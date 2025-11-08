พัทลุงเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมหลังเข้าสู่ช่วงมรสุมพัดผ่านภาคใต้

พัทลุง - จังหวัดพัทลุงเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง หลังเข้าสู่ช่วงมรสุมพัดผ่านภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพัทลุง พื้นที่เศรษฐกิจ
ที่ จ.พัทลุง ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และเป็นช่วงมรสุมพาดผ่านภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทำให้ตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค.ของทุกปี จะมีน้ำป่าไหลหลากต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ตลอดแนวเทือกเขาเขตรักษาพันธุ์สัตว์บรรทัดพัทลุง ตั้งแต่อำเภอศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด และอำป่าบอน เขตรอยต่อจังหวัดพัทลุง-ตรัง ทำให้น้ำจากเทือกเขาไหลลงสู่น้ำตกเขาคราม โตนแพรทอง น้ำตกปากราง น้ำตกหนานสูง น้ำตกนกรำ น้ำตกมโนราห์ และน้ำตกไพรวัลย์ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรและสวนผลไม้ และที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ลุ่มได้
ล่าสุด วานนี้ (7 พ.ย.) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อกับรับมืออุทกภัยช่วงหน้ามรสุม ของพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในเบื้องต้น นายธราวุธ ช่วยเกิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ประชุมการบริหารจัดการน้ำ ของอำเภอต่างๆ และชลประทานพัทลุง เพื่อเตรียมรองรับ ชลประทานพัทลุง ได้พร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว เพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตร และรับมือน้ำหลาก อย่าง อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าฝน
พร้อมประสานหน่วยราชการในพื้นที่ประสานกับทุกภาคส่วนเข้าไปช่วยเหลือทันที เพราะจังหวัดพัทลุง มีหลายหน่วยงานที่มีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นกองบรรเทาสาธารณภัย อบจ.พัทลุง บรรเทาสาธารณภัยพัทลุง หน่วยทหารช่างค่ายอภัยบริรักษ์ กองพลพัฒนาภาค 4 และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิพัทลุงการกุศล กำลังทุกหน่วยพร้อมจะเข้าทำงาน
นายธราวุธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ยังกล่าวอีกว่า ส่วนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพัทลุง ที่เป็นพื้นที่ไข่แดงและพื้นที่เศรษฐกิจ ในเบื้องต้นได้รับการสนับสนุน เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ติดตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงแล้วเช่นกัน ซึ่งอาจเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงต่าง ๆ จะช่วยป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ