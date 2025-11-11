กธม.ศึกษาการจัดทำฯ ลงพื้นที่ชุมพร ติดตามเมกะโปรเจกต์ “Landbridge” กว่า 1 ล้านล้าน

ชุมพร - คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ติดตามเมกะโปรเจกต์ “Landbridge” กว่า 1 ล้านล้านบาท ในพื้นที่ชุมพร
วันนี้ ( 11 พ.ย.68) คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วย นายวรภพ วิริยะโรจน์ รองประธานฯ คนที่สอง, นายธัญธร ธนินวัฒนาธร รองประธานฯ คนที่สี่ และนางสาวรักชนก ศรีนอก โฆษกคณะกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่ท่าเรือแหลมริ่ว อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการเมกะโปรเจกต์ "Landbridge" ในส่วนของการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทย โดยมีนายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอหลังสวน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล
คณะกรรมาธิการฯ ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามการบริหารงบประมาณของโครงการขนาดใหญ่ โดยมุ่งพิจารณาในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ภาพรวมลำดับระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ของโครงการ, ความคืบหน้า สถานะปัจจุบัน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ, การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,การรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโดยตรงจากหน่วยงานในพื้นที่ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยังได้ใช้โอกาสนี้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลอย่างรอบด้าน
สำหรับโครงการ "Landbridge" เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 1 ล้านล้านบาท โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ของภูมิภาค เชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก โดยจุดแข็งของโครงการคือการสร้างเส้นทางลัดการค้าระดับโลก เชื่อมท่าเรือน้ำลึกฝั่งทะเลอันดามัน ด้าน จ.ระนอง กับฝั่งทะเลอ่าวไทย ด้าน จ.ชุมพร เพื่อเป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากช่องแคบมะละกาที่กำลังแออัด ซึ่งมีศักยภาพลดระยะเวลาขนส่งเฉลี่ย 4 วัน และลดต้นทุนเฉลี่ย 15% หัวใจของโครงการประกอบด้วยท่าเรือน้ำลึก 2 ฝั่ง และเส้นทางเชื่อมโยง (Land Link) ระยะทางประมาณ 89.35 กิโลเมตร ซึ่งมีทั้งทางหลวงพิเศษ (Motorway) และระบบราง 2 รูปแบบ (Standard Gauge และ Meter Gauge)
ขณะที่ นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีประชากรกว่า 5 แสนคน และมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี 2566 สูงถึง 115,568 ล้านบาท ซึ่งขับเคลื่อนด้วยภาคการเกษตร (50.23%) และภาคการบริการและการท่องเที่ยว (39.78%) ซึ่งจังหวัดชุมพรได้รายงานผลการดำเนินงานและการผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4 มิติ เพื่อรองรับ SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ ดังนี้ 1.ทางถนน มีการผลักดันการขยาย ทล. 4 (เพชรเกษม) และ ทล. 41 (สายใต้) เป็น 8 ช่องจราจร, โครงการขยาย 4 ช่องจราจร ทล. 4006 ราชกรูด-หลังสวน โครงการถนน Thailand Riviera เลียบชายฝั่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2.ทางราง รถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 ประจวบฯ-ชุมพร เปิดให้บริการแล้ว,รถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ชุมพร-สุราษฎร์ธานี วงเงิน 30,422.53 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอ ครม. อนุมัติ, โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ (ชุมพร-ระนอง) เพื่อเชื่อมแลนด์บริดจ์โดยตรง อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด 3.ทางอากาศ มีการยกระดับท่าอากาศ
ยานชุมพร ซึ่งได้ศึกษา EIA และออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการขยายรันเวย์ และก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้า (Cargo) และเที่ยวบินระหว่างประเทศ