ฉก.นย.ทร.33 นำระบบเตือนภัยอัจฉริยะคุ้มเข้ม “สุไหงโก-ลก และตากใบ”

นราธิวาส - ฉก.นย.ทร.33 เดินหน้าแผนป้องกันเมืองเต็มรูปแบบ นำระบบเตือนภัยอัจฉริยะติดตั้งให้สถานประกอบการในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ชูจุดเด่นแจ้งเหตุเงียบ พิกัดชัดเจน เข้าถึงทันที
วันนี้ (7 พ.ย.) น.ท.พีรพงษ์ วงษ์จิรเจริญกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 33 เปิดเผยถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและประชาชน ตามแผนป้องกันเมืองเชิงรุก โดยนำระบบเตือนภัยอัจฉริยะซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง เข้าติดตั้งให้กับสถานประกอบการส่วนหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย อ.สุไหงโก-ลก และ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบหลักของหน่วย
สำหรับกลไกการทำงานของระบบดังกล่าว ถูกออกแบบมาเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ประกอบการหรือพนักงานที่ร้าน สามารถกดปุ่มที่ระบบเตือนภัยอัจฉริยะได้ทันที จุดเด่นที่สำคัญคือ ความปลอดภัยของผู้แจ้งเพราะจะไม่มีเสียงสัญญาณเตือนใดๆ ดังขึ้น ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุไหวตัวหรือทราบว่ามีการแจ้งเตือน แต่สัญญาณเตือนดังกล่าวจะถูกส่งตรงแบบเรียลไทม์ไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่ทันที ทั้งนี้ระบบจะทำหน้าที่แจ้งเตือนพร้อมระบุพิกัดสถานที่เกิดเหตุอย่างแม่นยำบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถรับทราบพิกัดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
ขณะที่ ผบ.ฉก.นย.ทร.33 เน้นย้ำว่าประสิทธิภาพของระบบนี้ อยู่ที่การตอบสนองที่ฉับไว เมื่อพิกัดปรากฏบนหน้าจอ เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วที่อยู่ใกล้ที่สุดจะสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ในทันที ถือเป็นการยกระดับการป้องกันเมืองและสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม