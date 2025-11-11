ตำรวจท่องเที่ยวรวบหนุ่มอิตาลี ผันตัวเป็นช่างแกะสลักไม้ ให้ลูกค้าชาวต่างชาติ แย่งอาชีพคนไทย

สุราษฎร์ธานี - ตร.ท่องเที่ยวเกาะพะงัน ร่วมกับ ตม.สุราษฎร์ธานี บุกรวบหนุ่มอิตาลี ผันตัวแอบลักลอบเป็นช่างแกะสลักไม้ ให้ช่าวต่างชาติ แย่งอาชีพคนไทย
วันนี้ ( 11 พ.ย.68) ด.ต.สายัณห์ สุทธิมาศ ผบ.หมู่งาน สืบสวน ตร.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 เปิดเผยว่า ตำรวจท่องเที่ยว เกาะพะงัน ร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมือง จ.สุราษฎร์ธานี จับกุมผู้กระทำความผิด 2 คดีสำคัญ รายแรก เมื่อช่วงเย็น วันที่ 10 พ.ย. เข้าจับกุม นายคาร์โล มาเรีย ซักเคติ (Mr.Carlo Maria Sacchetti) อายุ 36 ปี สัญชาติอิตาลี ได้ที่บ้านพักไม่มีบ้านเลขที่ หมู่ 6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน พบบริเวณบ้านพัก ทำเป็นโรงงาน รับทำ ไม้แกะสลัก พบอุปกรณ์ เครื่องมือช่างจำนวน 12 รายการ และ ยังพบลูกค้าชาวต่างชาติ ที่เดินทางมา ดูงานประดิษฐ์จากไม้ 2 คน
จากการสอบปากคำ นายคาร์โล มาเรีย ซักเคติ รับสารภาพว่า ตนประกอบอาชีพเป็นช่างแกะสลักไม้ และช่างไม้จริง โดยรับงานประเภทนี้เพราะมีความรู้ความสามารถในงานไม้ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ และวันนี้มีชาวต่างชาติเป็นลูกค้า ได้ว่าจ้างให้ ตน แกะสลักกรอบรูปไม้ พร้อมภาพวาดในราคา 3,000 บาท เจ้าหน้าที่ได้ยึดอุปกรณ์เครื่องมือช่างพร้อมควบคุมตัวนายคาร์โลฯ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “ เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจ (งานแกะสลักไม้, ช่างไม้) โดยไม่ได้รับอนุญาต ” และ “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ (ช่างแกะสลักไม้ ช่างไม้)” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน
พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชา เน้นย้ำถึงการทำงานอย่างเข้มงวดตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้กวดขันพฤติของชาวต่างชาติ ที่ไม่เหมาะสมในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อน และ ความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว กวาดล้างการกระทำผิดของกลุ่มชาวต่างชาติ ที่เข้ามาแฝงตัวก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ ให้ดำเนินคดีเด็ดขาดไม่เว้นทุกกรณี เพื่อสร้างภาพลักษณการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นนี้