คณะทำงานกลุ่มภาคใต้ตอนล่างขอโทษกู้ภัยปม สว.ให้สัมภาษณ์ชาวเขต 8 ยิงปืนอ้างเจ็ตสกีแข่งกัน

ศูนย์ช่าวหาดใหญ่ - คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และคณะทำงาน สว.พบประชาชนภาคใต้ตอนล่าง ชี้แจงข้อเท็จจริงและขอโทษ กรณี สว.ให้สัมภาษณ์ชาวบ้านยิงปืนไม่พอใจจ็ตสกี แข่งกันช่วงน้ำท่วมที่ อ.หาดใหญ่ แจง สว.เข้าใจผิดเพราะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
วันนี้ (4 ธ.ค.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล กรรมการคณะประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา และ คณะกรรมการ สว.พบประชาชนภาคใต้ตอนล่าง ที่มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานคณะทำงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายพิบูลย์อัฑณ์ หฤหรรษ์ปราการ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขต 8 เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่กลุ่มอาสากู้ภัยเอกชน มูลนิธิต่างๆ ที่นำเจ็ตสกี เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าชาวบ้านที่ยิงปืนไม่พอใจอาสากู้ภัยที่ขี่เจ็ตสกีแข่งขัน ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่อาสากู้ภัยและมูลนิธิต่างๆ ที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นั้น ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดถึงการให้ข่าวของนายพิบูลย์อัฑณ์
นายไชยยงค์ กล่าวว่า จากการพูดคุยถึงข้อเท็จจริงจากนายพิบูลย์อรรฑณ์ ทำให้ทราบว่านายพิบูลย์อัฑณ์ได้รับทราบข้อมูลจากบุคคลที่สาม ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีความเข้าใจว่า กลุ่มอาสากู้ภัย มูลนิธิต่างๆ ที่เข้าไป ช่วยประชาชน ในเขต 8 จำเป็นที่ต้องขับเจ็ตสกีด้วยความเร็วสูงเพราะต้องสู้กับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว และต้องมีการขับเรือเพื่อหาช่องทางเข้าไปในพื้นที่เป้าหมาย ที่เป็นพื้นที่วิกฤติ ซึ่งบุคคลที่เห็นและไม่เข้าใจถึงวิธีการกู้ภัยโดยเรือเจ็ตสกี เข้าใจว่า เจ็ตสกี ที่ขับวนเวียนในพื้นที่ มีการขับแข่งขัน และทำให้นายพิบูลย์อัฑณ์ได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน กอปรกับนายพิบูลย์อัฑณ์ให้สัมภาษณ์เพื่อที่จะชี้แจงว่า ประชาชนในเขต 8 ที่เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมรุนแรงที่สุด ไม่ได้มีพฤติกรรม ในการข่มขู่ อาสากู้ภัย มูลนิธิต่างๆ ที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชน อย่างที่เป็นข่าวจาก สื่อมวลชน ที่มีการรายงานข่าวเรื่องการยิงปืนใส่เจ๊ตสกี ที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชน
“คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และคณะ สว.พบประชาชนภาคใต้ตอนล่าง ที่มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานคณะทำงาน ต้องขอโทษกลุ่มอาสากู้ภัย มูลนิธิต่างๆ ที่ถูกพาดพิงให้เสียหายและไม่สบายใจในครั้งนี้ และคณะ สว.พบประชาชน จะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ รับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อกำหนดแนวทางให้รัฐบาลแก้ปัญหา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และแนวทางในการป้องกันอุทกภัยของ อ.หาดใหญ่ในอนาคต” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ กล่าวว่า ในกรณีของการที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต 8 ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ๊ตสกีจำนวนหลายลำ ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลเหล่านั้นแล้ว และในกรสอบสวนยเบื้องต้น บุคคลที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ก็ได้ให้การว่า การยิงปืน เพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือจากกลุ่มอาสากู้ภัย ไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่อย่างใด