินที่เช้าตู้เอทีเอ็มตั้งแต่เช้า
วันนี้ (4 ธ.ค.) บรรยากาศที่บริเวณลาดจอดรถเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งในวันนี้มีประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเดินทางมาเพื่อยื่นเอกสารอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ให้บริการเปิดรับเอกสารเพิ่มเติมจากเดิมอีกครึ่งวัน จนถึงเวลา 12.00 น. จากนั้นจะดำเนินการกรอกเพื่อส่งข้อมูลไปยังอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อประชุมในวันที่ 5 ธ.ค.2568 และในวันที่ 6 ธ.ค. 2568 จะมีการประชุมที่จังหวัดนราธิวาส ก่อนที่จะมีการแจกจ่ายเงินเยียวยาตามที่ประชาชนยื่นไว้
ทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินการ 2 วันที่ผ่านมานั้น เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ดำเนินการจัดข้อมูลลงระบบแล้วกว่า 10,000 ราย โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมายื่นประมาณ 16,000 ราย
อย่างไรก็ตามในวันนี้เองมีประชาชนที่ได้รับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีบางพื้นที่ได้รับเงินเยียวยาบ้างแล้ว โดยประชาชนเดินทางมากดเงินจากตู้เอทีเอ็มเพื่อที่จะนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในครอบครัว โดยเฉพาะการนำไปหาซื้ออุปกรณ์ในครัวเรือนที่จำเป็น รวมถึงซ่อมแซมบ้านเรือนชั่วคราว โดยส่วนใหญ่ยังไม่ดำเนินการซ่อมแซมจริงจัง เนื่องจากยังคงมีการเตือนเรื่องฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ร้านค้าขายอุปกรณ์ภายในครัวเรือนพบว่า มีลูกค้ามาหาซื้อเตาแก๊สปิคนิคกันจำนวนมาก เพื่อสำรองใช้ในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัย และพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเพื่อไปเก็บกวาดบ้านที่เสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยห้วงที่ผ่านมา