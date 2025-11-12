กอล์ฟการกุศล Marriott Bonvoy Charity Golf Day 2025 รายได้มอบให้มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก-มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - Marriott Bonvoy จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล Marriott Bonvoy Charity Golf Day 2025 ครั้งที่ 4 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามบลูแคนยอน รายได้มอบให้แก่ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก และ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสและรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.68 ที่ผ่านมา Marriott Bonvoy จัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Marriott Bonvoy Charity Golf Day 2025” ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ณ สนามบลูแคนยอน คันทรีคลับ (เลคคอร์ส) จังหวัดภูเก็ต โดยมีนักกอล์ฟและผู้เข้าร่วมจากทั่วภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา งานกอล์ฟการกุศล Marriott Bonvoy Charity Golf Day ถือเป็นกิจกรรมกีฬาการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่องค์กรการกุศลพันธมิตรต่าง ๆ และในปีนี้ รายได้ทั้งหมดจากการแข่งขันจะถูกส่งมอบให้แก่ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (Save the Children Thailand) และ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย (Operation Smile Thailand) เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสและรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ทั่วประเทศ
บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น เริ่มต้นด้วยเครื่องดื่มต้อนรับและช่วงเวลาแห่งการพบปะระหว่างนักกอล์ฟ ก่อนจะออกสตาร์ทสู่สนามอย่างคึกคัก ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารและเครื่องดื่มสุดพิเศษจาก Marriott Bonvoy on Wheels ขบวนรถอาหารและเครื่องดื่มสุดคึกครื้นที่ยกทัพจากรีสอร์ทในเครือแมริออท บอนวอยทั้งในจังหวัดภูเก็ตและพังงา พร้อมความบันเทิงตลอดทั้งวัน การแข่งขันอันสนุกเร้าใจ และเซอร์ไพรส์พิเศษ ในทุก ๆ 18 หลุม
ช่วงค่ำปิดท้ายด้วย พิธีมอบรางวัลและงานกาล่าดินเนอร์การกุศลสุดหรู ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความประทับใจ และของขวัญสุดพิเศษสำหรับผู้ร่วมงาน ในนามของผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ แมริออต บอนวอย, มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) และ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ประเทศไทย)
ทีมผู้จัดงานขอขอบคุณจากใจต่อการสนับสนุนอันทรงคุณค่าของทุกท่าน ที่ทำให้การแข่งขันกอล์ฟการกุศล Marriott Bonvoy Charity Golf Day ครั้งที่ 4 ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม
จากจุดเริ่มต้น เรามีเป้าหมายที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เพื่อร่วมสนุกไปด้วยกัน สนับสนุนสังคม และมอบอนาคตที่สดใสให้แก่เด็ก ๆ ที่ต้องการโอกาส และด้วยพลังแห่งการสนับสนุนจากทุกท่าน เราได้ทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้ว!
ขณะนี้ ทีมงานกำลังสรุปยอดการระดมทุนทั้งหมด และจะประกาศผลรวมพร้อมกำหนดการพิธีมอบรายได้อย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ สามารถชมภาพบรรยากาศความประทับใจจากช่างภาพมืออาชีพได้แล้ววันนี้ และอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อน ๆ เพื่อเตรียมพบกันอีกครั้งในปีหน้า กับ Marriott Bonvoy Charity Golf Day 2026